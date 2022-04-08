Около 4 млн украинских детей стали вынужденными переселенцами, с сотнями на сегодняшний день нет связи, - Зеленская

Около четырех миллионов украинских детей из-за нападения российских захватчиков стали вынужденными переселенцами, с сотнями детей нет связи.

Об этом отметила супруга Президента Елена Зеленская в обращении к участникам конференции по новой Стратегии прав ребенка (2022-2027), состоявшейся под эгидой Совета Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Обращение на мероприятии зачитал посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

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"Около четырех миллионов – половина наших детей – стали вынужденными переселенцами: у них больше нет привычного дома. И что страшнее – сейчас в Украине сотни детей, с которыми мы не имеем связи. О судьбе которых мы просто ничего не знаем! Они из своими родителями в городах, которые оккупировали россияне, или за идущие бои", – заявила первая леди.

В зале была объявлена минута молчания за 165 украинскими детьми, о гибели которых было известно на время выступления.

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