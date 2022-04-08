Акция против мародерства россиян: в Лондоне оккупантам люди снесли все, чего они так жаждут. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинское общество провело символическую акцию под российским посольством и в Лондоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в посольстве Украины в Британии.
"Представителям оккупантов люди снесли все, чего они так жаждут: старые сковородки и детские игрушки, поношенную одежду, подержанную бытовую технику. Берите сковородки и убирайтесь прочь!", - отметили в украинском посольстве.
Топ комментарии
+22 Сергій Осадчий
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+15 Sophia-Maria Duglass
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https://www.youtube.com/watch?v=8FrYM7CxYsU
За 6 хв. Перемовин в бойових умовах - 2 (!) матюки.
Розмова на рідній мові, в таких умовах не забувають сказати «будь ласка!».
Українці - хазяйновита і бережлива нація. Вибирають ціль найдорожчу, сумують, що перша ракета пропала (20 тис).
Може тепер США зрозуміють наш світовий рекорд - 100 уражень на 112 пострілів з Джавеліна - просто шкода гроші на вітер пускати.
під покровом ночі
мацкалі заберуть все..
не бачу обісраного унітаза..мабудь вже забрали
ну, а потом, если что-нибудь останется, то может и отправят...своим родственникам
Да и трупные денежки то только за подтвержденный трупик, и не сразу а в рассрочку. А тысяч 5 ваньюш сгнило в украинской земле да собаками сожрато. А нет тела, нет ̶д̶е̶л̶а̶ бабосиков. Такие дела у лаптей. По этому, они тянут в свои грустные ибеня все, что могут унести, от носков до собачих будок. Ну сообщество конченых ублюдков. Что с них взять. Кроме удобрения для чернозема.