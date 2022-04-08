ЕС выделит Украине еще 500 млн евро на оружие, – Боррель после встречи с Зеленским
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Европейский союз дополнительно предоставит Украине еще 500 миллионов евро на покупку вооружения для борьбы с российским вторжением.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы уже выделили 1 миллиард евро. Через несколько дней мы сможем выделить еще 500 миллионов евро", - сказал Боррель.
"Хочу поблагодарить за ту финансовую поддержку, которая имеет целью покупку оружия. Как президент либерального государства, я не хотел бы говорить об оружии, но сейчас приходится", - сказал в свою очередь Зеленский.
Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что поддерживает предложение пополнить Европейский фонд мира еще на 500 миллионов евро.
Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является чрезвычайным фондом в размере 5,69 миллиарда евро, который позволяет ЕС быстро финансировать военные операции и "сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность", отмечается в ЕС.
Европейский фонд мира был впервые применен после вторжения РФ в Украину. В его рамках ЕС выделил Украине 1 млрд евро.
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це так щоб і ***** не перемогло і ми не дали їм кизди і не дойшли до москви.
вони грають свою партія за рахунок життя УКРАЇНЦІВ,
з великої тому що проти нас вони всі гамно але чесні що до законів і тому добре живуть
У рашки було величезне угруповання на кордонах. Його тільки поступово можна перемолоти. І у нас було чим це зробити чи не так?
А буде ще більше. Це тоді, коли армія рашки вже втратила 700 танків і 1700 бтр, бмп, брдм. Майже 300 літаків і гелікоптерів.
Зараз в нас є переносних 50000 ПТРК і 25000 ПЗРК.
І поставки важкої техніки тільки розпочалися. Далі більше.
Так само як і свічблейди. Сказали, що 100 відправили. То ж пускових 100, а не дронів-камікадзе.