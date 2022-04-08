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Боррель - Зеленскому: Вы сражаетесь за нас, дать Украине оружие - меньше всего, что мы можем сделать

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил Владимиру Зеленскому, что самое меньшее, что Евросоюз может сделать для Украины - предоставить оружие.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень важно подчеркнуть: вы сражаетесь за нас, вы сражаетесь за нас. Меньшее, что мы можем сделать - дать вам оружие", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС выделит Украине еще 500 млн евро на оружие, - Боррель после встречи с Зеленским
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Топ комментарии
+16
Україна воює, так. І за себе і за вас, як і тисячу років тому.
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08.04.2022 21:17
+6
Я бачив відео, в Данію привозять багато техніки штати, потім вона їде вся в польщу. На відео не тільки воєнна техніка а і тягачі (для підбитої техніки параши). Все буде добре.
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08.04.2022 21:23
+5
Печера Дракона
​​Переконаний, історики майбутнього будуть дуріти від цього парадоксу.
Президент Зеленський сприяв порушенню в Україні кримінальної справи проти Джо Байдена і був фігурантом скандалу, з приводу підігрування Зеленського Трампу.
Це не завадило Зеленському, який повністю провалив співпрацю з НАТО виставляти претензії: "Пане президент, чому ми не в НАТО?"
Як на це відреагував Байден? Україні були надані Джавеліни, Стінгери і ще багато зброї та амуніції.
На це Зеленський зажадав аби країни НАТО, і США в першу чергу, закрили небо над Україною. Коли фахівці покрутили біля скроні пальцем (бо це технічно нереально), Зеленський звинуватив НАТО в загибелі українців. Арестовичі і Подоляки почали відкрито агітувати українців проти співпраці з НАТО.
Як на це відповів Байден? Україні надали ленд-ліз.
Щось мені підказує, що Зеленському вже зараз треба негайно міняти риторику і ставлення до "дорогого дядечка Джо". Бо Байден бикування Зеленського явно не забуде.

А Штати, знаєте, уміють дуже гарно ставити на місце не в міру нахабних "слуг народу". Тому існує дуже багато прикладів.

Дмитро "Каленчук" Вовнянко
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08.04.2022 21:37
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Україна воює, так. І за себе і за вас, як і тисячу років тому.
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08.04.2022 21:17 Ответить
Треба навчати наші ЗСУ вправлятися новітнєю зброєю. Слава Україні!
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08.04.2022 21:19 Ответить
Я бачив відео, в Данію привозять багато техніки штати, потім вона їде вся в польщу. На відео не тільки воєнна техніка а і тягачі (для підбитої техніки параши). Все буде добре.
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08.04.2022 21:23 Ответить
А я послав мішки для сміття для дохлої русні. Ну і гумові рукавички щоб не забруднитись
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08.04.2022 21:36 Ответить
Українці дуже тямущі...
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08.04.2022 22:11 Ответить
Це борель - старий сикливий пиз.ун і демагог. Набагато більше користі - не показувати його Українцям, щоб не дратувати.
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08.04.2022 21:19 Ответить
Не стогни, кацапе.
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08.04.2022 21:50 Ответить
Так давай,і не по чайній ложці
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08.04.2022 21:21 Ответить
Слова одні - справи інші, довго теляться, скільки загиблих, а у них все стримано і повне занепокоєння.
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08.04.2022 21:21 Ответить
Ви з тих генералів, які за два тижні війни виграють?
Ні? - Так ото і мовчіть. ЄС, країни НАТО, окремо США, Британія нам вже стільки всього дали, що ви навіть не уявляєте.
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08.04.2022 21:48 Ответить
нарештi дiйшло
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08.04.2022 21:24 Ответить
Давно побачив, що Боррель самий проукраїнський серед чиновників в ЄС!!!!! Особисто після того як він вперше побував на Донбасі!!!!!
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08.04.2022 21:26 Ответить
Кацапи сьогодні цілий день постять довгі ешелони з абрамсами в Германії, які йдуть на Схід. Переживають.
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08.04.2022 21:26 Ответить
Я впевнений що наші тренуються на них в Польщі.
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08.04.2022 21:29 Ответить
І тут до хлопця почало доходити.
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08.04.2022 21:31 Ответить
"Дуже важливо наголосити: ви б'єтеся за нас, ви воюєте за нас. Найменше, що ми можемо зробити - дати вам зброю"

Вас про це просили місяць і два місяці тому назад. Якби тоді до вас дійшло то не було б трагедії ні в Бучі, ні в Бородянці, ні в Маріуполі.
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08.04.2022 21:32 Ответить
Лицемірне бздо! нещодавно в дупу Пуйлу заглядав!
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08.04.2022 21:35 Ответить
Не можна критикувати українську владу під час війни.
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08.04.2022 21:53 Ответить
коли це Борель став українською владою?!
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08.04.2022 23:02 Ответить
Печера Дракона
​​Переконаний, історики майбутнього будуть дуріти від цього парадоксу.
Президент Зеленський сприяв порушенню в Україні кримінальної справи проти Джо Байдена і був фігурантом скандалу, з приводу підігрування Зеленського Трампу.
Це не завадило Зеленському, який повністю провалив співпрацю з НАТО виставляти претензії: "Пане президент, чому ми не в НАТО?"
Як на це відреагував Байден? Україні були надані Джавеліни, Стінгери і ще багато зброї та амуніції.
На це Зеленський зажадав аби країни НАТО, і США в першу чергу, закрили небо над Україною. Коли фахівці покрутили біля скроні пальцем (бо це технічно нереально), Зеленський звинуватив НАТО в загибелі українців. Арестовичі і Подоляки почали відкрито агітувати українців проти співпраці з НАТО.
Як на це відповів Байден? Україні надали ленд-ліз.
Щось мені підказує, що Зеленському вже зараз треба негайно міняти риторику і ставлення до "дорогого дядечка Джо". Бо Байден бикування Зеленського явно не забуде.

А Штати, знаєте, уміють дуже гарно ставити на місце не в міру нахабних "слуг народу". Тому існує дуже багато прикладів.

Дмитро "Каленчук" Вовнянко
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08.04.2022 21:37 Ответить
Ольга Рев@Olha_Rev



Програма лендлізу США для України вибила ґрунт з-під Будапештського меморандуму-2 Єрмака-Зеленського.
Пропаганда щодо необхідності "гарантій миру" від росії була побудована на тому, що Захід нам не допомагає і в нас нема вибору.
А тут лендліз
Ось чому істерять арєстовічі-іванови
А те, що їхня істерика направлена проти Пороха, прямо вказує, чия насправді це заслуга і хто насправді домовлявся про лендліз.
Ті гарантії, які єрмаки дали росіянам, у разі невиконання можуть коштувати їм життя.
І вони захищатимуть своє життя до останнього українця.
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08.04.2022 21:50 Ответить
Надо сначала дать, а уже потом ******* об этом! У нас уже свой ****** есть, зовут "подполковничек" Люся Абдрестович, главный бормотун и щеконадуватель.
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08.04.2022 21:46 Ответить
Шо дать? В них що є зброя? Задовбали хейтити наших партнерів

Вони дають бабки, а на ці бабки ми купимо ту зброю в того, в кого вона є
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08.04.2022 21:50 Ответить
"Боррель заявил Зеленскому, что самое меньшее, что Евросоюз может сделать для Украины - предоставить оружие".

На это "самое меньшее" вы и так долго раскачивались.
Да и сейчас не очень шевелитесь. От британцев и американцев толку больше, от отдельных стран Европы - тоже.
А сам Брюссель, от лица ЕС, в целом только в громких речёвках преуспевает.
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08.04.2022 21:58 Ответить
А ми не заважаэмо робити якнайбыльше. Вперед.
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08.04.2022 23:11 Ответить
 
 