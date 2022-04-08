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армия РФ (15464) война (47275) обстрел (20434) Донецкая область (7177) Кириленко Павел (624)

Враг готовится к массированному наступлению, обстрелы населенных пунктов на линии разграничения Донецкой области проходят круглосуточно, - Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области, расположенные на линии разграничения, особенно Авдеевку и Угледар, враг готовится к эскалации и массированному наступлению.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время онлайн-брифинга в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эвакуация происходит из Авдеевки, Угледара, Марьинки, Курахового, - из всех населенных пунктов вдоль линии разграничения. Обстрелы идут фактически круглосуточно. Особенно - Авдеевка и Угледар. Враг готовится к массированной эскалации и массированным наступлениям", - сказал Кириленко.

Отвечая на вопрос о том, есть ли возможность доставки гуманитарной помощи населению, Кириленко сказал: "Гуманитарная помощь доставляется... Враг, к сожалению, может видеть это и понимать, где это будет", - сказал председатель ОВА, напомнив, что в Угледаре русские войска обстреляли из минометов пункт раздачи гуманитарной помощи.

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"Они обстреливают все: всю гражданскую инфраструктуру, критическую инфраструктуру, критическую медицинскую инфраструктуру... Как бы ни воспринимал мои призывы о том, что необходимо уезжать, - враг не остановится ни перед чем... Они переходят к таким средствам, как крылатые ракеты , авиация - исключительно для применения против местного мирного населения", - подытожил глава ОВА.
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Hon. Judge Dredd


@Hon_J_Dredd

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5 год



У ВР зареєстровано законопроект № 7207, яким пропонується на період воєнного стану прирівняти постанови Кабміну до законів. Тобто, ВР вже не здатна виконувати своїх функцій? Депутатів ніяк не можете витягнути з-за кордону? Більше, більше пекла!
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08.04.2022 15:18 Ответить
шмарклява монобільшість визнала свою нікчемність
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08.04.2022 16:16 Ответить
Алеппо... только тут...
сруцкий мир... он такой !
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08.04.2022 15:29 Ответить
1 апреля в Донецк прибыл новый начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа мо рф, герой россии, генерал-полковник Михаил Теплинский, кличка "Армагеддон".

«Поскольку на донецком направлении российские войска наибольше пробуксовывают, из-за чего нервничает путин, генштаб россии решил укрепить данное направление опытным консультантом, хорошо знающим не только военную обстановку на Донбассе, но и все эти места, так как вырос здесь в Моспино. путин на крови проверяет преданность всех военных выходцев из Украины, направляя их убивать своих бывших соотечественников. Одни стреляют ракетами по городам, где выросли, другие - бомбят города, в которых живут их родители, а боевой путь Теплинского - отражение захватнической политики россии» https://sprotyv.info/news/na-donbass-edet-rossijskij-general-armageddon-detali/
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08.04.2022 15:31 Ответить
...Кстати, М.Теплинскому, когда он будет из Донецка ехать к родителям в Моспино, нужно быть очень внимательным на повороте после проезда плотины этого пруда. Там даже в мирное время не один моспинец разбился. Да и в самом Моспино, возле школы и поликлиники перед левым поворотом для выезда на улицу, где живут родители, надо тоже быть внимательным. Там еще осталось много моспинцев, желающих даже с салютом встретить земляка. Можно даже вместе с младшим братом Дмитрием Теплинским, который за участие в захвате Абхазии и Южной Осетии в 2008 году получил орден «Мужества» - https://sprotyv.info/news/na-donbass-edet-rossijskij-general-armageddon-detali/
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08.04.2022 15:33 Ответить
ботексне ***** може спинити тільки голодна вата.
все.
він знає що військовий злочинець.
після сьгоднішньої атаки на ЖД
він поставив крапку в своїй міжнародній діяльності.
і буде сидіти в свому бункері.
а армію спинять тільки голодні бунти.
а голод в раші зробить 100% відключення платіжних систем і блокада.
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08.04.2022 15:48 Ответить
)(уйла зупинить тільки смерть--на інше і не надійтесь
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08.04.2022 16:12 Ответить
на превеликий жаль цього не станеться - ліберали ес прогинаються а кацапо вбивця вже вибрав шляк кацапстану на кшалт північної кореї- їм там буде зручнішше правити далі ....- так як на сьогодні вони себе обнулили і стали військовими злочинцями - злочинни проти людянності ...
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08.04.2022 18:51 Ответить
ніхто його з бункера не достане. а знищення керівництва фсб фсо та мо позбавить це чмо зв,язку з зовнішнім світом і воно так там і здохне
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08.04.2022 16:20 Ответить
«Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм».
- Письмо Басаева Путину
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08.04.2022 18:37 Ответить
вірно на всі 100 відсотків ...
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08.04.2022 18:53 Ответить
 
 