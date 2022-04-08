На Днепропетровщине задержан священник УПЦ московского патриархата, который сотрудничал со страной-агрессором, - прокуратура

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении настоятелю храма одной из епархий Украинской православной церкви московского патриархата на Днепропетровщине по факту пособничества в планировании, развязывании и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной розни.

Как пищет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.

Следствие установило, что, начиная с 24 февраля 2022 года, после вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины, священнослужитель во время молитвенных богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и действия оккупационных властей РФ, оправдывал военное вторжение агрессора против нашего государства.

"Также настоятель храма давал указания прихожанам о предоставлении помощи вооруженным силам РФ. Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника и документация касательно поддержки агрессора", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом СБУ в Днепропетровской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более половины украинцев поддерживают запрет УПЦ (МП) в Украине, - опрос "Рейтинга"