Шольц – о звонках Путину: Стараемся вместе с Макроном донести ему правду о потерях России на фронте

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он и президент Франции Эмманюэль Макрон пытаются во время телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным показать ему правдивую картину происходящего в Украине.

Об этом Шольц заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы используем возможность донести до Путина правдивую информацию о количестве погибших российских солдат - это будет иметь огромные последствия для российской армии; о масштабе разрушений российских вооружений, которые невозможно будет в дальнейшем использовать; о том, что его планы не реализуются так, как он того хотел. Это та информация, которую он, по всей вероятности, не получает от своего ближайшего круга", - сказал глава немецкого правительства.

Он заверил, что Берлин и Париж согласовывают свои позиции с другими партнерами и союзниками.

Канцлер отметил, что Макрон также ведет переговоры с Путиным в надежде убедить его немедленно прекратить огонь и вывести войска из Украины.

В то же время Шольц подчеркнул, что судьбу Украины решают исключительно украинцы, никто не пытается заменить их на переговорах с Кремлем, но Запад пытается предоставить Киеву поддержку для усиления переговорных позиций, в том числе финансовую, с помощью поставок оружия и усиления санкций.

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В свою очередь руководитель британского правительства заявил, что последний раз звонил президенту РФ еще до начала полномасштабного вторжения и предупреждал его о катастрофических последствиях, однако Путин уверял, что никаких подобных планов нет. "Общение с Путиным не кажется мне таким, которое дает надежду на то, что ему можно доверять… Я глубоко скептичен и циничен сейчас по поводу его заверений", - сказал Джонсон.