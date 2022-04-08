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продукты (1508) повышение цен (38)

Из-за войны в Украине цены на продукты рекордно растут во всем мире, – FAO

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом Война в Украине

продукти

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщает, что из-за войны в Украине в мире исторически растут цены на продукты питания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

"За последние 32 года мировые цены на продукты питания не были столь высокими, как в марте, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). Война в Украине является одной из основных причин роста. И Украина, и Россия являются важными экспортерами зерна", – сказано в сообщении.

Как отмечается, всплеск цен на продукты питания больше всего чувствуется в бедных странах. Из-за вторжения России в Украину выросли расходы на основные продукты питания, в том числе хлеб.

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Индекс, по которому FAO измеряет цены на многие товары, вырос на 13% в марте по сравнению с февралем. Особенно подорожали зерновые (+17%) из-за войны в Украине.

Масло подорожало почти на 25%. Украина является ведущим мировым экспортером подсолнечного масла.

Ранее в FAO заявляли, что мировые цены на продукты питания и корма могут возрасти на 20% в результате войны в Украине.
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Скупий платить двічі
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08.04.2022 19:21 Ответить
Ми дуже!!! занепокоєні. Можете хавать москальський газ, без нього ну ніяк... Він цінніший за хліб і життя наших дітей...Зберіть своє безхребетне ООН і погрозіть раші пальчиком, але не сильно, бо вона образиться. А ні, не образиться, накладе вето в радбезі...
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08.04.2022 19:22 Ответить
А чому це? З яких причин? Хто винен? Е багато питаннь-що їсти?
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08.04.2022 19:32 Ответить
Ну да, в таких вопросах ООН - ого-го, очень категорична. "Голод осудить и расстрелять!"
А как до настоящих проблем доходит, так сразу сдувается и что-то мямлит про озабоченности и обеспокоенности.
В ООН причинно-следственная связь отбита наглухо, на протяжении уже 20-ти лет, как минимум.
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08.04.2022 19:51 Ответить
Якщо мешканці багатих країн (особливо США) перестануть викидати безліч їжі, то голоду не буде ніде. А якщо відмовляться від перевезення своїх жирних дуп на здоровенних пікапах та позашляховиках, то не доведеться шукати нафту на заміну кацапській.
Як українцям та іншим постсовковим недокраїнам треба викинути з голови совок, так американцям треба позбутися ідіотизмів марнотратства часів рейгана та нинішніх гасел недоумка трампа.
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08.04.2022 21:00 Ответить
Мешканці США заробили власною працею на свої пікапи. Мають право їздити. Чиї "айфони", "ком'ютери" ми використовуємо? Хто все це розробляв, впроваджував, га? Голод панує, передусім - в найбільш корумпованих країнах, в найменш освічених, там, де найбільших прошарок усіляких дармоїдів, що нічого не вміють, окрім "справедливо розподіляти народне добро". Ми це вже бачили, на власний досвід, в одній "чудовій країні".
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09.04.2022 00:01 Ответить
Я можу купити пікап, але купив електромобіль, можу дозволити харчуватися в ресторанах, але готую сам вдома майже без харчових відходів, усе освітлення на світлодіодах, витрати води - 3м.куб на місяць, сортую сміття. Всього цього, я можу дозволити собі не робити, але я керуюсь принципами збереження ресурсів для майбутніх поколінь, а не тупорилим "маю право на все насрати, бо в мене є на це бабло"!
Я не використовую айфони, бо мені не потрібне китайське лайно за неадекватною ціною. Усі високі технології створені на основі винаходів цивілізованого світу, куди входить не лише Америка.

Звісно, корупція - це першопричина усіх проблем бананових республік типу нашої, але йдеться про дефіцит їжі для усього населення планети, який можна легко подолати, якщо де-які суспільства відмовляться від ідеології потреблядства. Все те ж саме стосується інших ресурсів, які рано чи пізно (а на справді ще вчора) доведеться раціонально використовувати. Так краще почати вже зараз, тим більш, що це призведе до послаблення бензоколонок, які будують свою агресивну політику саме на продажу ресурсів.
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09.04.2022 11:43 Ответить
Не через війну в України, а через агресію Росії проти України. Пишіть заголовки вірно.
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08.04.2022 23:57 Ответить
 
 