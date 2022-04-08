В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска 50 погибших, из них пятеро – дети. Госпитализированы 98 человек, - Кириленко
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В результате ракетных обстрелов железнодорожного вокзала в Краматорске погибли 50 человек, из них пятеро - дети.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Пятьдесят погибших, из них пятеро - дети. Такое количество жертв имеем в настоящее время в результате удара российских оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска", - отметил он.
По данным Кириленко, на данный момент в больницы были доставлены 98 человек.
"Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться. Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них умерли в больнице. 38 человек погибли сразу на вокзале", - уточнил глава региона.
"Российские оккупанты должны понести наказание за все свои преступления, которые они творят на нашей земле", - добавляет он.
Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска.
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Колишні прем'єри Великої Британії, Джон Мейджор і Ґордон Браун, спільно з групою вчених та правників ініціювали початок роботи з організації міжнародного аналогу Нюрнберзького трибуналу над воєнним злочинцем путіним.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.(перевод)
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
але, знову ж таки - я спробую оцінити не суворо (хоч і ненавиджу вас зелених ублюдків й вас - 73%) - якщо ви помилилися, не вірили бритам й янкі, й із впертістю дегенератів торочили своє, ну могли би ви якщо не розстріляти свого голову по розвідці демченка (ми розуміємо, що ви - зелені зрадники не розстріяєте, бо дєрьмак не дасть, і його начальники з фсб не дадуть), а хоча би звільнили його з посади? кончені зелені тварі, це ж рішення, яке напрошується саме собою... але ні - цього ви не зробитпе. ви занадто тупі, аж надміру тупі і самовпевнені, так само, як і ваші "хазяєва" з фсб, й закінчите ви так само погано - нажаль, не так, як ваші виборці на вокзалі у краматорську, але приблизно так... і головне - цілком заслужено...
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии, а войны.