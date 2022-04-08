Если Венгрия будет платить РФ за газ в рублях, это будет нарушением санкций ЕС, – фон дер Ляйен

Венгрия нарушит санкции ЕС, если выполнит свое обещание платить за российские энергоносители в рублях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы провели анализ указа Путина, и юридически дело очень четкое. То, что предлагает Путин – перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ, – это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию", - подчеркнула она.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что его страна готова платить за российский газ в рублях после того, как президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому "недружественные страны" будут обязаны платить за газ в валюте.

ЕС ведет переговоры с Будапештом, отметил фон дер Ляйен.

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"Пока Венгрия придерживается санкций. Никогда раньше мы не видели ЕС таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что каждому из наших государств-членов не хочется быть первым, кто нарушит это единство", - подытожила она.