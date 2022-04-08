Враг готовится к массированному наступлению, обстрелы населенных пунктов на линии разграничения Донецкой области проходят круглосуточно, - Кириленко

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области, расположенные на линии разграничения, особенно Авдеевку и Угледар, враг готовится к эскалации и массированному наступлению.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время онлайн-брифинга в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Эвакуация происходит из Авдеевки, Угледара, Марьинки, Курахового, - из всех населенных пунктов вдоль линии разграничения. Обстрелы идут фактически круглосуточно. Особенно - Авдеевка и Угледар. Враг готовится к массированной эскалации и массированным наступлениям", - сказал Кириленко.

Отвечая на вопрос о том, есть ли возможность доставки гуманитарной помощи населению, Кириленко сказал: "Гуманитарная помощь доставляется... Враг, к сожалению, может видеть это и понимать, где это будет", - сказал председатель ОВА, напомнив, что в Угледаре русские войска обстреляли из минометов пункт раздачи гуманитарной помощи.

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"Они обстреливают все: всю гражданскую инфраструктуру, критическую инфраструктуру, критическую медицинскую инфраструктуру... Как бы ни воспринимал мои призывы о том, что необходимо уезжать, - враг не остановится ни перед чем... Они переходят к таким средствам, как крылатые ракеты , авиация - исключительно для применения против местного мирного населения", - подытожил глава ОВА.