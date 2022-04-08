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Мариуполь (5563) обстрел (20434) порт (677) Азов (698)

Оккупанты обстреляли в Мариуполе ледокол "Капитан Белоусов" с гражданским экипажем, есть погибший и раненые, - полк "Азов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

капітал,бєлоусов

Минувшей ночью российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокола "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж.

Об этом сообщает полк "Азов", информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела один человек погиб, еще несколько были ранены", - говорится в сообщении.

В "Азове" подчеркнули, что оккупанты продолжают уничтожать порт Мариуполя, в котором находятся в том числе и иностранные корабли с экипажами.

"Капитан Белоусов" – единственный в Украине ледокол. Он был спущен на воду в 1953 году. В 2009 году ледокол прошел реновацию. Ежегодно во время зимней навигации "Капитан Белоусов" обеспечивает проход караванов судов по каналу Угольной гавани и Азовского моря.

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по мосту жахните он уже заждался
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08.04.2022 14:08 Ответить
Чем? Спроси у Янелоха.
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08.04.2022 17:09 Ответить
Крымский мост *****!
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08.04.2022 14:11 Ответить
По - перше не єдиний. Ще є новопридбаний криголам, який зараз в Антарктиці.
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08.04.2022 14:16 Ответить
Оце треба зроБИТИ:
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08.04.2022 14:49 Ответить
По ньому ще мають тікати касапи з Криму, а потім ще - рухатися наші війська - повертати Українську Кубань.
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08.04.2022 23:21 Ответить
верховному байдуже - для нього головне,щоби знищили "Азов"
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08.04.2022 15:21 Ответить
флот ледоколов (с) зельц
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08.04.2022 15:24 Ответить
А якого х.ра він там був???
Що за х.рня в нас відбувається? Мрія - у Гостомелі, Сагайдачний - без озброєння у Миколаєві, єдиний криголам у Азовському морі в Маріуполі???
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08.04.2022 15:56 Ответить
 
 