РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9775 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил Война
7 669 11
Донбасс (26927) атака (275) операция Объединенных сил (4176)

На Донбассе 8 апреля украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронетехники и 2 вертолета врага, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу,оос,армія,воїн

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте также: В Беларуси признали "террористической организацией" телеграм-каналы NEXTA
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Хай збережуть Вас всі всемогутьні сили, рідні наші!!! Невичерпаної сили та наснаги!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 22:07
+21
смотрю я на эту статистику ...i розумію ,чиї діди воювали
показать весь комментарий
08.04.2022 22:09
+15
Було про це: "подивись Европа, вперше за 300 років кацапи воюють без українців". І тим паче що проти. Це ж самогубство. Проте у кацапів завжди було нездоланне прагнення до самознищення.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
-- поддержал!
показать весь комментарий
08.04.2022 22:05 Ответить
Хай збережуть Вас всі всемогутьні сили, рідні наші!!! Невичерпаної сили та наснаги!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 22:07 Ответить
смотрю я на эту статистику ...i розумію ,чиї діди воювали
показать весь комментарий
08.04.2022 22:09 Ответить
Було про це: "подивись Европа, вперше за 300 років кацапи воюють без українців". І тим паче що проти. Це ж самогубство. Проте у кацапів завжди було нездоланне прагнення до самознищення.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:20 Ответить
А мені мабуть потрібні пігулки від жадібності - і побільше, і побільше .
показать весь комментарий
08.04.2022 22:25 Ответить
таки ******** може застосувати яз якщо безрідних рабів будуть такими темпами викошувати українці 🤬
показать весь комментарий
08.04.2022 22:37 Ответить
Наши Миг'и сядут в Риге,
Наши панки сядут в танки,
Наши орки сгниют в моргах.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:50 Ответить
а Маріуполь як там? всьо, списали Маріуполь?
я не розумію цієї зради повзучої. Марченка зняти, Маріуполь здати, лапшу навішати. що це таке?
чому про Маріуполь не пишете??
показать весь комментарий
08.04.2022 23:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FTEJLXJAWss
показать весь комментарий
08.04.2022 23:32 Ответить
Как Украине выиграть эту войну?Сейчас кинуть на юг и восток минимум 10 байрактаров!Каждый байрактар несёт до 4 ракет и может поразить за один вылет четыре цели противника ( танк,бтр,град,смерч,пушка,Урал и т.д.).10 байрактаров могут делать до 10 боевых вылетов в сутки!Это поражать до 400 целей противника в сутки!В каждом танке или БТР до 3 человек экипажа.Это около 1000 убитых русских солдат в день и 400 единиц техники русской армии!!!За 30 дней это 12000 единиц техники противника и около 30 тысяч убитых орков!Один заряд для байрактара стоит около 30 тысяч $ Для работы 10 байрактаров ,в таком режиме по 10 боевых вылетов в сутки на протяжении 30 дней ,нужно около 100 миллионов долларов только на ракеты + топливо,зп операторов и т.д.Примерно 130-150 миллиона долларов в месяц!!!Для Украины это копейки!2-3 месяца такой работы и от техники противника ничего не останется.Плюс работает арта,танки,всу,снайперы и т.д.Так и война очень скоро закончится!Слава Украине!
показать весь комментарий
08.04.2022 23:29 Ответить
сначала было бы неплохо ПВО орков подавить- торы, панцыри всякие. Тогда и байрактары можно смело запускать.
показать весь комментарий
08.04.2022 23:34 Ответить
 
 