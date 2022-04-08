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На Днепропетровщине задержан священник УПЦ московского патриархата, который сотрудничал со страной-агрессором, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

упц

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении настоятелю храма одной из епархий Украинской православной церкви московского патриархата на Днепропетровщине по факту пособничества в планировании, развязывании и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной розни.

Как пищет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.

Следствие установило, что, начиная с 24 февраля 2022 года, после вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины, священнослужитель во время молитвенных богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и действия оккупационных властей РФ, оправдывал военное вторжение агрессора против нашего государства.

"Также настоятель храма давал указания прихожанам о предоставлении помощи вооруженным силам РФ. Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника и документация касательно поддержки агрессора", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом СБУ в Днепропетровской области.

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Топ комментарии
+36
заборонити гундяєвський сатанат в україні і випхати гундяєвських гнид в кацапію, хай там служать Сатані. хто буде упиратись. тим смолу приготувати...
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08.04.2022 16:03
+31
Навіть не дивує.
Цікаве інше- ЧОМУ представники мп ще сидять у наших храмах ?
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08.04.2022 16:03
+28
Скільки ще терба доказів, щоб церкву московського сатанату в Україні негайно ліквідувати як організацію, а попів інтернувати ( в першу чергу з російськими паспортами)?
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08.04.2022 16:02
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Правила форума Совет форумчан
Сварить в смоле сатаниста !
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08.04.2022 16:00 Ответить
заборонити гундяєвський сатанат в україні і випхати гундяєвських гнид в кацапію, хай там служать Сатані. хто буде упиратись. тим смолу приготувати...
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08.04.2022 16:03 Ответить
Мутация, в результате отсутствия естественного отбора.
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08.04.2022 16:00 Ответить
воно має загинути при втечі
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08.04.2022 16:02 Ответить
Скільки ще терба доказів, щоб церкву московського сатанату в Україні негайно ліквідувати як організацію, а попів інтернувати ( в першу чергу з російськими паспортами)?
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08.04.2022 16:02 Ответить
Навіть не дивує.
Цікаве інше- ЧОМУ представники мп ще сидять у наших храмах ?
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08.04.2022 16:03 Ответить
Потому что свои. Вот каналы тайком обрубить, это пожалуйста.
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08.04.2022 16:24 Ответить
Коли вже з Лавр повиганяють сектантів? Чи потрібно,щоб москалі кілька мільйонів убили? Скільки вже можна не провокувати? Лаври,церкви і інші будівлі,це ж культурна спадщина,а московити там влаштували свої притони.
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08.04.2022 16:04 Ответить
Доки ми це все терпітемемо? Невже недостатньо доказів, що МП це філія ФСБ?
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08.04.2022 16:04 Ответить
навіть війна не змінює українців, немає тої жили в крові- звірства
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08.04.2022 16:08 Ответить
Вибивали століттями,тих хто мав цю рису,от і відбувається це все,жартівника про "Томас"та "синьор голодомор" обирають головнокомандувачем...
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08.04.2022 16:16 Ответить
Попа московського на парашу і хай там кукурікає.
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08.04.2022 16:04 Ответить
На шибеницю,суку,а не на парашу.
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08.04.2022 16:21 Ответить
Спочатку півнем на парашу а вже потім і на шибеницю!
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08.04.2022 16:31 Ответить
На кукан батюшку.
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08.04.2022 17:00 Ответить
ніхто, ніразу не назвав кількість московських попів кгбістів яких вже піймали і яких підозрюють.
НІ РАЗУ, не називали всю кількість.
лиш поодинокі випадки а вже давно треба було сробити цілий фільм і крутити його щоденно.
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08.04.2022 16:05 Ответить
Який він священник!!! У нього під рясою - погони офіцера рф!!!
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08.04.2022 16:05 Ответить
Одне без іншого не існує
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08.04.2022 16:11 Ответить
Покажите мне такую страну,
Где заколочены Храмы,
Где священник скрывает под рясой
КГБ-шный погон.
Покажите мне такую страну,
Где блаженствуют хамы,
Где правители грабят казну,
Попирая закон.
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08.04.2022 21:15 Ответить
Добкіна?
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08.04.2022 16:06 Ответить
Как неожиданно...
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08.04.2022 16:09 Ответить
После Бучи и Краматорска этих тварей, что продались кацапам, и кацапов не надо задерживать, их надо убивать на месте.
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08.04.2022 16:09 Ответить
Напишіть коли затримають попа московського паханату, який не співпрацював з країною агресором - дуже хочеться подивитися на таке диво
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08.04.2022 16:10 Ответить
Документировать ублюдка и использовать как очередной пример для запрета банды РПЦ-ФСБ
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08.04.2022 16:14 Ответить
Завтра відпустять,. У Бердичеві покарали за законом двох колаборантів : подружжю призначено покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на строк 11 років. Запобіжний захід обвинуваченим не обирався.Вирок іще не набув законної сили.

https://suspilne.media/225587-na-zitomirsini-sud-vinis-virok-u-persij-v-oblasti-spravi-pro-kolaboracionizm/
ЗЕЛЕНІ ГНИДИ ПРОСТО КЕПКУЮТЬ З НАС...
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08.04.2022 16:17 Ответить
Мне другое интересно - с 24 лютого он проводил свои "песнопения" ...
Сегодня 8 квітня - не очень долго прихожане соображали , кто перед ними "выступает" ?
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08.04.2022 16:17 Ответить
Це почалось не 24 лютого, а значно раніше...
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08.04.2022 16:32 Ответить
скільки ще ця кримінальна московська секта буде існувати в країні.........терміново ставте край ці загрозі
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08.04.2022 16:20 Ответить
а вроде остальные из их кодла, пока не арестованные, "это совсем другие".
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08.04.2022 16:20 Ответить
перевiрте всiх, вiн там не один!!!!
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08.04.2022 16:23 Ответить
Коли вже почнуть копняками гнати РПЦшну наволоч з України? Що ще ці бородаті жирні тітки повинні для цього зробити???
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08.04.2022 16:25 Ответить
Крыса церковная.. Кадило в очко и нах....
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08.04.2022 16:34 Ответить
Ну і кому не подобалося - Армія, Мова, Віра?
Хто виявився правий?
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08.04.2022 16:37 Ответить
а надо было бы этому евлампию правою яйцо на наковальню положить да пристукнуть... а через минуту - второе...
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08.04.2022 16:43 Ответить
повісити суку!!!!!!!!!!!!
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08.04.2022 16:55 Ответить
Зловили одного віруючого, московського сатанату, то в телефоні знайшли фотографії колгоспу, в якому він працює. На фотографіях зерносховище та інші цікавинки.
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08.04.2022 16:58 Ответить
"Яскравим прикладом, з огляду на необхідність захисту прав людини від негативного впливу деструктивних культів, є досвід європейських країн, а саме Німеччини,
Франції, Бельгії, Польщі, які вже впровадили комплекс заходів, що обмежують діяльність деструктивних рухів і сект. Ці країни
приймають відповідні законодавчі та інші
нормативно-правові акти, що обмежують діяльність тоталітарних сект і вирішують проблеми подальшого їх існування, а також запобігання їх небезпечному функціонуванню
й радикалізації. Водночас варто підкреслити,
що Україна проводить непослідовну політику, тримається осторонь і залишається країною, громадяни якої не захищені від псевдорелігійного тоталітарного радикалізму" (С)
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/2/55.pdf
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08.04.2022 16:58 Ответить
Потрібно просто позбавити МП статусу релігійної організації і відповідно всіх привілеїв : пільгова ціна на енергоносії, можливість несплачувати податки та не вести фін. звітність. І за несплату податків та комуналки просто забирати приміщення та передавати їх ПЦУ.
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08.04.2022 17:12 Ответить
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08.04.2022 17:18 Ответить
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08.04.2022 17:21 Ответить
московських попів - на*уй за Урал !
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08.04.2022 17:30 Ответить
Ви хоча б поцікавтесь у віруючих цих приходів чи готові вони до заборони мп Будете дуже здивовані які зомбі ходять серед нас. Не здивуюся якщо скоро дадуть їм команду вирізать всіх нас
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08.04.2022 17:38 Ответить
сатанистів мп на\\й 3 украіни
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08.04.2022 17:38 Ответить
Цю ******** московську "церкву" - давно вже потрібно заборонити в Україні . Вони по вуха в крові людей .
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08.04.2022 17:44 Ответить
щось я не чув гнівних звернень до УПЦ МП в стилі а-ля НАТО - ви нас кінулі, ваші руки в крові, ви нам такі не потрібні
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08.04.2022 18:00 Ответить
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08.04.2022 18:58 Ответить
З якого рожна досі дозволено сатанинськім кодлам МП (москотського ************) називати себе Українською Православною Церковью?!!
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08.04.2022 21:59 Ответить
Секту треба знищувати починаючи з голови, зверху. Де голова? В Києво- Печерській лаврі! Тупо в центрі Києва. П.с. Киянам привіт. Все влаштовує вас, мільйони сталічниє?
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09.04.2022 00:43 Ответить
 
 