Нацсовет ведет собственный перечень коллаборантов и надеется увидеть в списке СНБО "всех этих симоненков, лукашей, портновых, рабиновичей, кив и других одиозных персон, а также ведущих, которые им подпевали"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объяснил, какие последствия ожидают медийных лиц, которые окажутся в списке коллаборантов, обещанном секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба медиарегулятора в Фейсбуке.

"Законопроекты о борьбе с коллаборационизмом украинский парламент принял 3 марта. Согласно им, за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией, вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной или трудовой сферах ограничивается доступ к государственным должностям, а также должностям в органах местного самоуправления сроком на 15 лет. Также люди, которые будут признаны коллаборантами, не смогут быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, уполномоченными представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата в президенты Украины, кандидатами на местных выборах и т.д.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Национальный совет постоянно осуществлял контроль вещания украинских телеканалов и регулярно применял санкции к тем, которые распространяли язык вражды и деструктивно влияли на украинское общество.

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Так, в 2021 регулятор фиксировал усиление внутренних процессов по навязыванию пророссийских взглядов украинским гражданам через экраны телевизоров. Нацсовет подчеркивал, что речь идет не о плюрализме мнений, а о мощных информационных вливаниях, направленных на расшатывание общественно-политической ситуации в стране, дезориентацию населения, усиление раздора и ненависти между людьми отдельных территориальных групп и конфессий, разжигание межнациональной неприязни, нетерпимость к лицам. имеют те или иные политические предпочтения. Такая информация создавала в стране политический хаос, ставила под сомнение суверенитет страны.

Также в Нацсовете отметили, что по результатам внеплановых проверок 2021 года было применено 7 санкций штрафа к телеканалу "НАШ", 5 штрафных санкций – к другому юридическому лицу с логотипом "Макси-ТВ", которое ретранслировало те же программы. Было 4 решения с обращением в суд об аннулировании лицензии этому пророссийскому вещателю и решение еще в 2019 году с ходатайством в суд об аннулировании лицензии "Макси-ТВ". Эти решения до сих пор в судах.

Кроме того, благодаря решению СНБО только 2 февраля 2021 года к ряду юридических лиц, транслировавших программы телеканала "112-Украина" были применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) сроком на 5 лет. И только это позволило убрать вещание "этих медведчуковских украинофобов из эфира".

При этом в отношении всех таких решений регулятора названные персоны доказывали украинскому обществу, что страна совершает большую ошибку, потому что движется в противоположном от "русского мира" направлении.

"Поэтому мы с нетерпением ждем этого Перечня коллаборантов и надеемся, что все эти симоненки, лукаши, портновы, рабвиновичи, кивы и другие одиозные персоны, а также ведущие, которые им подпевали, подпадут под санкции украинской власти", - подчеркнули в Нацсовете.