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Новости Санкции против России Война
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Если Венгрия будет платить РФ за газ в рублях, это будет нарушением санкций ЕС, – фон дер Ляйен

венгрия

Венгрия нарушит санкции ЕС, если выполнит свое обещание платить за российские энергоносители в рублях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы провели анализ указа Путина, и юридически дело очень четкое. То, что предлагает Путин – перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ, – это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию", - подчеркнула она.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что его страна готова платить за российский газ в рублях после того, как президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому "недружественные страны" будут обязаны платить за газ в валюте.

ЕС ведет переговоры с Будапештом, отметил фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не поддержит санкции против российской нефти и газа. "Это красная линия", - Сийярто

"Пока Венгрия придерживается санкций. Никогда раньше мы не видели ЕС таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что каждому из наших государств-членов не хочется быть первым, кто нарушит это единство", - подытожила она.

Автор: 

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Топ комментарии
+17
Було б дуже добре, якби Україна стала членом ЄС.
Але ще краще, якби Україна стала членом ЄС, а Угорщина вилетіла з ЄС.
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08.04.2022 20:37
+14
Мадяры это гнилая часть ЕС. Ее нужно вырезать чтобы зараза не распространялась.
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08.04.2022 20:37
+11
***** Угорщина! Дивись, що нам дала Словаччина!
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08.04.2022 20:43
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Ну і? Вони гнилу мадьярню ще й вмовляти збираються? Цікава контора цей ЄС
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08.04.2022 20:36 Ответить
Довийьобикаються ці угорці.
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08.04.2022 20:40 Ответить
Нет. Просто предупреждают и дают время одуматся.
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08.04.2022 21:14 Ответить
со временем там к власти придет ***** с такими предупреждениями
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08.04.2022 21:38 Ответить
І їй буде піZда?
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08.04.2022 20:36 Ответить
Вже майже прийшла. Там ЄС має знятичастину фінансування.
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08.04.2022 23:18 Ответить
Мадяры это гнилая часть ЕС. Ее нужно вырезать чтобы зараза не распространялась.
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08.04.2022 20:37 Ответить
Влада зміниться і буде норм.
Там майже половину голосів набрала проєвропейська опозиція.
Це як у нас було Янукович і Ющенко. Зовсім не означає, що країна і весь народ гівно
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08.04.2022 20:42 Ответить
Орбан набрал 53% - и он ждёт победы хуэло потому что тот обещал ему отдать Карпаты
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08.04.2022 20:51 Ответить
Та не сильно вони там "протистоять", тільки шуму від них багато, що їм кажуть, - те роблять, всі їх висловлювання чистої води популізм, мають якусь там "особливу" позицію на рахунок зброї від якої нам не жарко не холодно. Головний тормоз поки Німеччина.
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08.04.2022 20:45 Ответить
вигнати їх з ЄС і нехай цигани живуть як хочуть
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08.04.2022 20:37 Ответить
Було б дуже добре, якби Україна стала членом ЄС.
Але ще краще, якби Україна стала членом ЄС, а Угорщина вилетіла з ЄС.
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08.04.2022 20:37 Ответить
може час виключити з ЄС прорашиську недокраїну
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08.04.2022 20:38 Ответить
прав был сапёр Водичка.
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08.04.2022 20:39 Ответить
Навіщо такі члени Євросоюзові ?
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08.04.2022 20:40 Ответить
Для контрасту.
Щоб питання "Що будемо далі з цим робити", не було ріторичним і щоб існував стимул рухатися далі!
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08.04.2022 20:50 Ответить
ну-ну-ну...и что тогда будет, если Венгрия нарушит вашу стройную позицию по санкциям????
это будет как-то наказано??? или... просто а-я-яй...
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08.04.2022 20:42 Ответить
***** Угорщина! Дивись, що нам дала Словаччина!
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08.04.2022 20:43 Ответить
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08.04.2022 20:45 Ответить
Ха..Ермаковская секретутка Арестович читает Ваш ник и подозревает что где то тролят,но не может понять где.
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08.04.2022 21:04 Ответить
Всего одна.
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08.04.2022 21:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2Oo5tOB9mBc
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08.04.2022 22:37 Ответить
Так воно ж не вигідне.

Треба рублі купувати с початку, а там курс в 2 рази занижений.
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08.04.2022 20:44 Ответить
да исключите на*уй этого троянского коня из евросоюза..., пока не поумнеют.....
носятся с этими мадьярами, как дурни с писаной торбой.....
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08.04.2022 20:45 Ответить
Сейчас венгры наложат вето на это решение и таже Германия скажет -Ну мы пытались.
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08.04.2022 20:48 Ответить
Германия не особо любит когда против нее бычат. Особенно шелупонь вроде мадяр.
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08.04.2022 21:17 Ответить
Відродимо Велику Моравію! Мадярів назад на Урал!
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08.04.2022 20:53 Ответить
Міняйте мадяр на Україну - і буде вам щастя.
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08.04.2022 20:56 Ответить
Повестка дня совета ЕС: Украину принять, а Венгрия идет на... из ЕС!
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08.04.2022 20:57 Ответить
Троянский конь Евросоюза.
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08.04.2022 21:05 Ответить
Пора водить санкции против ************* Венгрии!
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08.04.2022 21:11 Ответить
не можу зрозуміти. ви купуєте в рублях, але рублів немає і їх теж треба купити в кацапів. по офіційному курсу нехай 100 рупь за єврик (реально 150) тобто тратите півтори рази більше євро ніж треба.
тоді купуєте за рупь газ.
ітого в кацапів в півтори рази більше євро получається.
то хто їм дохтур?
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08.04.2022 21:21 Ответить
Так перекройте мадьярам кислород в виде финансовой поддержки.
По другому до них не дойдёт.
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08.04.2022 21:33 Ответить
выгоните их нах!
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08.04.2022 22:36 Ответить
Венгерским фашистам не место в ЕС. Их место в таёжном оркостане.
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08.04.2022 23:33 Ответить
 
 