На Восточном направлении отбиты 4 атаки - уничтожено до 50 солдат, 4 танка, 3 артсистемы, 1 вертолет, - ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "В частности, 8 апреля, украинские защитники отбили 4 вражеских атаки. Наши воины уничтожили: личного состава – до 50; танков – 4; БМП – 1; ББМ – 1; артиллерийских систем – 3; АО – 4; вертолетов – 1.
Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будут обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта".
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Вчора о 09:35 ·
Хлопці спочатку поставилися до мене скептично- сміється Тетяна Чорновол.
А потім зрозуміли, що вона одна серед них вміє керувати Стугною.
І тепер Таня заступник командира взводу , який лупить по рашистами зі Стугни.
На її особистому рахунку- два ворожих танки, Ураган і БТР.
І незакрита проти неї справа ДБР по підпалу офісу ПР… Правда , про політику ми з нею не говорили. Тільки про війну, перемогу, мотивацію і квіти
Таня- безбашенна( в хорошому і позитивному сенсі) і абсолютно крута.
Бийте, бо йде війна не на життя, а на смерть.
Мальчікі вони чи диді - коліть їх, давіть, скирдуйте. То - НЕлюдь.
Спаси й сохрани вас Вища Сила й Всесвіт, українські воїни.