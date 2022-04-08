Оккупанты обстреляли в Мариуполе ледокол "Капитан Белоусов" с гражданским экипажем, есть погибший и раненые, - полк "Азов"

Минувшей ночью российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокола "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж.

Об этом сообщает полк "Азов", информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела один человек погиб, еще несколько были ранены", - говорится в сообщении.

В "Азове" подчеркнули, что оккупанты продолжают уничтожать порт Мариуполя, в котором находятся в том числе и иностранные корабли с экипажами.

"Капитан Белоусов" – единственный в Украине ледокол. Он был спущен на воду в 1953 году. В 2009 году ледокол прошел реновацию. Ежегодно во время зимней навигации "Капитан Белоусов" обеспечивает проход караванов судов по каналу Угольной гавани и Азовского моря.

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