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комендантский час (143) Одесса (7379) Одесская область (3106)

В Одессе и области - комендантский час с вечера субботы до утра понедельника

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса

Выходить из дома нельзя с 21:00 субботы, 9 апреля до 06:00 понедельника, 11 апреля.

Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Комендантский час был введен с 21 часа 00 минут 9 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 11 апреля 2022 года.

Такое решение местные власти приняли после того, как захватчики нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

"В Одессе 10 апреля 2022 года есть угроза нанесения ракетного удара", - отметили в ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории Гостомельского поселкового совета введен комендантский час на неделю

"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для Вашей безопасности, что тем самым сохранит Вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми" - пояснил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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Топ комментарии
+4
Трошки немецкого юмора... *)
Звонит сегодня шеф -- за понедельник поговорить -- я ж с отпуска обещался выйти..
С порога: Алекс! Слава Украине! ...мне, аж перемкнуло от неожиданности... -- но ответил достойно: Героям слава!
Украина щас в тренде -- уважуха, шо я не могу -- Смерть москалям!
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08.04.2022 18:18
+4
юмор по- одесски реальность бабахнуло вот только недавно в Одессе а потом завыли сирены вторые сутки кстати такое это нервирует народ в соцсетях пишет что видели типа или ракета или самолет или тарелка НЛО свит шум какой то перед бабахом а потом сирена завыла летело что то низко 100 метров с среднем.. чего только не начитаешься в соцсетях у кого понос у кого запор кому фиолетово кто желает Путину долголетия в Аду... кто его ждет в Одессе есть и такие сказочные маргиналы... короче весело и не очень..
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08.04.2022 18:25
+2
Харьков понимает...
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08.04.2022 18:33
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Трошки немецкого юмора... *)
Звонит сегодня шеф -- за понедельник поговорить -- я ж с отпуска обещался выйти..
С порога: Алекс! Слава Украине! ...мне, аж перемкнуло от неожиданности... -- но ответил достойно: Героям слава!
Украина щас в тренде -- уважуха, шо я не могу -- Смерть москалям!
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08.04.2022 18:18 Ответить
юмор по- одесски реальность бабахнуло вот только недавно в Одессе а потом завыли сирены вторые сутки кстати такое это нервирует народ в соцсетях пишет что видели типа или ракета или самолет или тарелка НЛО свит шум какой то перед бабахом а потом сирена завыла летело что то низко 100 метров с среднем.. чего только не начитаешься в соцсетях у кого понос у кого запор кому фиолетово кто желает Путину долголетия в Аду... кто его ждет в Одессе есть и такие сказочные маргиналы... короче весело и не очень..
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08.04.2022 18:25 Ответить
Харьков понимает...
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08.04.2022 18:33 Ответить
Если с моря херачат, то трудно успеть людей предупредить. Приграничным городам трудно с этим. В Сумаской области тоже частенько тревога уже после взрывов шла, но в основном народ глазастый, даже ночью самолеты и ракеты на подлете видят и власть предупреждают заранее.
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08.04.2022 18:38 Ответить
Це не з моря, це з Криму.
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08.04.2022 19:47 Ответить
ну,на поскоте должно было быть слышно,когда они на красноселку летели.а ракета ,выпущенная бастионом перед целью летит на предельно малой высоте,от 2 до 10-15 м
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08.04.2022 18:50 Ответить
А если ехать из другой области транзитом, проблем не будет?
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08.04.2022 18:52 Ответить
не будет.на первом же блок посту заякорят до понедельника -и все
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08.04.2022 18:56 Ответить
Т.е колонна машин будет два дня на трассе стоять?
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08.04.2022 19:01 Ответить
один день...но две ночи
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08.04.2022 22:38 Ответить
Вы там... тавой... зря не сидите... ***аните уже по севастополю и округе...
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08.04.2022 19:33 Ответить
А в Одессе… В Одессе запретили прием металлолома(не повезло металлистам бомжам и алкашам) и объявили долгий комендантский час: 10 апреля всем придется сидеть дома. Не забудьте купить продукты и воду!
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08.04.2022 23:54 Ответить
 
 