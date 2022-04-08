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Порошенко в эфире Sky News: Нужно создать "Список Бучи", чтобы наказать российских убийц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порошенко

Российские убийцы, которые пытали и расстреливали украинцев в Буче и других населенных пунктах, должны понести наказание.

Об этом сказал Петр Порошенко в эфире американского телеканала Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Политик призвал создать "Список Бучи" по примеру "Списка Магнитского" – для того, чтобы наказать российских палачей.

"Тратегия в Буче, где сотни и сотни гражданских лиц были убиты в этой кровавой резне, изменила природу войны. И в чем же теперь мы нуждаемся? Нам точно нужны международные санкции. Санкции, которые были бы разрушительны для путина. Нам также нужен "список Бучи". Весь мир должен объединиться с тем, чтобы идентифицировать всех тех варваров, которые убивали украинских женщин, кто их насиловал, тем более на глазах их детей, тех, кто убивал и женщин, и детей, и людей пожилого возраста и оставляли их лежать прямо на улицах", – сказал Порошенко.

"Никогда в жизни я не думал, что когда-нибудь такое увижу. Наш батальон территориальной обороны был одним из тех первых, кто увидели эту катастрофическую картину. И потому нельзя молчать. Нельзя быть где-то посередине. Можно быть либо на белой стороне, либо на черной", – убежден лидер партии "ЕС".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жертвы российских оккупантов в Буче. ФОТОрепортаж (21+)


Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Багато охочих взяти інтерв'ю у Петра Олексійовича.
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08.04.2022 15:53
+28
Зеленський зараз воює тим, що створив Порошенко.
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08.04.2022 16:01
+23
Відродив армію України яка в той час складала біля 5 тисяч дієздатних військ
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08.04.2022 16:09
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Багато охочих взяти інтерв'ю у Петра Олексійовича.
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08.04.2022 15:53 Ответить
ні, напевне, Sky News пустив цю частинку в'ю як прев'ю цілого.
Але тобі, зеботу подлякової ферми - аби насрати
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08.04.2022 16:19 Ответить
постійно бачу його в новинах як і Клячка і Вакарчука, раз чи 2 була люся...
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08.04.2022 17:38 Ответить
правильно було сказати Клячків - і Віталія і Володимира.
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08.04.2022 17:40 Ответить
где в одном окопе афганец в арафатке и израильтянин из одного цинка снаряжают магазины к своим автоматам??
Правильно!! В Украине ))))
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08.04.2022 15:55 Ответить
Пішов в дупу кацапсьна свиня E. A.
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08.04.2022 16:05 Ответить
кацапська свиня, це та, хто тебе висрала, і дала кацапське прізвище светлов(( тому сплюнься нах, Я на таких як ти, свинособак, час не марную!
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08.04.2022 16:10 Ответить
E. A. свинособака пішов за рюзьке корито, тє *****.
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08.04.2022 16:14 Ответить
А гуляє інфа, що боневтік 4 рази уклоніст.
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08.04.2022 16:06 Ответить
ЗеЧму після дітей і жінок закатованих в Бучі і інших містах точно вже ніякий піар недопоможе! Шашлички, сіють паніку-відосіками, дороги... зеЧмо не врятується! За Порохом ЗСУ-бо він створив армію! Збережи мій цей пост Зебіл-бо я в таких випадках ніколи не помиляюсь! Порох 7й.
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08.04.2022 16:07 Ответить
А Кучма який? Третій і четвертий?
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08.04.2022 16:11 Ответить
Кучма другий і третій
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08.04.2022 17:00 Ответить
Зеленський зараз воює тим, що створив Порошенко.
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08.04.2022 16:01 Ответить
Відродив армію України яка в той час складала біля 5 тисяч дієздатних військ
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08.04.2022 16:09 Ответить
ЗЕбанат чому Зечмо ветував закон про посилення відповідальності за пособництво державі-агресору?
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08.04.2022 16:18 Ответить
свинопес, звідки дані про 165 тисяч? Чи можна посилання?
Усім українцям відомо, що дієздатні ЗСУ на березень-квітень 2014 року становили не більше ніж 5000 осіб.
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08.04.2022 16:21 Ответить
Крым сдали до Пороха, зебанат брехливый.
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08.04.2022 17:59 Ответить
Напишу, что если зенки разуешь, то заметишь сколько при Порохе освободили. И это, на "офіційно здача Крима і донбаса відбулась з підписанням мінських угод" - пруфы есть? Или ты как Люся в лужу пердишь?
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08.04.2022 19:15 Ответить
Мда. Бамбить Бамбас? Ты этой херни набрался у Зе? Та видать уже забыл - "нарид устал ат вайны"?
Но ты прав, метать перед тобой бисер, все равно что доказать упоротому зебилу, о преступлениях Зе.
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08.04.2022 20:13 Ответить
Якщо не в курсі то безвіз. томас.децентралізація і напрямок України до вступу в НАТО І ЄС з фіксацією в конституцію.Зупинка навали кацапів. Зростанння ввп . це все його заслуги
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08.04.2022 16:27 Ответить
Зараз видають літні берці й броніки закуплені за часів Порошенка, ще дебілушка зелена є якісь питання? Я б тобі написав ставлення військових до боневтіка до 24 лютого, але з етичних міркувань не буду це повторювати.
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08.04.2022 16:10 Ответить
треба було купити нових, про запас, для того, щоб обмундирувати резерв! Та хоча би ту ж тероборону!, для якої не вистачає тих же берців, і тим більше одностроїв. Вже не кажучи про добровольців, які позаписувались в воєнкоматах в чергу воювати - а їх не беруть, тому що елементарно ні в що одягти!
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08.04.2022 16:25 Ответить
ЗСУ
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08.04.2022 16:10 Ответить
Фінансування, інструкторів з Нато, поставки зброї, навчання і ще дуже дуже багато з 14 по 19 й коли ти дивилося чісто нюз і квартал. Зескот бидлячий!!
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08.04.2022 16:11 Ответить
Есть.
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08.04.2022 18:01 Ответить
Вы таки хотите сказать, что в войсках НАТО - нет инструкторов? Может и войск НАТО не существует?
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08.04.2022 18:22 Ответить
Вооружённые силы НАТО делятся на:

объединённые вооружённые силы (далее - ОВС), переданные в распоряжение блока;
вооружённые силы, остающиеся в национальном подчинении.
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08.04.2022 19:20 Ответить
Що створив? "Відремонтував" військову техніку радянських часів контрабандними бракованими російськими запчастинами так, що вона від платформи до військової частини не доїзджала, або міномет з запобіжником бракованим, що неодноразово приводило до загибелі УКРАЇНСЬКИХ воїнів. А хто, як не головнокомандувач повинен був відповісти за неналежне зберігання воєнної техніки та ***********, у т.ч ракет, що призвело до знищення їх на всіх основних сховищах?? (Ми часто-густо думаємо - от недотепи - а потім виявляється, що ті "недотепи" не взмозі відповісти звідки бабло прийшло - може зі знищенним озброєнням, ************ таке саме?А НЕДОТЕПИ - Український народ?) Бо результати розслідувань - НІЯКІ . А як це воно примудрилося разом з Пашинським виконувати "воєннне замовлення" на держпідприємстві, та зберігати виготовлені новітні системи "в місцях зберігання". Мало того, на дісплеях тих системінформація була на арабській мові. А що - наші військові воюють проти Ізраіля?!!!
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08.04.2022 16:23 Ответить
Ты таки редкий идиот
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08.04.2022 18:02 Ответить
І нємного о вас - животних
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08.04.2022 16:02 Ответить
ЗСУ цих вбивць вже карає не хіло!!!

SuperRoma
С целью избегания паники и протестов среди граждан Российской Федерации, тела погибших на Украине военнослужащих 331 парашютно-десантного полка (в/ч 71211, Кострома) из состава 98 парашютно-десантной дивизии (в/ч 65451, Иваново) привозят домой небольшими партиями.
В конце марта с.г. в Кострому было доставлено тело погибшего командира полка и ещё шести военнослужащих. Следующая партия тел погибших военнослужащих ожидается в середине апреля с.г. в количестве до 10 штук.
По имеющимся данным, в 331 парашютно-десантному полку погибло больше 100 военнослужащих, из которых 29 офицеров. Доставка их тел в Кострому будет происходить два раза на месяц на протяжении ещё 3-4 месяцев.
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08.04.2022 16:00 Ответить
Ще питання - чи буде ЩО ховати?
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08.04.2022 16:08 Ответить
Этот список называется перепись населения паРаши...
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08.04.2022 16:02 Ответить
треба просто, якісно фіксувати.
таких буч в Україні є і буде дуже багато.
поки рассеяне будуть вільно отоварюватись в магазинах
навіть як що в три дорога, нічого не зміниться.
поки оточення ***** та алігархи не вв,ють шойгу, лаврова, піскова та вище військове керівництво,
нічого не зміниться.
поки буде працювати рос тв
нічого не зміниться
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08.04.2022 16:02 Ответить
Ну тоді тобі до любителя поговорити з ху.лом.
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08.04.2022 16:04 Ответить
Тайванський виробник електроніки Acer заявив про вихід з російського ринку. При цьому один з найбільших виробників будівельної та дорожньої техніки - японська Komatsu заявила про зупинення виробництва на заводі в РФ.

Про це йдеться в прес-релізах компаній.
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08.04.2022 16:05 Ответить
Хто ж тобі мішав створити список російських злочинців ще у 2014 році? Навіть російського актора М. Пореченкова який стріляв з кулемета по донецькому аеропорту в міжнародний розшук не оголосив, наоборот видавав чеченців які воювали за Україну ФСБ на розправу. Ненавижу лицемірів.
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08.04.2022 16:05 Ответить
Я не зрозумів ланцюжок, бо не названий військовий експерт який тобі це у твою порожню голову вбив?
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08.04.2022 16:10 Ответить
Це той хто вибрав"хуже не будет"
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08.04.2022 16:16 Ответить
власне!
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08.04.2022 16:11 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: У НАТО БУЛА МОЖЛИВІСТЬ ПОПЕРЕДИТИ ТРАГЕДІЮ У БУЧІ 14 РОКІВ НАЗАД. Воно зовсім *********?
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08.04.2022 16:16 Ответить
Повністю. Як і ООН.
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08.04.2022 16:19 Ответить
Сірожа, ви взагалі не розумієте чим має займатись президент.
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08.04.2022 16:13 Ответить
Я розумію чим має займатися президент, бо його обовязки прописані в конституції і одним із обовязків президента є внесення подання в ВР на призначення Генпрокурора. Порошенко призначив генпрокурором - алкоголіка-дегенерата і колишнього зека Юру Луценка, який торгував справами направо, і наліво всі 5 років, а свої прямі обовязки Генпрокурора взагалі не виконував. Тому вся вина і відповідальність лежить на Порошенку
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08.04.2022 16:38 Ответить
ти ще не згадав вбитого брата; і, взагалі, не все Г+Г зі свого черепка виклав
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08.04.2022 16:43 Ответить
Если ты ненавидишь лицемеров, тогда и сам перестань лицемерить и вали в спам.
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08.04.2022 16:18 Ответить
взагалі-то - правильно; тому що з такою бездоказовю "аргументацією" можна боротись лише транспортуванням цього клієнта в палату№6.
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08.04.2022 16:46 Ответить
зате ми зараз повинні їсти шашлики? чи не так, зебобік?
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08.04.2022 16:19 Ответить
А яким боком росіянин Магницький, що боровся з корупцією в рашці, до українського міста Буча?
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08.04.2022 16:17 Ответить
Планшет, там же написано «за прикладом», що не ясно
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08.04.2022 16:20 Ответить
Нічого не ясно- "за прикладом" міжнародне право не працює. Лише шанувальники фанатіють.
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08.04.2022 17:40 Ответить
а де написано, що Магницький - росіянин?
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08.04.2022 16:27 Ответить
Відлито в граніті. )))
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08.04.2022 17:42 Ответить
Плати за кожну голову,в тебе гроші є.Охочих буде багато...
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08.04.2022 16:20 Ответить
вже знесли

Marion Knighthall

за другий паралельний логін?
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08.04.2022 16:29 Ответить
До речі, мало хто знає, однак ще декілька тижнів тому, наші війська взяли у кільце рашистів в районі Ірпеня і населенних пунктів поруч. Мала початись операція по знищенню кацапських виродків в оточенні. Однак, дєрьмак поїхав у генштаб, і після цього, рашисти почали тікати з України живими. Якось дивно все це. Чому дали команду випустити з оточення тварюк, мені незрозуміло
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08.04.2022 16:36 Ответить
Сподівась, що після війни ми вдіродимо нашу Україну, але без поршенків, яценюків,ермакіа, арахамій и пр.
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08.04.2022 16:40 Ответить
вже, "відродили" і навіть набудували із зелєнським доріг для... російських танків
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08.04.2022 16:48 Ответить
Поддерживаю. Внесите туда 146 млн жителей Росии.
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08.04.2022 16:42 Ответить
Ну шо, пацани, не чекали?! А це-такі Я, ПЕРЕМОГА Ю.А.! Зустріч вже незабаром... Всім цьомки!
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08.04.2022 17:03 Ответить
Наш Легендарний Батальйон "Азов" Визнано Найбоєздатнішим Бойовим Підрозділом У Світі
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08.04.2022 17:18 Ответить
Все вже давно робиться без диванних ікспердів
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08.04.2022 17:41 Ответить
 
 