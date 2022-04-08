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ЕС выделит Украине еще 500 млн евро на оружие, – Боррель после встречи с Зеленским

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Европейский союз дополнительно предоставит Украине еще 500 миллионов евро на покупку вооружения для борьбы с российским вторжением.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы уже выделили 1 миллиард евро. Через несколько дней мы сможем выделить еще 500 миллионов евро", - сказал Боррель.

"Хочу поблагодарить за ту финансовую поддержку, которая имеет целью покупку оружия. Как президент либерального государства, я не хотел бы говорить об оружии, но сейчас приходится", - сказал в свою очередь Зеленский.

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Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что поддерживает предложение пополнить Европейский фонд мира еще на 500 миллионов евро.

Европейский фонд мира, созданный в 2021 году, является чрезвычайным фондом в размере 5,69 миллиарда евро, который позволяет ЕС быстро финансировать военные операции и "сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность", отмечается в ЕС.

Европейский фонд мира был впервые применен после вторжения РФ в Украину. В его рамках ЕС выделил Украине 1 млрд евро.
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вже місяць мусолят.
це так щоб і ***** не перемогло і ми не дали їм кизди і не дойшли до москви.
вони грають свою партія за рахунок життя УКРАЇНЦІВ,
з великої тому що проти нас вони всі гамно але чесні що до законів і тому добре живуть
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08.04.2022 20:49 Ответить
Ну це неправда. Для чого так говорити?

У рашки було величезне угруповання на кордонах. Його тільки поступово можна перемолоти. І у нас було чим це зробити чи не так?
А буде ще більше. Це тоді, коли армія рашки вже втратила 700 танків і 1700 бтр, бмп, брдм. Майже 300 літаків і гелікоптерів.

Зараз в нас є переносних 50000 ПТРК і 25000 ПЗРК.

І поставки важкої техніки тільки розпочалися. Далі більше.
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08.04.2022 21:00 Ответить
Что-то про ПЗРК многовато-там стоимость одного старстрика 130000 долл.,да и Стингер не сильно дешевле.
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08.04.2022 21:11 Ответить
Думаю, ракети рахують. Пускові ж не одноразові.
Так само як і свічблейди. Сказали, що 100 відправили. То ж пускових 100, а не дронів-камікадзе.
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08.04.2022 21:55 Ответить
И при этом ЕС платит 1 млрд $ в день параше за газ
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08.04.2022 20:58 Ответить
Свичблейди полностью и окончательно деморализуют кацапов
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09.04.2022 03:29 Ответить
 
 