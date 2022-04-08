Обстрел вокзала в Краматорске - еще одно зверство России в Украине: мир привлечет Путина к ответственности, - США

Мир привлечет президента РФ Владимира Путина за еще одно зверство – российский ракетный обстрел вокзала в Краматорске.

Об этом заявило посольство США в Украине в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Российский ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске - центра эвакуации гражданского населения, в результате которого десятки человек погибли и более 100 получили ранения, является еще одним зверством, совершенном Россией в Украине. Мир привлечет Путина к ответственности", - подчеркнуло американское диппредставительство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Работаем по скоплению ВСУ": российские оккупанты подтвердили, что нанесли удар по вокзалу Краматорска. ВИДЕО