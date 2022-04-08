Краматорские больницы не справляются с количеством раненых. Многие люди тяжелые, без рук, ног, - мэр Гончаренко о последствиях обстрела вокзала

Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, поступающих с городского вокзала после ракетного удара войск РФ.

Об этом заявил в эфире телемарафона городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Многие люди тяжелые, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", - заявил Гончаренко.

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых.

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