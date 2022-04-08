В Одессе и области - комендантский час с вечера субботы до утра понедельника
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Выходить из дома нельзя с 21:00 субботы, 9 апреля до 06:00 понедельника, 11 апреля.
Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.
Комендантский час был введен с 21 часа 00 минут 9 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 11 апреля 2022 года.
Такое решение местные власти приняли после того, как захватчики нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске.
"В Одессе 10 апреля 2022 года есть угроза нанесения ракетного удара", - отметили в ОГА.
"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для Вашей безопасности, что тем самым сохранит Вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми" - пояснил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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