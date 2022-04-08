Экс-нардепа и бывшего кандидата в президенты Ржавского, поддерживавшего РФ, оккупанты застрелили в Буче
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Его застрелили в собственном доме после того, как Ржавский отказался налить водки захватчикам, занявшим его имение.
Об этом сообщил в фейсбуке журналист Александр Швец, сообщает Цензор.НЕТ.
"Александр Ржавский, известный бизнесмен, бывший народный депутат, кандидат в президенты Украины на выборах 1999 года. Никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Категорически не верил в вооруженное вторжение России в Украину. В середине февраля говорил о гуманности россиян: "Разве сегодня мы ожидаем такую же форму оккупации?! Почему РФ не приходила, как фашисты, в аннексированном Крыму?", - пишет Швец о Ржавском.
По данным журналиста, во время оккупации захватчики поселились в большом имении экс-нардепа.
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"Ржавский пытался найти общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был сразу жестоко застрелен. В его же доме. На глазах людей", - сообщил Швец.
Пожалуйста, подождите...
Пожалел не только водку, но и хлеб с солью. И наверняка цветами не встречал.
Вот ему "единоверцы" этого и не простили.
ЗСУ відпрацювали.
Штирлиц: да вы что! Я русский, русский!
Так погиб полковник Исаев.
"Лапату блінов єтім патріотам"
ЗІ,- про "посмертно" в силі
Справедливо. Каждому воздаётся по его убеждениям и "вере".
Только прискорбно жаль, что из-за их убеждений страдают и умирают непричастные к этому люди.
Футін введи..
ось Фуйло й ввело..
гости накрыли крышкой гроба.
Незважаючи на його політичні погляди, своєю смертю він розділив долю сотень бучанців, яких вбили московицькі агресори.
Царство Небесне загиблим українцям.
П.С. Доля Олександра Ржавського є промовистим прикладом для всіх українських громадян, що перебувають в ілюзіях сподівань братньої любові під проводом Московського Патріархату
..до урюzzкого міра.
Ех, всіх би їх так.
Яка сумна новина (с).