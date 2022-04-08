Если Венгрия будет платить РФ за газ в рублях, это будет нарушением санкций ЕС, – фон дер Ляйен
Венгрия нарушит санкции ЕС, если выполнит свое обещание платить за российские энергоносители в рублях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы провели анализ указа Путина, и юридически дело очень четкое. То, что предлагает Путин – перевести евро в рубли, а затем оплатить счет за газ, – это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, вы нарушите санкции, вы обойдете санкции, которые мы наложили на Россию", - подчеркнула она.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что его страна готова платить за российский газ в рублях после того, как президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому "недружественные страны" будут обязаны платить за газ в валюте.
ЕС ведет переговоры с Будапештом, отметил фон дер Ляйен.
"Пока Венгрия придерживается санкций. Никогда раньше мы не видели ЕС таким сплоченным, таким решительным и быстрым. И я думаю, что каждому из наших государств-членов не хочется быть первым, кто нарушит это единство", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там майже половину голосів набрала проєвропейська опозиція.
Це як у нас було Янукович і Ющенко. Зовсім не означає, що країна і весь народ гівно
Але ще краще, якби Україна стала членом ЄС, а Угорщина вилетіла з ЄС.
Щоб питання "Що будемо далі з цим робити", не було ріторичним і щоб існував стимул рухатися далі!
это будет как-то наказано??? или... просто а-я-яй...
Треба рублі купувати с початку, а там курс в 2 рази занижений.
носятся с этими мадьярами, как дурни с писаной торбой.....
тоді купуєте за рупь газ.
ітого в кацапів в півтори рази більше євро получається.
то хто їм дохтур?
По другому до них не дойдёт.