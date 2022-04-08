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армия РФ (15464) война (47275) вокзал (258) Краматорск (2180) обстрел (20434) ракеты (2778)

Краматорские больницы не справляются с количеством раненых. Многие люди тяжелые, без рук, ног, - мэр Гончаренко о последствиях обстрела вокзала

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, поступающих с городского вокзала после ракетного удара войск РФ.

Об этом заявил в эфире телемарафона городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Многие люди тяжелые, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", - заявил Гончаренко.

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Работаем по скоплению ВСУ": российские оккупанты подтвердили, что нанесли удар по вокзалу Краматорска. ВИДЕО
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Топ комментарии
+38
Какой п..здец. Руские просто не люди. Это какойто искуственно выведеный сорт говна.
Большевики млять.
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08.04.2022 14:56
+19
йдуть "визволяти" на прохання трудящіхся Крама.
якщо хтось вже забув як у Краматорську заблокували наших десантників у квітні 2014-го
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08.04.2022 15:05
+15
А поруч в Донецьку радіють смертям в Краматорську, все таки кацапи добре навчились плодити ненависть.
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08.04.2022 15:02
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Як страшно. Спаси і сохрани, Вища Сило, поранених.
Поки ми борюкаємося з якимись мілкими справами, люди так катуються.
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08.04.2022 14:54 Ответить
Какой п..здец. Руские просто не люди. Это какойто искуственно выведеный сорт говна.
Большевики млять.
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08.04.2022 14:56 Ответить
і на Донбасі зараз керує рашистами оцей взірцевий маніяк на прізвисько "Армагедон", місцевий виплодок
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
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08.04.2022 15:17 Ответить
"Сімейний стан: одружений, має двох синів і доньку." ... Ну от і відомо, що робити
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08.04.2022 15:25 Ответить
Пекло на українській землі
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08.04.2022 14:57 Ответить
Какие же рысяне - мрази......
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08.04.2022 14:57 Ответить
Какая-то необъяснимая жестокость! Зачем!?
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08.04.2022 14:59 Ответить
йдуть "визволяти" на прохання трудящіхся Крама.
якщо хтось вже забув як у Краматорську заблокували наших десантників у квітні 2014-го
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08.04.2022 15:05 Ответить
розумні люди не тільки не кличуть дідька, а й взагалі не називають його імя.
у Краматорську в 2014-го кликали дідька: "Путін ввєді...."
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08.04.2022 15:07 Ответить
Это идиотское замечание.
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08.04.2022 15:18 Ответить
Зараз 2022 рік. Я не знаю точно, але припускаю що більшысть цих людей якщо вони вже вирішили їхати на захід, а не на схід були про українськими, і це було головним мотивом щоб по них вдарити. Ми повинні ********* кацапів, або вони вбють нас.
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08.04.2022 15:20 Ответить
провинились перед Украиной многие
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08.04.2022 15:26 Ответить
Хороший маскаль - мертвий маскаль. А з полонених робити напів хороших маскалів: відікати по лапці передній, або задній і відправляти ставати на пенсію в підарасію.
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08.04.2022 15:00 Ответить
А поруч в Донецьку радіють смертям в Краматорську, все таки кацапи добре навчились плодити ненависть.
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08.04.2022 15:02 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])

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08.04.2022 15:14 Ответить
Почему бы не ударить по московскому вокзалу? Замечательная идея на мой взгляд...
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08.04.2022 15:04 Ответить
ударь.... буєм по асвальту крадівництва
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08.04.2022 15:08 Ответить
Нема чим.
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08.04.2022 15:09 Ответить
Реактивный невидимка- беспилотник. Є чим...
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08.04.2022 15:16 Ответить
не бачив такого
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08.04.2022 15:21 Ответить
а хто його побачить, "а він є": реактивный невидимка- беспилотник.
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08.04.2022 17:03 Ответить
Нажаль вимушений констатувати, що проблема не в тому, що во главі кацапстана нелюди, там завжди в керівнитстві нелюди, а в тому, що будь-який пересічний кацап, схильний бути нелюдом. Як тільки вони збираються до купи, вони майже моментально віділяють проміж себе верховного нелюда, який веде їх в бій проти цивілізації. Нажаль будь-який представник інших народів при попаданні в цю купу нелюдів стає таким же нелюдом, як і вони, хоч єврей, хоч українець, хоч вірменин, хоч білорус, хоч чеченец, хоч грузин. КАЦАПСТАН МАЄ БУТИ ЛІКВІДОВАНИЙ В ІМ'Я МАЙБУТНЬГО ВСІЄЇ ПЛАНЕТИ.
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08.04.2022 15:10 Ответить
Чому не знищують те, що стріляло у відповдь?
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08.04.2022 15:11 Ответить
Чем? Вообще устраивать эвакуацию без ПВО под обстрелами, такое себе.
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08.04.2022 15:16 Ответить
Пишуть, що використали точку-у. У нас що, її нема?
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08.04.2022 15:18 Ответить
Є, а по чому стріляти, ті відстрілялись і знялись, накрити Шахтарськ?
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08.04.2022 15:48 Ответить
А нащо тоді БПЛА з моніторингом місцевості
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08.04.2022 15:51 Ответить
До кожного БПЛА Точку не приєднаєш, мало їх у нас.
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08.04.2022 15:54 Ответить
Добре, пускай ******** далі, мені то що. Головне на все мати відповіді.
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08.04.2022 15:59 Ответить
Смерть кацапским окупантам
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08.04.2022 15:15 Ответить
Это больно и невыносимо читать такие новости. 39 жертв это наверное еще не окончательная цифра, там люди без ног, без рук, тяжелых много, детки... Мне очень жаль, что невинные стали жертвами. Не сочтите меня жестокой. Я сама с востока родом. Но почему то в памяти всплыла другая картина как весной 2014 краматорчане ложились под танки, вставали живым щитом и не пропускали наши войска. Возможно если бы тогда они не препятствовали продвижению наших войск, то и не было бы сегодняшней трагедии. Каждый неправильный поступок несет за собой последствия, и порой они непоправимые и трагические...
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08.04.2022 15:16 Ответить
Це просто дівчина на ім'я Карма прийшла борги забрати.
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08.04.2022 15:32 Ответить
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08.04.2022 15:24 Ответить
Изверги, нелюди, всех рашистов нужно уничтожать
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08.04.2022 15:49 Ответить
роSSія = тероризм! Там воїнами і не пахне, одні підлі та трусливі створіння.
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08.04.2022 16:08 Ответить
Кацапи - не люди, а людиноподібні звірі, вбивці людей. Єдиний спосіб зберегти життя людей - знищити кацапів і їх засоби вбивства. А тепер питання. Невже той, хто дав команду зібратися мирним людям сьогодні на пероні вокзалу у Краматорську не міг передбачити можливість його атаки з повітря цими кацапськими нелюдами? Маю підозру, що це ворожа диверсія. І той, хто не убезпечив людей хоч мінімально розосередивши по території навколо вокзалу щоб не було скупчення людей, має бути негайно заарештований і притягнутий до кримінальної відповідальності. А безпосередніх ординських вбивць - вбивати безжально, в полон не брати!
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08.04.2022 16:21 Ответить
Если бы в 2014 не. Звали рашистов спасать то может быть они бы и не приходили????Как вы думаете???
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08.04.2022 16:52 Ответить
саме так !
може зараз настрої на Донбасі вже змінились, принаймі частково, але хло працює за своїми шаблонами 2014 р. - у нього в голові ця вінілова платівка весь час заскакує
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08.04.2022 17:06 Ответить
 
 