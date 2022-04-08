Из-за войны в Украине цены на продукты рекордно растут во всем мире, – FAO
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщает, что из-за войны в Украине в мире исторически растут цены на продукты питания
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.
"За последние 32 года мировые цены на продукты питания не были столь высокими, как в марте, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). Война в Украине является одной из основных причин роста. И Украина, и Россия являются важными экспортерами зерна", – сказано в сообщении.
Как отмечается, всплеск цен на продукты питания больше всего чувствуется в бедных странах. Из-за вторжения России в Украину выросли расходы на основные продукты питания, в том числе хлеб.
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Индекс, по которому FAO измеряет цены на многие товары, вырос на 13% в марте по сравнению с февралем. Особенно подорожали зерновые (+17%) из-за войны в Украине.
Масло подорожало почти на 25%. Украина является ведущим мировым экспортером подсолнечного масла.
Ранее в FAO заявляли, что мировые цены на продукты питания и корма могут возрасти на 20% в результате войны в Украине.
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А как до настоящих проблем доходит, так сразу сдувается и что-то мямлит про озабоченности и обеспокоенности.
В ООН причинно-следственная связь отбита наглухо, на протяжении уже 20-ти лет, как минимум.
Як українцям та іншим постсовковим недокраїнам треба викинути з голови совок, так американцям треба позбутися ідіотизмів марнотратства часів рейгана та нинішніх гасел недоумка трампа.
Я не використовую айфони, бо мені не потрібне китайське лайно за неадекватною ціною. Усі високі технології створені на основі винаходів цивілізованого світу, куди входить не лише Америка.
Звісно, корупція - це першопричина усіх проблем бананових республік типу нашої, але йдеться про дефіцит їжі для усього населення планети, який можна легко подолати, якщо де-які суспільства відмовляться від ідеології потреблядства. Все те ж саме стосується інших ресурсів, які рано чи пізно (а на справді ще вчора) доведеться раціонально використовувати. Так краще почати вже зараз, тим більш, що це призведе до послаблення бензоколонок, які будують свою агресивну політику саме на продажу ресурсів.