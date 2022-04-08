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Краматорские больницы не справляются с количеством раненых. Многие люди тяжелые, без рук, ног, - мэр Гончаренко о последствиях обстрела вокзала
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, поступающих с городского вокзала после ракетного удара войск РФ.
Об этом заявил в эфире телемарафона городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Многие люди тяжелые, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", - заявил Гончаренко.
Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых.
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+38 Hanry Cikorsky
показать весь комментарий08.04.2022 14:56
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Поки ми борюкаємося з якимись мілкими справами, люди так катуються.
Большевики млять.
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
якщо хтось вже забув як у Краматорську заблокували наших десантників у квітні 2014-го
у Краматорську в 2014-го кликали дідька: "Путін ввєді...."
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])
може зараз настрої на Донбасі вже змінились, принаймі частково, але хло працює за своїми шаблонами 2014 р. - у нього в голові ця вінілова платівка весь час заскакує