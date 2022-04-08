Шольц – о звонках Путину: Стараемся вместе с Макроном донести ему правду о потерях России на фронте
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он и президент Франции Эмманюэль Макрон пытаются во время телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным показать ему правдивую картину происходящего в Украине.
Об этом Шольц заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы используем возможность донести до Путина правдивую информацию о количестве погибших российских солдат - это будет иметь огромные последствия для российской армии; о масштабе разрушений российских вооружений, которые невозможно будет в дальнейшем использовать; о том, что его планы не реализуются так, как он того хотел. Это та информация, которую он, по всей вероятности, не получает от своего ближайшего круга", - сказал глава немецкого правительства.
Он заверил, что Берлин и Париж согласовывают свои позиции с другими партнерами и союзниками.
Канцлер отметил, что Макрон также ведет переговоры с Путиным в надежде убедить его немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины.
В то же время Шольц подчеркнул, что судьбу Украины решают исключительно украинцы, никто не пытается заменить их на переговорах с Кремлем, но Запад пытается предоставить Киеву поддержку для усиления переговорных позиций, в том числе финансовую, с помощью поставок оружия и усиления санкций.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ведем конфиденциальные переговоры по гарантиям с Украиной, - Шольц
В свою очередь руководитель британского правительства заявил, что последний раз звонил президенту РФ еще до начала полномасштабного вторжения и предупреждал его о катастрофических последствиях, однако Путин уверял, что никаких подобных планов нет. "Общение с Путиным не кажется мне таким, которое дает надежду на то, что ему можно доверять… Я глубоко скептичен и циничен сейчас по поводу его заверений", - сказал Джонсон.
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зі своїми партнерами по секасу говорити не може.
йому ж доповідають тільки те що воно хоче чути.
до речі..
наш теж так починав.був неначе під ковпаком
але зараз мабудь дійшло шо саме народ його все і вся а не друзі
Колишні прем'єри Великої Британії, Джон Мейджор і Ґордон Браун, спільно з групою вчених та правників ініціювали початок роботи з організації міжнародного аналогу Нюрнберзького трибуналу над воєнним злочинцем путіним.
Вони розмістили петицію, яка повинна зібрати 2 мільйони підписів для старту практичної роботи. За кілька тижнів її вже підписали більше 1,7 млн осіб з різних країн світу.
Для цього слід зайти на сторінку, ввести свої ім'я та електронну адресу і натиснути кнопку SIGN: https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy&fbclid=IwAR0Z0Ei-WzMXStHZ_Kj8oqTOCSSrD4ogXtZuJ-ts8iYVR4RtyVBonhhlw3o
-Ало путин? У вас потерь много, санкции, экономике плохо, люди гибнут.
-да да бла бла
А далі? 🤷🏻Якась ганьба розмовляти з ідіотами які вас не чують. Те ж саме що равлику на огороді рощповідати про ціни на бензин🤷🏻
Что тут непонятного.
Он вообще мне напоминает хитрожопого вороватого прапорщика,а не политика высшего эшелона.
Часом надо глянуть не родич ли по национальности нашему Зеле.
А то все про гешефт думает.
Так не понимать Московию... Там НИКОГДА царей не волновали "потери" среди смердов.
Но еще хуже они не понимают почему "бледная моль" ведет себя именно так.
"Окурок" выплескивает все свои накопившиеся с детских лет комплексы: за унижения в питерских подворотнях, за дешевую одежду и стоптанные ботинки, за раскрытую педофилию из-за которой не взяли в разведку, за ношение чемоданов за Собчаком. Оно мстит миру за собственную серость и ничтожность, а они думают ему с точки зрения логики что-то объяснить...
"Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (с) "
Невинность соблюсти и капитал приобрести - т.е. получить выгоду, принося, при этом Украину в жертву
Это политика; это притворство, фарисейство, прикрывающие циничный егоизм прожженых, продажных и трусливых чиновников , взращенных на экспорте коррупции и природного газа в Европу - чиновников т.н. "европейского типа".
«Диалог ради диалога не имеет смысла. Разговаривать с Путиным это означает часами слушать его, осознавая, что он не сделает ничего из того, о чем говорит, и не скажет ничего о том, что будет делать». - предшественник Макрона на должности Франсуа Олланд, несколько дней назад.
А чего их так волнует состояние армии рфии?