Из-за войны в Украине цены на продукты рекордно растут во всем мире, – FAO

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщает, что из-за войны в Украине в мире исторически растут цены на продукты питания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

"За последние 32 года мировые цены на продукты питания не были столь высокими, как в марте, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). Война в Украине является одной из основных причин роста. И Украина, и Россия являются важными экспортерами зерна", – сказано в сообщении.

Как отмечается, всплеск цен на продукты питания больше всего чувствуется в бедных странах. Из-за вторжения России в Украину выросли расходы на основные продукты питания, в том числе хлеб.

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Индекс, по которому FAO измеряет цены на многие товары, вырос на 13% в марте по сравнению с февралем. Особенно подорожали зерновые (+17%) из-за войны в Украине.

Масло подорожало почти на 25%. Украина является ведущим мировым экспортером подсолнечного масла.

Ранее в FAO заявляли, что мировые цены на продукты питания и корма могут возрасти на 20% в результате войны в Украине.