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Обстрел вокзала в Краматорске - еще одно зверство России в Украине: мир привлечет Путина к ответственности, - США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мир привлечет президента РФ Владимира Путина за еще одно зверство – российский ракетный обстрел вокзала в Краматорске.
Об этом заявило посольство США в Украине в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Российский ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске - центра эвакуации гражданского населения, в результате которого десятки человек погибли и более 100 получили ранения, является еще одним зверством, совершенном Россией в Украине. Мир привлечет Путина к ответственности", - подчеркнуло американское диппредставительство.
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Топ комментарии
+20 Hanry Cikorsky
показать весь комментарий08.04.2022 16:46
+19 Історик Воєнрук
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+8 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий08.04.2022 16:43
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Он всячески тормозит поражение параши - потому что в случае распада параши его "зеленая сделка" накроется парашей.
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап убьет украинца и опозорит украинку.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
бо здохнуть - це для ***** втеча від відповідальності,
хоча як план Б потягне і це...
НАТО сколько можно умиротворять агрессора?