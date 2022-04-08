Порошенко в эфире Sky News: Нужно создать "Список Бучи", чтобы наказать российских убийц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские убийцы, которые пытали и расстреливали украинцев в Буче и других населенных пунктах, должны понести наказание.
Об этом сказал Петр Порошенко в эфире американского телеканала Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Политик призвал создать "Список Бучи" по примеру "Списка Магнитского" – для того, чтобы наказать российских палачей.
"Тратегия в Буче, где сотни и сотни гражданских лиц были убиты в этой кровавой резне, изменила природу войны. И в чем же теперь мы нуждаемся? Нам точно нужны международные санкции. Санкции, которые были бы разрушительны для путина. Нам также нужен "список Бучи". Весь мир должен объединиться с тем, чтобы идентифицировать всех тех варваров, которые убивали украинских женщин, кто их насиловал, тем более на глазах их детей, тех, кто убивал и женщин, и детей, и людей пожилого возраста и оставляли их лежать прямо на улицах", – сказал Порошенко.
"Никогда в жизни я не думал, что когда-нибудь такое увижу. Наш батальон территориальной обороны был одним из тех первых, кто увидели эту катастрофическую картину. И потому нельзя молчать. Нельзя быть где-то посередине. Можно быть либо на белой стороне, либо на черной", – убежден лидер партии "ЕС".
Пожалуйста, подождите...
Але тобі, зеботу подлякової ферми - аби насрати
Правильно!! В Украине ))))
Усім українцям відомо, що дієздатні ЗСУ на березень-квітень 2014 року становили не більше ніж 5000 осіб.
Но ты прав, метать перед тобой бисер, все равно что доказать упоротому зебилу, о преступлениях Зе.
объединённые вооружённые силы (далее - ОВС), переданные в распоряжение блока;
вооружённые силы, остающиеся в национальном подчинении.
SuperRoma
С целью избегания паники и протестов среди граждан Российской Федерации, тела погибших на Украине военнослужащих 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) из состава 98 парашютно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново) привозят домой небольшими партиями.
В конце марта с.г. в Кострому было доставлено тело погибшего командира полка и ещё шести военнослужащих. Следующая партия тел погибших военнослужащих ожидается в середине апреля с.г. в количестве до 10 штук.
По имеющимся данным, в 331 парашютно-десантному полку погибло больше 100 военнослужащих, из которых 29 офицеров. Доставка их тел в Кострому будет происходить два раза на месяц на протяжении ещё 3-4 месяцев.
таких буч в Україні є і буде дуже багато.
поки рассеяне будуть вільно отоварюватись в магазинах
навіть як що в три дорога, нічого не зміниться.
поки оточення ***** та алігархи не вв,ють шойгу, лаврова, піскова та вище військове керівництво,
нічого не зміниться.
поки буде працювати рос тв
нічого не зміниться
Про це йдеться в прес-релізах компаній.
Marion Knighthall
за другий паралельний логін?