В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска 50 погибших, из них пятеро – дети. Госпитализированы 98 человек, - Кириленко

В результате ракетных обстрелов железнодорожного вокзала в Краматорске погибли 50 человек, из них пятеро - дети.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пятьдесят погибших, из них пятеро - дети. Такое количество жертв имеем в настоящее время в результате удара российских оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска", - отметил он.

По данным Кириленко, на данный момент в больницы были доставлены 98 человек.

"Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться. Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них умерли в больнице. 38 человек погибли сразу на вокзале", - уточнил глава региона.

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"Российские оккупанты должны понести наказание за все свои преступления, которые они творят на нашей земле", - добавляет он.

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска.