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Глава МИД Британии Трасс об обстреле Краматорского вокзала: Это военное преступление. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Обстрел мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска является военным преступлением Российской Федерации.
Об этом сообщила в твиттере глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ.
"Ошеломлена ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины. Нацеливание на гражданских является военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", - отметила она.
Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых.
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бла-бла-бла
бла-бла-бла
пусть желающий зайдет и справит нужду, цивилизованно в туалете.
Слава Націі. піZда фашистський *********.
Там, где всё ещё водятся русские, кляпом
Наделяется каждый. И волей Кремля -
Вместо русских почёт и раздолье к/цапам.
Учреждён окончательный Час М/каля.
Наползают из Мордора орки и урки,
Заливает по горло нас кровью орда.
Украина тобою убитой дочурки
Не забудет, м/каль. Никогда. Никогда.
Не забудет тобою убитого сына,
Искорёженный танками чёрный февраль,
И сирот, и малюток-калек Украина
Никогда, никогда не забудет, м/каль.
И тебе не укрыться и в смертной истоме
От тобой убиённых, пещерная мразь,
Стариков, погребённых во взорванном доме,
И поруганнных девочек, втоптанных в грязь.
Не найдёшь ты на свете, на том и на этом,
Заповедных пещер и уютных могил,
Будут выть над твоим почерневшим скелетом
Те, кого ты насиловал, грабил, убил.
Не удержит земля твои чёрные кости,
Преисподняя вздрогнет, почуяв беду,
И проклятием встретив незваного гостя,
Сатана от тебя отшатнётся в аду.
Трасс, не выдавайте виз всем росиянам.
Оскільки НЕ ІСНУЄ ніякої міфічної "Россіі" , то й НЕ ІСНУЄ ніяких "русскіх" .
Є РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ і Є ЕРЕФЦІ , згідно теперішньої ЮРИДИЧНОЇ назви їх країни , або ж Є МОШКОВІЯ і Є МОШКОВІТИ , зважаючи на їх історичне походження .
Мошковіти є прямими потомками монгольської орди .
Мошковія ще з часів мошковського царя петра1 вже понад 300 років проводить геноцид українців , як народу .
Особливо посилився геноцид українців останні 100 років - було влаштовано три голодомори , масові розстріли , депортації до Сибіру , знищення по ГУЛАГах ...
Тепер путлер прислав свою орду остаточно знищити Україну , як державу й українців , як народ .
Якщо не знищимо мошковську орду , то вона знищить нас - мошковіти прийшли нас вбивати й грабувати й не мають наміру ні про що домовлятися , про що свідчать їх дії .
Тим не менш, санкції будуть і вони будуть болючі. Те, що відбується зараз, це класичний террор. ((