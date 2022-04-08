"Я полностью убеждена, что Украина победит в этой войне", – фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен cказала, что Украина победит в войне против РФ.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Я полностью убеждена, что Украина победит в этой войне, демократия, свобода победят в этой войне и право каждой страны определять свое будущее", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС будет работать вместе с Украиной, чтобы отстроить ее после войны.

"Это означает огромные инвестиции, реформы, и это все сформирует дорогу в ЕС для Украины", – добавила она.

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