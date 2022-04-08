Макрон: Мы думаем о жертвах Краматорска, Бучи, Мариуполя, Харькова. Будем поддерживать расследование, чтобы победила справедливость
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС будет поддерживать расследование преступлений оккупантов в Украине, в частности, в Краматорске, Буче, Мариуполе, Харькове, чтобы победила справедливость.
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинские мирные жители бегут, чтобы избежать худшего. Их оружие? Коляски, мягкие игрушки, багаж. Сегодня утром на вокзале в Краматорске семьи, которые планировали ехать, пережили ужас. Десятки погибших, сотни раненых. Отвратительно. Мы думаем о жертвах Краматорска, Бучи, Мариуполя, Харькова: везде в Украине мы будем поддерживать расследования, чтобы победила справедливость. Мы думаем о семьях, которые продолжают бежать, приветствуем их в нашем Союзе, в нашем Союзе мира", - отметил Макрон.
Он добавил, что в ЕС принимают новые санкции против РФ и продолжают поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане.
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Думати будеш як Ліон мацкалі обстріляють..
постоянных телефонных звонков в Москву.
Франция одна из трёх стран, которая торгует со страной агрессором и террористом , аж гай шумит…
Спонсирует мордор , чтоб орки украинцев убивали ..
45 лет назад, в 1969 году, израильские спецслужбы наказали Францию, угнав под Рождество ракетные катера из Шербура. Франция согласилась построить для Израиля ракетные катера типа Саар, но из-за арабо-израильского конфликта полностью заморозила франко-израильское военное сотрудничество. В ответ Моссад организовал операцию «Ноев ковчег» по угону нескольких ракетных катеров, уже оплаченных Израилем.
https://topwar.ru/63285-kak-izrail-nakazal-franciyu.html