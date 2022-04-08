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Около 4 млн украинских детей стали вынужденными переселенцами, с сотнями на сегодняшний день нет связи, - Зеленская

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

війна,діти,бомбардування

Около четырех миллионов украинских детей из-за нападения российских захватчиков стали вынужденными переселенцами, с сотнями детей нет связи.

Об этом отметила супруга Президента Елена Зеленская в обращении к участникам конференции по новой Стратегии прав ребенка (2022-2027), состоявшейся под эгидой Совета Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Обращение на мероприятии зачитал посол Украины в Италии Ярослав Мельник.

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"Около четырех миллионов – половина наших детей – стали вынужденными переселенцами: у них больше нет привычного дома. И что страшнее – сейчас в Украине сотни детей, с которыми мы не имеем связи. О судьбе которых мы просто ничего не знаем! Они из своими родителями в городах, которые оккупировали россияне, или за идущие бои", – заявила первая леди.

В зале была объявлена минута молчания за 165 украинскими детьми, о гибели которых было известно на время выступления.

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Топ комментарии
+13
Блєдя нарешті вилізла, а мамаріма де?
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08.04.2022 14:26
+7
За все это время, что идет война, я ни разу не слышала о том ,что Зеленские что ли бо купили за свои деньги для армии или для украинских деток. Я уверена,что они и копейки не дали на благотворительнось,потому что когда Зеленские,что то делают то об этом месяц трубят по всем каналам хотя они очень богатые люди и им есть чем помочь украинцам
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08.04.2022 14:48
+6
якесь дивне прізвище у найвеличнішого: Зеленська
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08.04.2022 14:32
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Блєдя нарешті вилізла, а мамаріма де?
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08.04.2022 14:26 Ответить
На не вилізла, не хвилюйтесь. Це посол зачитав. Вона може про це й не чула .
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08.04.2022 14:46 Ответить
Скумбрія обнулилась ...
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08.04.2022 17:01 Ответить
створіть ____РОзголос !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації -----вже внесли ЗАКОНОпРОЕКТ до В,РАДИ про ЗАборону мп рф на ТЕРиторії УКраїни ,,,,, ВИМОГА негайно проголосувати ЗАКОН ----infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ---
Проект Закону про заборону Московського патріархату на території України

Номер, дата реєстрації:
7204 від 22.03.2022
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08.04.2022 14:32 Ответить
якесь дивне прізвище у найвеличнішого: Зеленська
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08.04.2022 14:32 Ответить
Ещё про своих расскажи...
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08.04.2022 14:37 Ответить
сидит и связывается каждый день, а связи нет
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08.04.2022 14:37 Ответить
Європейський не легальний ринок органів отримав стимул на нове життя і це все завдяки вашому кловану, пані зеленська, неістєріть...
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08.04.2022 14:39 Ответить
Очевидно, що головний аспект цієї війни демографічний.
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08.04.2022 14:43 Ответить
если есть возможность и желание , расширьте этот канал https://youtu.be/54mw5tzthzY, может поможет кому , знаю что есть тысячи людей нуждающиеся в психологической помощи , но не имеет возможности . Спасибо.
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08.04.2022 14:43 Ответить
За все это время, что идет война, я ни разу не слышала о том ,что Зеленские что ли бо купили за свои деньги для армии или для украинских деток. Я уверена,что они и копейки не дали на благотворительнось,потому что когда Зеленские,что то делают то об этом месяц трубят по всем каналам хотя они очень богатые люди и им есть чем помочь украинцам
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08.04.2022 14:48 Ответить
На помощи не заработаешь.
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08.04.2022 15:00 Ответить
Есть еще сомнение по этому кодлу?Как может поменяться скотина,которая в 2014г репостила в соцсетях про сдачу позиций ВСУ?Недонаполеон привел в ОП всю нечисть.
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08.04.2022 15:33 Ответить
Ленка, де ти??? Виходь!
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08.04.2022 15:40 Ответить
зеленская, а вам не кажется что половина вины за войну лежит на твоем муже и его дружбанах типа ермаков татаровых арестовичах и прочих?? Быстро вы все переобулись.
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08.04.2022 17:15 Ответить
 
 