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Акция против мародерства россиян: в Лондоне оккупантам люди снесли все, чего они так жаждут. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинское общество провело символическую акцию под российским посольством и в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в посольстве Украины в Британии.

Акция против мародерства россиян: в Лондоне оккупантам люди снесли все, чего они так жаждут 01
Акция против мародерства россиян: в Лондоне оккупантам люди снесли все, чего они так жаждут 02
Акция против мародерства россиян: в Лондоне оккупантам люди снесли все, чего они так жаждут 03

"Представителям оккупантов люди снесли все, чего они так жаждут: старые сковородки и детские игрушки, поношенную одежду, подержанную бытовую технику. Берите сковородки и убирайтесь прочь!", - отметили в украинском посольстве.

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Топ комментарии
+22
Хто не бачив - прошу зацінити. Різницю між нами і мордором - різні цивілізації.

https://www.youtube.com/watch?v=8FrYM7CxYsU

За 6 хв. Перемовин в бойових умовах - 2 (!) матюки.
Розмова на рідній мові, в таких умовах не забувають сказати «будь ласка!».
Українці - хазяйновита і бережлива нація. Вибирають ціль найдорожчу, сумують, що перша ракета пропала (20 тис).

Може тепер США зрозуміють наш світовий рекорд - 100 уражень на 112 пострілів з Джавеліна - просто шкода гроші на вітер пускати.
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08.04.2022 18:11
+15
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08.04.2022 18:20
+15
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08.04.2022 18:23
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Правила форума Совет форумчан
Хто не бачив - прошу зацінити. Різницю між нами і мордором - різні цивілізації.

https://www.youtube.com/watch?v=8FrYM7CxYsU

За 6 хв. Перемовин в бойових умовах - 2 (!) матюки.
Розмова на рідній мові, в таких умовах не забувають сказати «будь ласка!».
Українці - хазяйновита і бережлива нація. Вибирають ціль найдорожчу, сумують, що перша ракета пропала (20 тис).

Може тепер США зрозуміють наш світовий рекорд - 100 уражень на 112 пострілів з Джавеліна - просто шкода гроші на вітер пускати.
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08.04.2022 18:11 Ответить
бачив раніше теж звернув увагу...і дуже здивувався
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08.04.2022 18:25 Ответить
Чим здивувався?
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08.04.2022 18:39 Ответить
треба було полити все це червоною фарбою
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08.04.2022 18:15 Ответить
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08.04.2022 18:23 Ответить
ввечері
під покровом ночі
мацкалі заберуть все..
не бачу обісраного унітаза..мабудь вже забрали
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08.04.2022 18:16 Ответить
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08.04.2022 18:20 Ответить
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08.04.2022 18:21 Ответить
растет интелектом роzzсолдат в грузии брали унитазы в Украине стиралки микроволновки !
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08.04.2022 19:12 Ответить
не поумнели, у моей дочери в Ирпене из квартиры украли унитаз инсталляцию. Правда робот-пылесос не забрали, видимо не знали что это
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08.04.2022 21:52 Ответить
Не удивлюсь ,если посольство эти все вещи собирет и отправит в рашу.
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08.04.2022 18:20 Ответить
вначале выберут что-то для себя.
ну, а потом, если что-нибудь останется, то может и отправят...своим родственникам
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08.04.2022 20:53 Ответить
Они понимают только силу. Сковородкой по е ба л у, например.
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08.04.2022 18:20 Ответить
Как в "деревне дураков".
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08.04.2022 18:56 Ответить
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08.04.2022 18:39 Ответить
а де будка собачика? - тварі ж ніяк без неї, в них халупи гірші за Сірка хатку...
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08.04.2022 18:41 Ответить
Да как то 300-600 долларов не впечатляют.
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08.04.2022 19:03 Ответить
7 лямов вам всем...
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08.04.2022 19:22 Ответить
Лично трупы рассказывали? И по каковскому же курсу фублики пересчитывали? А то баксики на рашостане в некотором роде вне закона.
Да и трупные денежки то только за подтвержденный трупик, и не сразу а в рассрочку. А тысяч 5 ваньюш сгнило в украинской земле да собаками сожрато. А нет тела, нет ̶д̶е̶л̶а̶ бабосиков. Такие дела у лаптей. По этому, они тянут в свои грустные ибеня все, что могут унести, от носков до собачих будок. Ну сообщество конченых ублюдков. Что с них взять. Кроме удобрения для чернозема.
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08.04.2022 19:22 Ответить
Не дивіться офіційний курс срубля до долара. Це все тільки, як кажуть на бумазі. Реально зараз це 1$ = 300 кацапсячи срублів.
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08.04.2022 19:24 Ответить
ні , не реально. Реально купити готівковий доляр за кацапський рупь по 130 (більше 20 000 купівля) до 17- ( менше 1000)
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08.04.2022 20:14 Ответить
Та які там зарплати?! Всі кацапсини на 90% по вуха в кредитах сидять. От скрута та ******************* й заставляє їх йти дохнути за *****
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08.04.2022 19:21 Ответить
русский, любишь своего фюрера?
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08.04.2022 20:27 Ответить
--Чудова . а головне -- дотепна акція . яка розкриває " непостежимость могучего . русского характера " плюшкінських потвор ... Щоправда у тому хламі НЕ помітив іще й капців з балабончиками ???
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08.04.2022 19:25 Ответить
А унитазы и трусы? Без них они не уйдут.
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08.04.2022 19:30 Ответить
 
 