РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15055 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Война
30 938 57
война (47275) оккупация (9530) убийство (6288) Буча (419) Швец (40)

Экс-нардепа и бывшего кандидата в президенты Ржавского, поддерживавшего РФ, оккупанты застрелили в Буче

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

ржавський

Его застрелили в собственном доме после того, как Ржавский отказался налить водки захватчикам, занявшим его имение.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Александр Швец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Александр Ржавский, известный бизнесмен, бывший народный депутат, кандидат в президенты Украины на выборах 1999 года. Никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Категорически не верил в вооруженное вторжение России в Украину. В середине февраля говорил о гуманности россиян: "Разве сегодня мы ожидаем такую ​​же форму оккупации?! Почему РФ не приходила, как фашисты, в аннексированном Крыму?", - пишет Швец о Ржавском.

По данным журналиста, во время оккупации захватчики поселились в большом имении экс-нардепа.

Смотрите также: В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Ржавский пытался найти общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был сразу жестоко застрелен. В его же доме. На глазах людей", - сообщил Швец.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+91
Обожнюю такі історії... Зрадник зустрів окупантів із квітами, а вони його вбили за те що горілки не дав... у Бога ідеальне почуття гумору іноді
показать весь комментарий
08.04.2022 19:19
+66
Отак починаєш вірити в карму
показать весь комментарий
08.04.2022 19:12
+65
показать весь комментарий
08.04.2022 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отак починаєш вірити в карму
показать весь комментарий
08.04.2022 19:12 Ответить
Обожнюю такі історії... Зрадник зустрів окупантів із квітами, а вони його вбили за те що горілки не дав... у Бога ідеальне почуття гумору іноді
показать весь комментарий
08.04.2022 19:19 Ответить
Хай би краще до Петушарія зайшли пожити
показать весь комментарий
08.04.2022 20:26 Ответить
Какая, нах, "карма"? Эта ватная тварь всю жизнь занималась решаловом, договорняками, коррупцией и откатами. Жил в шоколаде, обеспечил ворованными миллионами себя, семью, детей и внуков. И умер почти от старости - в 63 года. Это "карма"? В жопу такую "карму"!
показать весь комментарий
08.04.2022 20:55 Ответить
водчару с асвабадителями небось не поделил...
показать весь комментарий
08.04.2022 19:12 Ответить
Пхахахахаха.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:13 Ответить
Той випадок коли нагорода знайшла свого героя..
показать весь комментарий
08.04.2022 19:13 Ответить
Карма- це вам не жарти.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:13 Ответить
буває
показать весь комментарий
08.04.2022 19:13 Ответить
Сдох кудим,да і уйх с нім
показать весь комментарий
08.04.2022 19:14 Ответить
"его жистю погубили руцкий мир и водка" )
показать весь комментарий
08.04.2022 19:15 Ответить
Скорее негостеприимное жлобство. ))
Пожалел не только водку, но и хлеб с солью. И наверняка цветами не встречал.
Вот ему "единоверцы" этого и не простили.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:40 Ответить
гарна компанія буде жиріновському
показать весь комментарий
08.04.2022 19:15 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2022 19:16 Ответить
Одеський бізнесмен Андрій Ставніцер дав наводку на свій дім, де окупанти облаштували собі пункт дислокації.
ЗСУ відпрацювали.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:17 Ответить
Так і має бути (бо, якщо там окупанти, то це вже не його дім і наводку він дав на окупантів, а якщо ЗСУ відпрацювали гарно, то тепер це його ділянка і дім довидеться відновити, але це буде його дім і його ділянка, дивно, що це треба пояснювати). Можна не наводити, нехай він їм, а ти, як власник, йди за "рассийским ваенным караблем".
показать весь комментарий
08.04.2022 20:20 Ответить
Бути прокацапом тепер років 30 буде западло.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:17 Ответить
думаю всі 300
показать весь комментарий
08.04.2022 19:22 Ответить
Ми нещадні до своїх і дуже поблажливі до чужинців. Маємо змінитися.
показать весь комментарий
08.04.2022 20:49 Ответить
300
показать весь комментарий
08.04.2022 19:23 Ответить
Мюллер: Штирлиц, я знаю кто вы. Вы еврей!
Штирлиц: да вы что! Я русский, русский!
Так погиб полковник Исаев.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:22 Ответить
Буває....вже не раз так було....уже в Криму насадили по тюрмам особам,особливо зраділим окупантам...к нас була така собі скрепка бузина...
показать весь комментарий
08.04.2022 19:22 Ответить
Яка іронія долі...
показать весь комментарий
08.04.2022 19:23 Ответить
Земля говном
показать весь комментарий
08.04.2022 19:24 Ответить
Ну и шо, Ржавский, помогли тебе твои московиты?»
показать весь комментарий
08.04.2022 19:26 Ответить
Руський мір прийшов до нього. Тепер він щасливий.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:26 Ответить
ПРЕМІЮ ДАРВІНА-В СТУДІЮ !!!
показать весь комментарий
08.04.2022 19:27 Ответить
Супер...до нагород цих "патріотів".... Посмертно звичайно
показать весь комментарий
08.04.2022 19:30 Ответить
Ні,не так

"Лапату блінов єтім патріотам"

ЗІ,- про "посмертно" в силі
показать весь комментарий
08.04.2022 19:34 Ответить
карма она такая)
показать весь комментарий
08.04.2022 19:32 Ответить
"Ржавский пытался найти общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был сразу жестоко застрелен. В его же доме. На глазах людей".

Справедливо. Каждому воздаётся по его убеждениям и "вере".
Только прискорбно жаль, что из-за их убеждений страдают и умирают непричастные к этому люди.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:34 Ответить
Оставляйте дома метиловую водку, если покидаете его.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:34 Ответить
Гори в аду вместе со своим русским миром, этот мир не щадит даже своих жополизов
показать весь комментарий
08.04.2022 19:34 Ответить
Жополизов и предателей не щадит никто. Единожды предав....
показать весь комментарий
08.04.2022 19:41 Ответить
Я бы сказал иначе: использованный "презерватив" выбрасывают...
показать весь комментарий
08.04.2022 21:43 Ответить
Такая карма, прям ********** дзен. Мечтало сдать Украину, а сдохло за водку.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:38 Ответить
менше нам роботи
показать весь комментарий
08.04.2022 19:39 Ответить
прохав
Футін введи..
ось Фуйло й ввело..
показать весь комментарий
08.04.2022 19:40 Ответить
Награда нашла героя. Вместе того чтобы призивать русню, изучал бы повадки советских солдатов в оккупированных странах. И повадки русского глубинного.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:41 Ответить
Есть Бог на свете! А мертвечука с его бандой, ***** тоже отправил на концерт ансамбля александрова, с кобздохом и задрочного?
показать весь комментарий
08.04.2022 19:42 Ответить
Вот это вот конечно показательно: "… обурився їхньою поведінкою та відмовився наливати горілку. Був одразу жорстоко застрелений …" - то есть этот любитель московии на самом деле был наивным украинским либералом и верил в силу слова и аргументов. Сколько щас таких тупиц обретают новое понимание рассеи и их "культуры"?
показать весь комментарий
08.04.2022 19:46 Ответить
надо было жену свою под них положить - глядишь и мидаль бы руzzкую получил!)
показать весь комментарий
08.04.2022 19:47 Ответить
от ржака. повеселили.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:49 Ответить
Зловонным гостям не накрыли поляну встречи , поддерживавшего хозяина РФ в ответ
гости накрыли крышкой гроба.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:49 Ответить
Рузькій мір знайшов свого шанувальника . Сповна.
показать весь комментарий
08.04.2022 19:56 Ответить
Він вважав росіян братнім народом, а вони поставилися до нього як до українця, просто взяли і вбили.
Незважаючи на його політичні погляди, своєю смертю він розділив долю сотень бучанців, яких вбили московицькі агресори.
Царство Небесне загиблим українцям.
П.С. Доля Олександра Ржавського є промовистим прикладом для всіх українських громадян, що перебувають в ілюзіях сподівань братньої любові під проводом Московського Патріархату
показать весь комментарий
08.04.2022 20:24 Ответить
Написано- Но однажды возмутился и его застрелили. То есть наливал, наливал, застолье ,песТни с асвабадителями, но однажды вдруг сработала жаба. Результат мы прочитали. Челядь осталась бухать с асфабадителями уже без хозяина.
показать весь комментарий
08.04.2022 20:34 Ответить
Снова водка винувата в кацапских разборках, ну зато теперь может на концерт Кобздона сходить по старой памяти
показать весь комментарий
08.04.2022 20:37 Ответить
Погорєл за любофь..
..до урюzzкого міра.

Ех, всіх би їх так.
показать весь комментарий
08.04.2022 20:51 Ответить
А чого ж не налляв =водкі= "асвабадітєлям" ?
показать весь комментарий
08.04.2022 20:56 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2022 21:01 Ответить
Ну какбэ - вот...
показать весь комментарий
08.04.2022 21:30 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2022 21:55 Ответить

Яка сумна новина (с).
показать весь комментарий
08.04.2022 22:32 Ответить
Його родичі ще компенсацїї будуть вимагати, бо втратили годувальника і майно.
показать весь комментарий
08.04.2022 23:10 Ответить
Лицо явного трезвенника. На нервах все выпил сам, освободителям ничего не осталось, ну и убили алкаши со злости
показать весь комментарий
09.04.2022 03:16 Ответить
 
 