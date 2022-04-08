Энергетики вернули свет в освобожденные от оккупантов Гореничи, Макаров и Большую Дымерку, - ДТЭК

Энергетики за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 4552 семей в 17 освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение 7 апреля электромонтерам удалось частично восстановить электроснабжение для 4552 семей в 17 населенных пунктах Киевской области. В частности, в Бучанском районе в селах Шпитьки, Лычанка, Гореничи, Петрушки, Мила, Бузовая, пгт Макаров. В Броварском районе в селах Скибин, Большая Дымерка, Плоское, Светильня, Шевченково", - сообщили в компании.

Также специалисты ДТЭК возобновили электроснабжение водоканала в освобожденном от оккупантов городе Ирпень.

8 апреля энергетики планируют выполнять работы по возобновлению электроснабжения еще в 22 населенных пунктах Броварского, Бучанского, Вышгородского районов. В Донецкой области возобновили электроснабжение для 21 397 семей в 12 населенных пунктах.

Всего за минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 25 949 семей в 29 городах и селах Киевской и Донецкой областей, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

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