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Обстрел вокзала в Краматорске - еще одно зверство России в Украине: мир привлечет Путина к ответственности, - США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

краматорськ

Мир привлечет президента РФ Владимира Путина за еще одно зверство – российский ракетный обстрел вокзала в Краматорске.

Об этом заявило посольство США в Украине в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Российский ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске - центра эвакуации гражданского населения, в результате которого десятки человек погибли и более 100 получили ранения, является еще одним зверством, совершенном Россией в Украине. Мир привлечет Путина к ответственности", - подчеркнуло американское диппредставительство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Работаем по скоплению ВСУ": российские оккупанты подтвердили, что нанесли удар по вокзалу Краматорска. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
Европейцы предлагают вид на жительстыо давать военным россии. А может он месяц назад координаты в ракету вводил. Как проверить. Не давайте им посещать вообще цивилизованный мир. Всем.
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08.04.2022 16:46
+19
Світ має притягти всю РОСІЮ до відповідальності,а не лише путіна,який лише робить ТЕ,чого бажає вся росія.
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08.04.2022 16:48
+8
***** взять живым и казнить самой страшной казнью !
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08.04.2022 16:43
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***** взять живым и казнить самой страшной казнью !
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08.04.2022 16:43 Ответить
Я фантазував на цю тему і кожного разу мені здавалося недостатньо. Його треба сто раз оживляти і сто разів пекельно вбивати. Згадав навіть, що в качконоса, є така рідина, яка не дає організму блокувати біль, не дає до нього звикнути.
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08.04.2022 17:03 Ответить
Непагано було-б і "братньму народу" щедро віддячити
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08.04.2022 17:05 Ответить
це якою? для нього найстрашніщим буде сидіти в клітці і щоб його судили, а потім не тримати в одиничці, а як тварину в зоопарку показувати, і саме головне щоб він став свідком знищення підарасії, поділу її на купу маленьких держав, що будуть воювати між собою, і зруйнувати кремль вщент, щоб фудамента не залишилось і місце де він був сміттям закидати і таки да, не дават йому здохнути, як вже писали.
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08.04.2022 17:09 Ответить
Нет ,ты его переоцениваешь ,для таких тварей как ***** ,самое ценное это их шкура ,они боятся только одного ,СМЕРТИ и при этом хотят умереть не мучаясь во сне ...
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08.04.2022 17:13 Ответить
Европейцы предлагают вид на жительстыо давать военным россии. А может он месяц назад координаты в ракету вводил. Как проверить. Не давайте им посещать вообще цивилизованный мир. Всем.
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08.04.2022 16:46 Ответить
ті хто воює і так ніде окрім пастбіща не були... А іншим вони "замораживают" і "арестовівают"... А толку ? Віднімати і відразу використовувути на допомогу ВСУ.
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08.04.2022 17:01 Ответить
Воно вважає себе невмирущим і не звертає увагу на наш гнів, а від болю нашого та горя зловтішається. Це нелюд .
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08.04.2022 16:48 Ответить
Світ має притягти всю РОСІЮ до відповідальності,а не лише путіна,який лише робить ТЕ,чого бажає вся росія.
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08.04.2022 16:48 Ответить
Хтось знає чому Люся заявила, що свинобаки нас обстріляли з Іскандера, якщо удар був завданий касетною Точкою У і всі бачили її фрагмент з написом свинобачою мовою?
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08.04.2022 16:49 Ответить
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08.04.2022 16:58 Ответить
я так думаю, що та Люся не подумала, що в орків ще були законсервовані "Точка-У" (бо вони офіційно повідомляли, що Точка знято з озброєння); тому вирішила, що то був Іскандер. І ще: йому треба було чомусь "поперед батька" вискочити з інфою, не дочекася фактів...
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08.04.2022 17:11 Ответить
Люся що не ляпне, то збреше
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08.04.2022 17:37 Ответить
а чому люся обдристович пише кацапськоїю, його ще не асвабаділі?
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08.04.2022 18:24 Ответить
Ти спочатку ділом прапор зміни в "настройках" ( - налаштуваннях).
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08.04.2022 17:12 Ответить
Як ви його притягнете, якщо він тримає в руках ядерну кнопку. Живим він не здасться... І вбити ви його не зможете. Це вам не Бін Ладен...
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08.04.2022 16:49 Ответить
Отравят новичком
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08.04.2022 16:57 Ответить
Яке ще звірство має статися для того, щоб НАРЕШТІ закрити небо і надати ефективне ПВО? І санкції... не зупиняють.
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08.04.2022 16:50 Ответить
Чем дольше байден будет тормозить самолеты для Украины - тем больше будет жертв. тем позже будет победа Украины
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08.04.2022 16:50 Ответить
та не Байден тормозить, а сама система, в якій Байден крутиться, саме вона тормозить. І вихід тільки в тому - щоб нам самим вклинитися в частину отої системи, вона "НАТО" називається... Тоді на порядок швидше проблеми вирішуватимуться.
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08.04.2022 17:14 Ответить
нет, тормозит именно он и его трускивое окружение
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08.04.2022 17:25 Ответить
нет, тормозит именно он и его трускивое окружение
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08.04.2022 17:26 Ответить
Никто кроме Байдена не тормозит - он подельник Хуэло, на встрече в Женеве в июне 2021 он обещал хуэло продать Украину за участие параши в его всемирной "зеленой сделке".

Он всячески тормозит поражение параши - потому что в случае распада параши его "зеленая сделка" накроется парашей.
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08.04.2022 20:55 Ответить
ну вот путин доживает своё - ему в принципе насрать на свою судьбу...а вот все остальные росиянцы...тоже забили на себя...ладно вы сцыкуны - но тупо не пойти воевать это ж как бы всё таки просто...
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08.04.2022 16:50 Ответить
дядя, Байден , не треба нікуди притягувати хйла. краще мовчки їбани ракетою по бункеру ********* окурка.
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08.04.2022 16:51 Ответить
Нажаль світ ще й досі, в більшості своїй, сидить і бздить, а головний натівець, отой столобург, взагалі найбільший бздун в світі, мікрон -путлерівська підстилка, та й фріци не дуже шеволькаються, проте вистоїмо, хоч і втрат буде більше.
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08.04.2022 16:53 Ответить
Москалі таке роблять з "братнім" народом! А як же вони тоді поступають з ворогами? Цікаво? Четвертують, живцем садять на палі, спалюють живцем чи ще якось?
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08.04.2022 16:55 Ответить
Москаль робить з іншими лише те, що ці інші самі дозволяють з собою йому зробити.
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08.04.2022 17:04 Ответить
возити по країнам у клітці!
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08.04.2022 16:56 Ответить
Світ притягне до відповідальності винних . Надоїло слухати одну ******. Де дії? Слова без дій- це просто лапша
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08.04.2022 16:56 Ответить
Я одно только слышу ПРИТЯГНЕ ДО ВІДАЛЬНОСТІ. Когда? Сколько еще нужно доказательств? Почему до сих пор не выдали ордер на Орест и т.д.?
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08.04.2022 16:59 Ответить
Европа и США прямым текстом нацелились на *****. Теперь им надо пояснить нашему недодиктатору этот момент, чтобы он правильно все понял.
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08.04.2022 16:59 Ответить
Он нарушил огромное количество законов по ведению войны. Кто что и чего мы ждём? Пока Евросоюз чешется у нас каждая секунда на счету.
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08.04.2022 17:00 Ответить
Керівник Донецької ВЦА П.Кириленко повідомляє, що знайшли 38 двохсотих безпосередньо на вокзалі, і ще 12 на цю годину з числа поранених померли в лікарнях.
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08.04.2022 17:07 Ответить
от якби наші хлопці вчинили декілька актів помсти на росії - в Костромі,Ярославлі, Саратові та ще десь. Щоб росіяни на своїй шкурі відчули все.
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08.04.2022 17:19 Ответить
такие заявления надо не в фейсбуке делать а на официальном уровне
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08.04.2022 17:22 Ответить
З кожним таким звірством ризик нанесення ядерного удару росіянами зростає... пуйло вже розуміє, що назад дороги немає... щоб перемогти нас, він піде на все... не віриться, але все до того йде, бо традиційним шляхом Україну Росія не зможе перемогти...
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08.04.2022 17:33 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап убьет украинца и опозорит украинку.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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08.04.2022 17:51 Ответить
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
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08.04.2022 17:52 Ответить
треба якось притягнути доки він не здох.
бо здохнуть - це для ***** втеча від відповідальності,
хоча як план Б потягне і це...
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08.04.2022 17:54 Ответить
Закрыли бы небо, не было жертв.
НАТО сколько можно умиротворять агрессора?
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08.04.2022 18:11 Ответить
Вы НАТО с ООН не спутали?
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08.04.2022 18:33 Ответить
Спутал, но НАТО закрывать будет.
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08.04.2022 19:43 Ответить
 
 