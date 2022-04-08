На Донбассе 8 апреля украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронетехники и 2 вертолета врага, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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