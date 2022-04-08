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Новости За рубежом
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Макрон: Мы думаем о жертвах Краматорска, Бучи, Мариуполя, Харькова. Будем поддерживать расследование, чтобы победила справедливость

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС будет поддерживать расследование преступлений оккупантов в Украине, в частности, в Краматорске, Буче, Мариуполе, Харькове, чтобы победила справедливость.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинские мирные жители бегут, чтобы избежать худшего. Их оружие? Коляски, мягкие игрушки, багаж. Сегодня утром на вокзале в Краматорске семьи, которые планировали ехать, пережили ужас. Десятки погибших, сотни раненых. Отвратительно. Мы думаем о жертвах Краматорска, Бучи, Мариуполя, Харькова: везде в Украине мы будем поддерживать расследования, чтобы победила справедливость. Мы думаем о семьях, которые продолжают бежать, приветствуем их в нашем Союзе, в нашем Союзе мира", - отметил Макрон.

Он добавил, что в ЕС принимают новые санкции против РФ и продолжают поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане.

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Топ комментарии
+19
Що б ви не робили, імпотенти- виходить як з Боїнгом.
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08.04.2022 18:17
+15
Макрон , а чего не приехал с Урсуллой? И Меркель не приехала . Боится шо морду набьют подельнице *****
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08.04.2022 18:18
+11
Так переживає, аж круасани не лізуть.
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08.04.2022 18:20
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Що б ви не робили, імпотенти- виходить як з Боїнгом.
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08.04.2022 18:17 Ответить
Мікрон глибоко помиляється, бо думають ті,у кого є чим. У нього і йому подібних в тому місці, де у людей мозок - кредитна картка і номер рахунку.
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08.04.2022 18:28 Ответить
Не вистачає фотосесії як він думає.
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08.04.2022 18:18 Ответить
Мусью Макрон вважає пуцина жертвою Бучі? 😲
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08.04.2022 18:18 Ответить
Макрон , а чего не приехал с Урсуллой? И Меркель не приехала . Боится шо морду набьют подельнице *****
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08.04.2022 18:18 Ответить
До суду спочатку треба нейтралізувати і затримати злочинця. А цим якраз ніхто займатися не хоче, крім України.
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08.04.2022 18:19 Ответить
Так переживає, аж круасани не лізуть.
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08.04.2022 18:20 Ответить
замість усіх тих санкцій-потрібно уїбаті по рашці разів 300 томагавками та іншими приблудами: тільки тоді вони зможуть зрозуміти що НЕМОЖНА бомбити людей та нападати на інщі країни!!!
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08.04.2022 18:20 Ответить
Ну що ви? В них теж деХвіцит памперсів, а знаєте як часто вони їх разом зі столтенбургом зміюють? А це в європі дорого, дешевше непокоїтися, і просто по шакалячі бздіти.
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08.04.2022 18:33 Ответить
Зброю давай,ракети..
Думати будеш як Ліон мацкалі обстріляють..
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08.04.2022 18:20 Ответить
а что именно ты о них думаешь извращенец микрон? И какая твоя роль будет в расследовании? роль адвоката дьявола?
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08.04.2022 18:21 Ответить
Ну так, він же в пуклероїда на ставці сидить, і постійно премію випрошує. така сама путлерівська підстилка, як і меркельша....
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08.04.2022 18:24 Ответить
надо было ******* меркельшу туда привести и хайлом ее ткнуть в кровь....
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08.04.2022 18:26 Ответить
От тільки від думок ніхто не воскресне
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08.04.2022 18:27 Ответить
Аби думати (скільки ж можна думати?!) - є голова, аби діяти - потрібні руки та конкретніі дії.
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08.04.2022 18:32 Ответить
Думают -- сидя на унитазе . Что конкретно Франция сделала, кроме
постоянных телефонных звонков в Москву.
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08.04.2022 18:38 Ответить
Ой ...
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08.04.2022 18:42 Ответить
Кожен день ***** докладає, як він сумує за ним, а йому хохли перешкоджають
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08.04.2022 18:47 Ответить
Каким фером она попедит, эта справедливость? Языком твоим шершавым по вялой заднице властелина галактики?
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08.04.2022 18:47 Ответить
Лучше бы прекратил торговые отношения с паРашей !!!
Франция одна из трёх стран, которая торгует со страной агрессором и террористом , аж гай шумит…
Спонсирует мордор , чтоб орки украинцев убивали ..
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08.04.2022 18:51 Ответить
Макрон, назови, що - "путін******" злочинець - тоді повірю в твою щирість
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08.04.2022 18:54 Ответить
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08.04.2022 18:57 Ответить
Макрон реальный придурок. Не зря Израиль увел у них корабли в свое время, так как французы традиционно поддерживали террористоов

45 лет назад, в 1969 году, израильские спецслужбы наказали Францию, угнав под Рождество ракетные катера из Шербура. Франция согласилась построить для Израиля ракетные катера типа Саар, но из-за арабо-израильского конфликта полностью заморозила франко-израильское военное сотрудничество. В ответ Моссад организовал операцию «Ноев ковчег» по угону нескольких ракетных катеров, уже оплаченных Израилем.
https://topwar.ru/63285-kak-izrail-nakazal-franciyu.html
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08.04.2022 18:59 Ответить
іди на хер великий думальщик.просто іди на хер і подумай чого тебе туди послали
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08.04.2022 19:02 Ответить
Не було в Донецьку ніяких жертв, поки туди твоя раша не прийшла...
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08.04.2022 19:24 Ответить
Еммануелька думає як ще разок соснути *****, а не про українців. Курвочка продажна
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08.04.2022 19:25 Ответить
где оружие Макрон? Думает он. Позвони пойди еще путину
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08.04.2022 19:39 Ответить
макрон ето путиское *****
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08.04.2022 19:42 Ответить
Что=то от макрона не слышали, КТО поджег Нотр-Дам
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08.04.2022 20:25 Ответить
Плюнул бы ему в морду, с удовольствием, но с ещё большим меркельше, а этого тогда послал бы за кацапским караблем..
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08.04.2022 22:33 Ответить
"Ключову роль у звірствах відіграли співробітники російських найманих військ, таких як ПВК Вагнера. Очевидці повідомляли, що на початку окупації в Бучі перебували "молоді солдати". Коли їх замінили інші сили - напади на мирних жителів вийшли з-під контролю. Такі події, як у Бучі, мабуть, відбувалися і в інших місцях. Є факти злочинів на околицях обложеного міста Маріуполя на півдні України, яке було зруйноване російськими бомбардуваннями", - йдеться у публікації Der Spiegel.
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09.04.2022 07:25 Ответить
 
 