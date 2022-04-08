Ваша борьба – это и наша борьба, – президент Еврокомиссии фон дер Ляйен в Буче

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала посещение Бучи в начале своего визита в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Президент отметила: "Важно было начать мой визит с Бучи. Ведь в Буче уничтожили нашу человечность. Мое послание к украинцам: те, кто совершил эти зверства, будут привлечены к ответственности. Ваша борьба - это и наша борьба. Я сегодня в Киеве, чтобы сказать вам: Европа - на вашей стороне".

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