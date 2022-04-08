На Днепропетровщине задержан священник УПЦ московского патриархата, который сотрудничал со страной-агрессором, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении настоятелю храма одной из епархий Украинской православной церкви московского патриархата на Днепропетровщине по факту пособничества в планировании, развязывании и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной розни.
Как пищет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.
Следствие установило, что, начиная с 24 февраля 2022 года, после вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины, священнослужитель во время молитвенных богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и действия оккупационных властей РФ, оправдывал военное вторжение агрессора против нашего государства.
"Также настоятель храма давал указания прихожанам о предоставлении помощи вооруженным силам РФ. Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника и документация касательно поддержки агрессора", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом СБУ в Днепропетровской области.
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Цікаве інше- ЧОМУ представники мп ще сидять у наших храмах ?
НІ РАЗУ, не називали всю кількість.
лиш поодинокі випадки а вже давно треба було сробити цілий фільм і крутити його щоденно.
Где заколочены Храмы,
Где священник скрывает под рясой
КГБ-шный погон.
Покажите мне такую страну,
Где блаженствуют хамы,
Где правители грабят казну,
Попирая закон.
https://suspilne.media/225587-na-zitomirsini-sud-vinis-virok-u-persij-v-oblasti-spravi-pro-kolaboracionizm/
ЗЕЛЕНІ ГНИДИ ПРОСТО КЕПКУЮТЬ З НАС...
Сегодня 8 квітня - не очень долго прихожане соображали , кто перед ними "выступает" ?
Хто виявився правий?
Франції, Бельгії, Польщі, які вже впровадили комплекс заходів, що обмежують діяльність деструктивних рухів і сект. Ці країни
приймають відповідні законодавчі та інші
нормативно-правові акти, що обмежують діяльність тоталітарних сект і вирішують проблеми подальшого їх існування, а також запобігання їх небезпечному функціонуванню
й радикалізації. Водночас варто підкреслити,
що Україна проводить непослідовну політику, тримається осторонь і залишається країною, громадяни якої не захищені від псевдорелігійного тоталітарного радикалізму" (С)
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/2/55.pdf