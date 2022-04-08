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атака (275) ВСУ (5207)

На Восточном направлении отбиты 4 атаки - уничтожено до 50 солдат, 4 танка, 3 артсистемы, 1 вертолет, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В частности, 8 апреля, украинские защитники отбили 4 вражеских атаки. Наши воины уничтожили: личного состава – до 50; танков – 4; БМП – 1; ББМ – 1; артиллерийских систем – 3; АО – 4; вертолетов – 1.

Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будут обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ держат удар. День 44. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
Iryna Gerashchenko
Вчора о 09:35 ·
Хлопці спочатку поставилися до мене скептично- сміється Тетяна Чорновол.
А потім зрозуміли, що вона одна серед них вміє керувати Стугною.
І тепер Таня заступник командира взводу , який лупить по рашистами зі Стугни.
На її особистому рахунку- два ворожих танки, Ураган і БТР.
І незакрита проти неї справа ДБР по підпалу офісу ПР… Правда , про політику ми з нею не говорили. Тільки про війну, перемогу, мотивацію і квіти
Таня- безбашенна( в хорошому і позитивному сенсі) і абсолютно крута.
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08.04.2022 21:15
+15
Слава Збройним Силам України!!! Слава Україні!!!!
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08.04.2022 21:10
+14
Дякуємо за гарні новини. Тримайтеся хлопці! Слава Україні!
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08.04.2022 21:11
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Слава Збройним Силам України!!! Слава Україні!!!!
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08.04.2022 21:10 Ответить
Героям слава %%!!
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08.04.2022 22:03 Ответить
Дякуємо за гарні новини. Тримайтеся хлопці! Слава Україні!
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08.04.2022 21:11 Ответить
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08.04.2022 21:14 Ответить
судячи з кількості знищенного особового складу, це мабуть примусово мобилизовані з ордло, які не вміють воювати..., чому вони, незважаючи на такі втрати, так приречено йдуть на смерть... заради чого, зовсім незрозуміло....
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08.04.2022 21:15 Ответить
Вибір між смертю та життям у Росії дуже простий. Але могли б самогубитися інакше
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08.04.2022 21:21 Ответить
Сіра біомасса... Сказали йти - ідуть. Деякі мотивуються тим що так і діди ще робили! Не можуть дійти до думки, що можна повернутися в іншу сторону і воювати проти орків! Не можуть прийняти те, що насправді ворог за спиною
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08.04.2022 21:21 Ответить
Iryna Gerashchenko
Вчора о 09:35 ·
Хлопці спочатку поставилися до мене скептично- сміється Тетяна Чорновол.
А потім зрозуміли, що вона одна серед них вміє керувати Стугною.
І тепер Таня заступник командира взводу , який лупить по рашистами зі Стугни.
На її особистому рахунку- два ворожих танки, Ураган і БТР.
І незакрита проти неї справа ДБР по підпалу офісу ПР… Правда , про політику ми з нею не говорили. Тільки про війну, перемогу, мотивацію і квіти
Таня- безбашенна( в хорошому і позитивному сенсі) і абсолютно крута.
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08.04.2022 21:15 Ответить
Бийте кацапердів, щоб з них бризкав їх гнилий смердючий лівер
Бийте, бо йде війна не на життя, а на смерть.
Мальчікі вони чи диді - коліть їх, давіть, скирдуйте. То - НЕлюдь.
Спаси й сохрани вас Вища Сила й Всесвіт, українські воїни.
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08.04.2022 21:17 Ответить
+
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08.04.2022 21:20 Ответить
Надивляться у росії фільмів про зомбі апокаліпсису та йдуть нападати на людей
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08.04.2022 21:23 Ответить
Це ж і без ніг, без рук ще може хоч чоловік 100 буде, навіть без ока чи з якою кантузією, теж було б добре. Чуйні ми такі всі стали останнім часом, в мене ще й котик є.
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08.04.2022 21:24 Ответить
 
 