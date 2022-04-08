Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 08.04.2022

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 08.04.2022.

Информация опубликована на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке. передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 44 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Вооруженные силы российской федерации продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Продолжается подготовка врага к наступлению на востоке нашего государства.

Российские оккупанты продолжают уничтожение гражданской инфраструктуры, нанося ракетные и артиллерийские удары по железнодорожным узлам и путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать группировку войск. Оккупанты не оставляют попыток наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасна и Северодонецк. Успехов не имеют.

На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка. Пытался осуществлять огневое влияние с целью нанесения поражения подразделениям ВСУ в указанном районе. Цели не достиг.

Также смотрите: Борьба за Донбасс и Причерноморье: вскоре новое сражение, - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков, производит обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в российскую федерацию.

Враг имеет значительные проблемы с комплектованием воинских частей, понесших существенные потери во время боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, более 80 процентов личного состава некоторых подразделений, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях. Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых закончились сроки контрактов до окончания так называемой "специальной военной операции".

На временно занятых территориях враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, совершая противоправные действия в отношении гражданского населения, в том числе ограбление помещений, угон транспортных средств и задержание граждан Украины.

Также читайте: Спецназовцы РФ отказываются от мобилизации, скрываются и даже самокалечатся, - ГУР МО

Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 в российскую федерацию. В соответствии с указаниями местных администраций граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после двух месяцев пребывания на территории России.

Силы обороны Украины успешно отражают атаки противника по всем направлениям, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Вместе победим. Слава Украине!", - сообщили в Генштабе.