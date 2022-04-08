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Шольц – о звонках Путину: Стараемся вместе с Макроном донести ему правду о потерях России на фронте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

олаф,шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он и президент Франции Эмманюэль Макрон пытаются во время телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным показать ему правдивую картину происходящего в Украине.

Об этом Шольц заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы используем возможность донести до Путина правдивую информацию о количестве погибших российских солдат - это будет иметь огромные последствия для российской армии; о масштабе разрушений российских вооружений, которые невозможно будет в дальнейшем использовать; о том, что его планы не реализуются так, как он того хотел. Это та информация, которую он, по всей вероятности, не получает от своего ближайшего круга", - сказал глава немецкого правительства.

Он заверил, что Берлин и Париж согласовывают свои позиции с другими партнерами и союзниками.

Канцлер отметил, что Макрон также ведет переговоры с Путиным в надежде убедить его немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины.

В то же время Шольц подчеркнул, что судьбу Украины решают исключительно украинцы, никто не пытается заменить их на переговорах с Кремлем, но Запад пытается предоставить Киеву поддержку для усиления переговорных позиций, в том числе финансовую, с помощью поставок оружия и усиления санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ведем конфиденциальные переговоры по гарантиям с Украиной, - Шольц

В свою очередь руководитель британского правительства заявил, что последний раз звонил президенту РФ еще до начала полномасштабного вторжения и предупреждал его о катастрофических последствиях, однако Путин уверял, что никаких подобных планов нет. "Общение с Путиным не кажется мне таким, которое дает надежду на то, что ему можно доверять… Я глубоко скептичен и циничен сейчас по поводу его заверений", - сказал Джонсон.
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Топ комментарии
+33
Два холуя щодня телефонують терористу
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08.04.2022 20:22
+33
Они необучаемы, сколько до них должно доходить, что карлику насрать сколько он в гроб положит
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08.04.2022 20:22
+26
два передаста.
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08.04.2022 20:22
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два передаста.
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08.04.2022 20:22 Ответить
Три.
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08.04.2022 20:39 Ответить
Краще розкажіть скільки танків ви збираєтесь передати, то може і всереться. А без танків ви і є *******
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09.04.2022 07:26 Ответить
Два холуя щодня телефонують терористу
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08.04.2022 20:22 Ответить
ботексна простітутка так насрала сама собі що залізла на 110 м під землю і навіть
зі своїми партнерами по секасу говорити не може.
йому ж доповідають тільки те що воно хоче чути.
до речі..
наш теж так починав.був неначе під ковпаком
але зараз мабудь дійшло шо саме народ його все і вся а не друзі
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08.04.2022 20:58 Ответить
Перевіряють щодня чи ще живий ))
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08.04.2022 23:23 Ответить
Они необучаемы, сколько до них должно доходить, что карлику насрать сколько он в гроб положит
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08.04.2022 20:22 Ответить
Свен Йоран Эрикссон

Колишні прем'єри Великої Британії, Джон Мейджор і Ґордон Браун, спільно з групою вчених та правників ініціювали початок роботи з організації міжнародного аналогу Нюрнберзького трибуналу над воєнним злочинцем путіним.
Вони розмістили петицію, яка повинна зібрати 2 мільйони підписів для старту практичної роботи. За кілька тижнів її вже підписали більше 1,7 млн осіб з різних країн світу.
Для цього слід зайти на сторінку, ввести свої ім'я та електронну адресу і натиснути кнопку SIGN: https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy&fbclid=IwAR0Z0Ei-WzMXStHZ_Kj8oqTOCSSrD4ogXtZuJ-ts8iYVR4RtyVBonhhlw3o
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08.04.2022 21:28 Ответить
А заодно и узнать, когда Шрёдер освободит насиженное местечко
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08.04.2022 20:24 Ответить
"Это не наши"...
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08.04.2022 20:24 Ответить
Два скомороха, да хублу, поу-ху дохлые ваньки Он хочет как можнобольше ваньков с собой в ад забрать
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08.04.2022 20:25 Ответить
два доносчика ))))
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08.04.2022 20:25 Ответить
Specht+Pivert.
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08.04.2022 20:26 Ответить
А ***** все одно скільки здохло кацапів, бо психічно хвора тварюка
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08.04.2022 20:27 Ответить
Вони хворі, чи може в ху#ла на зарплаті?
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08.04.2022 20:27 Ответить
Телефонні Наполеони.
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08.04.2022 23:41 Ответить
Два дибила, далеко не сила
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08.04.2022 20:28 Ответить
Я хоча в б сподіваюся, що дзвінок у наступному форматі відбувається: Guten Abend, ******* ******, чё чепушило, тебе мало 19к жмуров? Они ещё ****** твоих *******ов, здавайся падаль
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08.04.2022 20:29 Ответить
Скоріше так: "Володья, что ты такое делать? Нам все труднее покупать тфой гас. Пожалуйста делай это по-тише!"
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08.04.2022 20:36 Ответить
Гитлер тоже был не виноват? Ему генералы правды не докладывали? - Да, МакроШольцы вы слюнявые?
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08.04.2022 20:29 Ответить
Клинические.
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08.04.2022 20:29 Ответить
От якби вони Пуйлу доповідали про втрати щогодинно!
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08.04.2022 20:30 Ответить
це не холуї, а два, звичайні платні агенти раші, які щоденно телефонують босу з доповіддю, як вони відтерміновують передачу зброї Україні, ну і звісно не забувають нагадати про свій гонорар.
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08.04.2022 20:32 Ответить
Два импотента. Лучше брали пример от Бори Джонсона. И занялись бы делом - один поставил бы нам 100 танков и истребители из армии ГДР, второй ввел бы полное эмбарго на россиские капиталы и имущество, и хакрыл своим компаниям российские рынки.
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08.04.2022 20:33 Ответить
рашистські німецько-французькі холуї є агентами в НАТО і в ЄС і дзвінки з докладом про стан речей в ЄС І В НАТО , ОСОБЛИВО ,ЩО СТОСУЄТЬСЯ ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ПОСТАЧАННЯ КОТРОЇ В УКРАЇНУ ФРІЦИ МАЮТЬ ЗАБЛОКУВАТИ , згідно графіку "хутіна"
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08.04.2022 20:33 Ответить
Тьфу,идиоты🤦
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08.04.2022 20:33 Ответить
Два импотента. Лучше брали пример от Бори Джонсона. И занялись бы делом - один поставил бы нам 100 танков и истребители из армии ГДР, второй ввел бы полное эмбарго на россиские капиталы и имущество, и закрыл своим компаниям российские рынки.
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08.04.2022 20:35 Ответить
А ***** не знает, его обманывают. Два дебила.
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08.04.2022 20:35 Ответить
🤦
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08.04.2022 20:35 Ответить
А вот ОНО не знает? Какие то неадекваты, все понимают, что у карлика псих. диагноз и с ним бесполезно говорить о реальности.
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08.04.2022 20:36 Ответить
два поца
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08.04.2022 20:36 Ответить
От ідіоти, вони справді підхопили путінську хєрню про доброго царя і поганих бояр ?
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08.04.2022 20:37 Ответить
Як взагалі візуалізувати ці розмови? :
-Ало путин? У вас потерь много, санкции, экономике плохо, люди гибнут.
-да да бла бла
А далі? 🤷🏻Якась ганьба розмовляти з ідіотами які вас не чують. Те ж саме що равлику на огороді рощповідати про ціни на бензин🤷🏻
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08.04.2022 20:39 Ответить
Наивные люди. Ему по...уй. У него дочки. В окопы не полезут.
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08.04.2022 20:39 Ответить
- Герр путин, гутен таг, хотели Вам сообщить, что Вас обманывают. У вас там потерь много. И техники тоже много уничтожено. И вообще все идёт не так, как Вы хотели, герр путин...
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08.04.2022 20:42 Ответить
спрашивал у знакомого доктора - он мне ответственно заявил, что не слышал о практике лечения психических расстройств по скайпу.
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08.04.2022 20:44 Ответить
"Нє слишал" - ще не значить, що немає (не інує). Є така методика і така практика. У виняткових випадках можна робити кваліфіковані фахові висновки про психічний стан особи на основі виступів, жестикуляції, емоцій, поведінки, розповідей очевидців, записок, малюнків...
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08.04.2022 20:54 Ответить
в том-то и дело, что можно делать выводы, и даже ставить диагнозы, но лечить не получается. Возможно Вы слышали о методах телепортирования пациента силой мысли в комнату с мягкими стенами. Я не слышал.
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08.04.2022 21:01 Ответить
хватит уже стучать этому безумному карлику....
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08.04.2022 20:47 Ответить
скоро он по вас пулять будет, а вы ему звонить....
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08.04.2022 20:51 Ответить
С Макроном всё ясно, но как до такой низости мог дойти новоиспечённый канцлер не совсем понятно.
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08.04.2022 20:54 Ответить
А что такое с штольцем?Просто продолжает шпионское дело папередников и всего то.
Что тут непонятного.
Он вообще мне напоминает хитрожопого вороватого прапорщика,а не политика высшего эшелона.
Часом надо глянуть не родич ли по национальности нашему Зеле.
А то все про гешефт думает.
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08.04.2022 21:22 Ответить
Отличное сравнение!
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08.04.2022 21:50 Ответить
та начхать ему на потери...., а вот трибунальчик небольшой....., во где говнецом запахнет!
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08.04.2022 20:55 Ответить
Тошнить від цих двох діячів-"партнерів", з яких один навіть танки часів царя гороха не дає, а другий - аби потрандіти.
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08.04.2022 20:57 Ответить
мда, это уже даже не приговор этим политикам и элитам по поручению которых они звонят Путлеру, это диагноз
Так не понимать Московию... Там НИКОГДА царей не волновали "потери" среди смердов.
Но еще хуже они не понимают почему "бледная моль" ведет себя именно так.
"Окурок" выплескивает все свои накопившиеся с детских лет комплексы: за унижения в питерских подворотнях, за дешевую одежду и стоптанные ботинки, за раскрытую педофилию из-за которой не взяли в разведку, за ношение чемоданов за Собчаком. Оно мстит миру за собственную серость и ничтожность, а они думают ему с точки зрения логики что-то объяснить...
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08.04.2022 20:58 Ответить
Наші ЗСУ також доносять. Байрактарами.
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08.04.2022 21:00 Ответить
Путин поймёт только если его мордой в дерьмо окунуть
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08.04.2022 21:02 Ответить
Підери переживають за втрати орків(
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08.04.2022 21:03 Ответить
Порозмовляли. Після розмови має бути передана велика партія важкого озброєння і високоточної зброї. Інакше ці розмови аморальні. Слава Україні!
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08.04.2022 21:04 Ответить
Донесіть йому іржавий пістолет Гітлера і ампулу з отрутою. Вже весна, і ***** вже в бункері!
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08.04.2022 21:05 Ответить
Хуэло насрать на втраты. Это нелюдь
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08.04.2022 21:05 Ответить
2 -Терпилы на полусогнутых пытаются доказать твари по горло в крови что бы не хулиганил. Все это видят , и понимают , это подло . ******...
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08.04.2022 21:08 Ответить
Колбасник, передай лягушатнику, что вы вафлёры. И вафли путинский.
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08.04.2022 21:12 Ответить
"Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що він та президент Франції Емманюель Макрон намагаються під час телефонних розмов із російським президентом Володимиром Путіним показати йому правдиву картину того, що відбувається в Україні."

"Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (с) "

Невинность соблюсти и капитал приобрести - т.е. получить выгоду, принося, при этом Украину в жертву

Это политика; это притворство, фарисейство, прикрывающие циничный егоизм прожженых, продажных и трусливых чиновников , взращенных на экспорте коррупции и природного газа в Европу - чиновников т.н. "европейского типа".

«Диалог ради диалога не имеет смысла. Разговаривать с Путиным это означает часами слушать его, осознавая, что он не сделает ничего из того, о чем говорит, и не скажет ничего о том, что будет делать». - предшественник Макрона на должности Франсуа Олланд, несколько дней назад.
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08.04.2022 21:14 Ответить
Дяді скажіть ви дибіли?
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08.04.2022 21:15 Ответить
"...це матиме величезні наслідки для російської армії; про масштаб руйнувань російських озброєнь, які неможливо буде надалі використовувати;..."
А чего их так волнует состояние армии рфии?
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08.04.2022 21:15 Ответить
А товариш Зеленський знає,що два його майбутніх гаранти умовляють третього гаранта припинити війну? Капець,ці точно щось нам нагарантують
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08.04.2022 21:18 Ответить
Знає, знає. Саме так він уявляє настання миру шляхом переговорів гарантів цього миру.
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09.04.2022 01:51 Ответить
Вы бы лучше на пару с Макроном попробовали проссать насквозь лист нержавейки - больше толку...
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08.04.2022 21:24 Ответить
Здають секретну інформацію від ЄС... Доносять, доповідають... Колись так яник до нього літав і дзвонив! Пригадуєте?
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08.04.2022 21:39 Ответить
Русня перед войной закупила 40 тысяч мешков для тел своих оккупантов.Пока ЗСУ не наскирдует столько орков до тех пор рашка будет кошмарить Украину.
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08.04.2022 21:40 Ответить
Два дибила это сила
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08.04.2022 21:59 Ответить
Пошли нах оба!
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08.04.2022 22:04 Ответить
Два терпіли підари, нормальна людина з ****** розмовляти не буде
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08.04.2022 22:13 Ответить
Может быть эти два ******** стучат ему каждый день о поставляемом нам вооружении от западных стран? И потому Олух про просьбе путлера блокирует нам поставки?
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08.04.2022 22:27 Ответить
та шо ви там плазуєте перед цим бункерним дєдом? Дєд в курсі своїх патєрь. тільки йому на них плювати, йому техніку більше шкода, ніж своїх солдафонів...
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08.04.2022 22:45 Ответить
Ми звичайно щиро вдячні Шольцу іМакрону і всім тим хто підтримує Україну але інформація про втрати це не те що цікавить вовочку.Йому по скільки людей він вже вбив.Вовочка хоче і їстерично топає ніжкою.Це ж не його рідні діти гинуть.Це ж не на геленджик летять ракети.Єдине що потрібно донести до нього і його очманілих посіпак це дату трибуналу
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08.04.2022 23:51 Ответить
"дядя, ти дурак?"
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12.06.2022 02:24 Ответить
 
 