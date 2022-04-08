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Ваша борьба – это и наша борьба, – президент Еврокомиссии фон дер Ляйен в Буче

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала посещение Бучи в начале своего визита в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Президент отметила: "Важно было начать мой визит с Бучи. Ведь в Буче уничтожили нашу человечность. Мое послание к украинцам: те, кто совершил эти зверства, будут привлечены к ответственности. Ваша борьба - это и наша борьба. Я сегодня в Киеве, чтобы сказать вам: Европа - на вашей стороне".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, руководитель дипломатии ЕС Боррель и премьер Словакии Гегер посетили Бучу. Фоторепортаж
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08.04.2022 19:45 Ответить
Псу Патрону насцять на всі ці міни.
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08.04.2022 20:04 Ответить
Справжній Український пес !!
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08.04.2022 21:19 Ответить
Отлично!
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08.04.2022 19:46 Ответить
Медленно или долго, но до этих европейских бошек дойдет после увиденного.
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08.04.2022 19:49 Ответить
борцуни , плять,.. Допомога Україні в березні-1 лярд., заплатили параші за енергоносії -35 лярдів...
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08.04.2022 19:57 Ответить
В її очах жах. І я її прекрасно розумію.
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08.04.2022 20:00 Ответить
только вы в обеспеченной европе а мы в нищей воюющей стране ограбленной олигархами
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08.04.2022 20:05 Ответить
Наша борьба - это ваша борьба. А ваше оружие это... это... далеко не все виды наши.
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08.04.2022 20:05 Ответить
Niemiecka wstrętna hipokrytka. Karać Polskę tak, karać Kacapa nie i w dodatku jeszcze z nim handlować. Wstrętni Niemcy. Nie wierzcie Niemcom nigdy!
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08.04.2022 21:35 Ответить
"Ключову роль у звірствах відіграли співробітники російських найманих військ, таких як ПВК Вагнера. Очевидці повідомляли, що на початку окупації в Бучі перебували "молоді солдати". Коли їх замінили інші сили - напади на мирних жителів вийшли з-під контролю. Такі події, як у Бучі, мабуть, відбувалися і в інших місцях. Є факти злочинів на околицях обложеного міста Маріуполя на півдні України, яке було зруйноване російськими бомбардуваннями", - йдеться у публікації Der Spiegel.
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09.04.2022 07:24 Ответить
 
 