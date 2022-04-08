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Новости Война
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"Я полностью убеждена, что Украина победит в этой войне", – фон дер Ляйен

ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен cказала, что Украина победит в войне против РФ.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Я полностью убеждена, что Украина победит в этой войне, демократия, свобода победят в этой войне и право каждой страны определять свое будущее", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС будет работать вместе с Украиной, чтобы отстроить ее после войны.

"Это означает огромные инвестиции, реформы, и это все сформирует дорогу в ЕС для Украины", – добавила она.

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Зеленский Владимир (20324) Евросоюз (17115) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Дякую! Так i буд
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08.04.2022 21:57 Ответить
мадам, нас вже двоє.
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08.04.2022 21:57 Ответить
трое
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08.04.2022 22:04 Ответить
четверо
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09.04.2022 14:48 Ответить
А що для пані означає перемога України?
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08.04.2022 22:01 Ответить
Украина победит уже потому, что абсолютное Зло не может выиграть
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08.04.2022 23:25 Ответить
Саме так. А не "дагаварітцца гдє-та пасєрєдінє".
Росія розуміє лише мову ультиматумів. Накласти на неї торгівельне ембарго, й не знімати доти, доки не повернуть всіх захоплених й вивезених нею людей, доки не видадуть ху"ла й всіх військових злочинців - організаторів геноциду Українців, доки не виплатять репарації, доки не віддадуть ядерну зброю і т.д.
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09.04.2022 01:05 Ответить
 
 