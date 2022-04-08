Враг готовится к массированному наступлению, обстрелы населенных пунктов на линии разграничения Донецкой области проходят круглосуточно, - Кириленко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области, расположенные на линии разграничения, особенно Авдеевку и Угледар, враг готовится к эскалации и массированному наступлению.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время онлайн-брифинга в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Эвакуация происходит из Авдеевки, Угледара, Марьинки, Курахового, - из всех населенных пунктов вдоль линии разграничения. Обстрелы идут фактически круглосуточно. Особенно - Авдеевка и Угледар. Враг готовится к массированной эскалации и массированным наступлениям", - сказал Кириленко.
Отвечая на вопрос о том, есть ли возможность доставки гуманитарной помощи населению, Кириленко сказал: "Гуманитарная помощь доставляется... Враг, к сожалению, может видеть это и понимать, где это будет", - сказал председатель ОВА, напомнив, что в Угледаре русские войска обстреляли из минометов пункт раздачи гуманитарной помощи.
"Они обстреливают все: всю гражданскую инфраструктуру, критическую инфраструктуру, критическую медицинскую инфраструктуру... Как бы ни воспринимал мои призывы о том, что необходимо уезжать, - враг не остановится ни перед чем... Они переходят к таким средствам, как крылатые ракеты , авиация - исключительно для применения против местного мирного населения", - подытожил глава ОВА.
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@Hon_J_Dredd
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5 год
У ВР зареєстровано законопроект № 7207, яким пропонується на період воєнного стану прирівняти постанови Кабміну до законів. Тобто, ВР вже не здатна виконувати своїх функцій? Депутатів ніяк не можете витягнути з-за кордону? Більше, більше пекла!
сруцкий мир... он такой !
«Поскольку на донецком направлении российские войска наибольше пробуксовывают, из-за чего нервничает путин, генштаб россии решил укрепить данное направление опытным консультантом, хорошо знающим не только военную обстановку на Донбассе, но и все эти места, так как вырос здесь в Моспино. путин на крови проверяет преданность всех военных выходцев из Украины, направляя их убивать своих бывших соотечественников. Одни стреляют ракетами по городам, где выросли, другие - бомбят города, в которых живут их родители, а боевой путь Теплинского - отражение захватнической политики россии» https://sprotyv.info/news/na-donbass-edet-rossijskij-general-armageddon-detali/
все.
він знає що військовий злочинець.
після сьгоднішньої атаки на ЖД
він поставив крапку в своїй міжнародній діяльності.
і буде сидіти в свому бункері.
а армію спинять тільки голодні бунти.
а голод в раші зробить 100% відключення платіжних систем і блокада.
- Письмо Басаева Путину