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Данилов (1056) Нацсовет_ТРВ (568) коллаборационизм (684)

Нацсовет ведет собственный перечень коллаборантов и надеется увидеть в списке СНБО "всех этих симоненков, лукашей, портновых, рабиновичей, кив и других одиозных персон, а также ведущих, которые им подпевали"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

портнов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объяснил, какие последствия ожидают медийных лиц, которые окажутся в списке коллаборантов, обещанном секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба медиарегулятора в Фейсбуке.

"Законопроекты о борьбе с коллаборационизмом украинский парламент принял 3 марта. Согласно им, за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией, вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной или трудовой сферах ограничивается доступ к государственным должностям, а также должностям в органах местного самоуправления сроком на 15 лет. Также люди, которые будут признаны коллаборантами, не смогут быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, уполномоченными представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата в президенты Украины, кандидатами на местных выборах и т.д.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Национальный совет постоянно осуществлял контроль вещания украинских телеканалов и регулярно применял санкции к тем, которые распространяли язык вражды и деструктивно влияли на украинское общество.

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Так, в 2021 регулятор фиксировал усиление внутренних процессов по навязыванию пророссийских взглядов украинским гражданам через экраны телевизоров. Нацсовет подчеркивал, что речь идет не о плюрализме мнений, а о мощных информационных вливаниях, направленных на расшатывание общественно-политической ситуации в стране, дезориентацию населения, усиление раздора и ненависти между людьми отдельных территориальных групп и конфессий, разжигание межнациональной неприязни, нетерпимость к лицам. имеют те или иные политические предпочтения. Такая информация создавала в стране политический хаос, ставила под сомнение суверенитет страны.

Также в Нацсовете отметили, что по результатам внеплановых проверок 2021 года было применено 7 санкций штрафа к телеканалу "НАШ", 5 штрафных санкций – к другому юридическому лицу с логотипом "Макси-ТВ", которое ретранслировало те же программы. Было 4 решения с обращением в суд об аннулировании лицензии этому пророссийскому вещателю и решение еще в 2019 году с ходатайством в суд об аннулировании лицензии "Макси-ТВ". Эти решения до сих пор в судах.

Кроме того, благодаря решению СНБО только 2 февраля 2021 года к ряду юридических лиц, транслировавших программы телеканала "112-Украина" были применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) сроком на 5 лет. И только это позволило убрать вещание "этих медведчуковских украинофобов из эфира".

При этом в отношении всех таких решений регулятора названные персоны доказывали украинскому обществу, что страна совершает большую ошибку, потому что движется в противоположном от "русского мира" направлении.

"Поэтому мы с нетерпением ждем этого Перечня коллаборантов и надеемся, что все эти симоненки, лукаши, портновы, рабвиновичи, кивы и другие одиозные персоны, а также ведущие, которые им подпевали, подпадут под санкции украинской власти", - подчеркнули в Нацсовете.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
напоминаю
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08.04.2022 17:42
+49
Татарова і єрмака
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08.04.2022 17:38
+36
Хто дав втікти медведчуку
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08.04.2022 17:40
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Татарова і єрмака
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08.04.2022 17:38 Ответить
Нє, не чули.
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08.04.2022 18:44 Ответить
Мураєва, Бондаренко забули.
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08.04.2022 22:07 Ответить
Хто дав втікти медведчуку
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08.04.2022 17:40 Ответить
*****. А хто ще?
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08.04.2022 17:45 Ответить
Зекриса - ***** .
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08.04.2022 18:07 Ответить
напоминаю
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08.04.2022 17:42 Ответить
я ще пам'ятаю в 2010 вона співала за ригів і аналів = за яника-зека =ще та торба з лайном
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08.04.2022 17:49 Ответить
вона з поля g2 зайшла на восьму горизонталь...
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08.04.2022 17:53 Ответить
А Натаха Могилєвська казала я буду зовочем до кінця
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08.04.2022 18:32 Ответить
Еще таращила глаза и вопила "я не **** и не падла!!!". Потом напялила белый свитерок с сердечком и бодро поскакала за Юлей. Помним-помним.
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08.04.2022 18:47 Ответить
Доречі,питання знавцям ситуації: а де це жулька заникалася? Не чути,не видно... Після перемоги знову вилізе піаритися?! Досить цікаво,що кудись щезли її обожнював на сайті: суліма іван,всеволод марченко... Правда ж цікаво?
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08.04.2022 18:52 Ответить
бачив в репортажі на 5-му: розкладає гуманітарку по пакетам.
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08.04.2022 18:59 Ответить
Марченко ще є; а ваня суліма з вересня відсутній. А, оскільки він дещо старший за мене, і позиціонував себе антиваксом, то... не дай Боже...
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08.04.2022 19:01 Ответить
Ан Мур,дякую за відповідь. А то я аж "захвилювався " за цих істоток...
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08.04.2022 19:18 Ответить
Цікаво. Але ж.. Дале буде.
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08.04.2022 20:44 Ответить
До речі, відомості про теперішню діяльність Порошенка відсутні на "об'єднаному телемарафоні". Літні родичі питають по телефону: "Де той Порошенко? Його не видно, не чутно. Мабуть, втік зі всіма грошима..." Моєї відповіді не вірять, вірять власним очам - немає Порошенка в телевізорі! Відсутність в телевізорі асоціюється з відсутністю в Україні. А ви про Тимошенко питаєте... Зараз в телепросторі України залишилася одна-єдина політсила з одним-єдиним політиком на чолі. Ось що "об'єднаний телемарафон" робить.
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08.04.2022 22:05 Ответить
Списки и санкции должны быть не у Нацрады и Данилова, а у Генпрокурора, министра внутренних дел, руководителей СБУ, НАБУ, ДБР, САП и главпредставителя наших недо-судей и показывать налогоплатильщикам конкретный результат, а не как с медведчуком
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08.04.2022 17:43 Ответить
В контрразведке они должны все быть...
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08.04.2022 17:46 Ответить
Похоже, что одни и те же лица находятся в одних организациях в списке на санкции, а в других - в списках неприкасаемых.
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08.04.2022 19:21 Ответить
Татаровых, Ермаков, Коломойских... ?
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08.04.2022 17:44 Ответить
зараз усі ті ведучі не вилазять з блаЗЄнського цілодобового марафону.
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08.04.2022 17:44 Ответить
я думаю, что нам еще предстоит узнать о том количестве предателей и коллаборантов, которые окопались во властных кабинетах и в силовых структурах, возможно даже эта информация будет для нас не менее жестокой, чем правда о войне...
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08.04.2022 17:46 Ответить
В Київі досі сидить Мєдвєдєва! ..гавкає досі
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08.04.2022 17:47 Ответить
А всі маріонетки Портнова будуть в списку? - Єрмаки, Татарови, Бенедіктови, Демченки...
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08.04.2022 17:47 Ответить
То другое!
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08.04.2022 17:52 Ответить
Льовочкіна
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08.04.2022 23:29 Ответить
Мосійчучка водила риготню на телеканали.
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08.04.2022 17:47 Ответить
А телеканал Рада ?
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08.04.2022 23:30 Ответить
Нацрада! Ви пошукайте колаборантів в середовищі т.зв. "журналістів"! Та сама Панченко, як зараз на "об'єднаному телемарафоні"! Чи Мартіросян, Голованов, Полуєв, Степанець (з 112-го), Співак з NewsOne, які зараз на уркаїна24 - їх аомітьте!
А з колаборантами-політиками дозвольте розбиратися самим політикам!
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08.04.2022 17:50 Ответить
де Ви бачили панченку на телемарафоні?
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08.04.2022 18:21 Ответить
в програмах інтера
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08.04.2022 19:02 Ответить
ВБИВАЮТЬ ЦВІТ НАЦІЇ!
ЗАЗДРІСТЬ ІМПЕРІЇЇ ОРКІВ!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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08.04.2022 17:51 Ответить
А шуфрич з шустером?
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08.04.2022 17:51 Ответить
А где криминальная отвественность за коллаборационизм?Без нее этот закон до одного места.
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08.04.2022 17:52 Ответить
Нацрада яка майже в повному составі з людей Коломойського, і нічого без його вказівки не зробить, погрожує його самому близькому другові Портнову? Смішно. Дуже. Прямо можна в жарт кварталістів записувати.
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08.04.2022 17:52 Ответить
А розстріляти просто не можна? Який толк проводити якийсь там суд.
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08.04.2022 17:53 Ответить
Цар Петро1 - це у касапів. Був. А в Україні мають діяти не царі, не самодержці, а інститути влади, причому всі в комплексі, по встановленій процедурі, з контролем діяльності один над одним.
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08.04.2022 19:06 Ответить
НУ а пока во врагах пятый, прямой и еспрессо. Порох в контексте.
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08.04.2022 17:56 Ответить
До речі, перше, що роблять цапи в окупованих містах - вимикають українські телеканали.
Якісь у мене паралелі намалювались...
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08.04.2022 18:04 Ответить
Саме так. Позитивом тут є лиш те, що портнова визнали колаборантом хоча б теоретично. Побачимо, як буде виглядати це на практиці .
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08.04.2022 18:07 Ответить
Сборище продажных гавнюков решили напомнить о своем существовании.
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08.04.2022 17:58 Ответить
Уверен, это подготовка к какой то профанации наказания. Надают им громких но пустопорожних наказаний что бы предотвратить реальную народную месть. Ворон ворону в действии. Уже ищут пути как системе выкрутится из ситуации и снова нае бать украинцев.
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08.04.2022 17:58 Ответить
Ойц і того "адесіта спевучого "
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08.04.2022 18:02 Ответить
Шуфрича і Онуфрія забули . Вони по вуха в крові українського народу .
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08.04.2022 18:03 Ответить
Паша мерс з Лаври
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08.04.2022 18:34 Ответить
Выжигать тварей калённым железом.
Кто привёл на должность наумова???
Кто привёл демченко???
Кто привёл татарова???
Кто привёл киву???
Кто привёл сивоху???
Где вообще это сивоха???
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08.04.2022 18:05 Ответить
а кстати, где это свиноподобное чучело с биркой Сивохо?
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08.04.2022 18:29 Ответить
Треба туди обов'язково включити телеведучу з Г+Г, яка казала: "Мову на хліб не намажеш.."
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08.04.2022 18:33 Ответить
И пусть даже из-за боязни массовой паники, как утверждает Люся-Арестович, не стали эвакуировать население,. Но, почему хотя бы не вывезли интернаты и детские дома?!
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08.04.2022 18:34 Ответить
А той підер піховшик.
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08.04.2022 18:35 Ответить
а Нацрада цього збирається ловити?
знайомтесь - Данілов Кирил Феліксович - це саме та мразота, яка відключила 3 українські канали, саме він обіймає посаду голови концерну РРТ. Це саме він після відключення каналів, під час війни, пішов у відпустку.
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08.04.2022 18:35 Ответить
А також всю цю "занейтральну" кодлу: Арестовичей, Єрмаків і Арахамій...
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08.04.2022 18:38 Ответить
А списке обязательно должен быть главный саботажник экономического развития,бывший слуга сивковича гетьманович,нельзя забывать,как он ставил нам в пример путинские законы и протаскивал через раду их копии.
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08.04.2022 18:41 Ответить
Мама.... Он меня посчитал....
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08.04.2022 18:43 Ответить
Відчуваю, що винним буде один Порошенко. З "Прямим", "5" і "Еспресо".
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08.04.2022 19:06 Ответить
Почему Татаров до сих пор у власти ? Кто , совершенно предсказуемо , отпустил Медведчука ? Последние два года у власти были регионалы - как то это устраивало Зе....Сними активно ,, сотрудничали ,, и всячески поддерживали....
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08.04.2022 19:10 Ответить
На воре и шапка горит! Не удивлюсь, если главным колаборантом будет объявлен Порошенко.
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08.04.2022 19:11 Ответить
"І лише це дало змогу прибрати мовлення "цих медведчуківських українофобів з ефіру"

Тобто прибрати з ефіру? Вони зараз працюють на каналі Рада, верстаючи повістку марафону новин для тупорилого совкового бидла, на яке розраховують зебіли на виборах.
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08.04.2022 20:44 Ответить
А що до Мосійчук? І тих, хто зараз на "Раді"?
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08.04.2022 21:05 Ответить
Той список, це спроба розмити справжній, який є у США, навіть у Грозєва.
А ваш список - це список, тих хто вже втік. Крупна риба ж сидить в Києві, Дніпрі, і сподівається на мутну воду.
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08.04.2022 21:07 Ответить
Коли ця пи*дота після виборів в 2019 повернулась в Україну, тоді був пох* і "погана люстрація", а тепер схаменулись нарешті(
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08.04.2022 21:21 Ответить
І помічників президента Зеленського, які прикривали Портнова і його карманне ДБР, які працювали за їхніми наказами проти активістів і екс президента Порошенка
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08.04.2022 22:52 Ответить
агент Казбек и расстрельные списки

https://youtu.be/CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:29 Ответить
 
 