РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9721 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
2 065 4
война (47275) депортация (622) Мариуполь (5563) россия (91360) Бойченко (67)

Свыше 30 тыс. мариупольцев оккупанты принудительно вывезли на территорию ОРДО и РФ, - мэр Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь,евакуація

Более 30 тысяч жителей блокадного Мариуполя российские оккупанты принудительно вывезли на территорию оккупированного Донбасса и России.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас уже есть верифицированный список – это 31 тысяча мариупольцев, которые были принудительно вывезены на территорию РФ или так называемой "ДНР". Они проходят через разные унижения. Мы знаем, что снимают отпечатки пальцев, заставляют подписывать разные документы и очень жестко относятся к работникам муниципальной сферы или других государственных органов. То есть люди неделями сидят и ждут этой так называемой "фильтрации". Людей завозят в самую глубинку России - Томск, Тамбов, Астрахань и другие регионы РФ", - рассказал он.

По словам Бойченко, сегодня работает только один гуманитарный коридор Бердянск-Запорожье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Персонал и пациентов мариупольской больницы принудительно вывезли на временно оккупированную территорию, - горсовет
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, не знаю... ...тут все украинские беженцы хотят обратно в Украину вернуться и боятся, шо немцы их не отпустят. Такие мифы им кто-то запустил. Тем -- которые совсем свежие... *)
А шо там в параше наши беженцы переживают? -- даже не могу себе представить.
Надо Солженицына и Шаламова перечитать...
показать весь комментарий
08.04.2022 20:20 Ответить
Певно, у Вас дуже міцні нерви, коли збираєтесь перечитувати солженіцина.
показать весь комментарий
05.06.2022 07:05 Ответить
Ага. Примусово. Особливо ждунів, які чекали на асвабадітєлєй.
показать весь комментарий
05.06.2022 07:03 Ответить
Я не понимаю, какой у них интерес и удовольствие жить в бараках где-то в отстойных городах. Их будут уважать, предоставят достойную работу и жилье? Одно оправдание - спасение жизни детей, любой ценой.
показать весь комментарий
05.06.2022 11:11 Ответить
 
 