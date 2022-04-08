Евросоюз сделает все возможное, чтобы у украинских беженцев были жилье, медицинское обслуживание, школа, работа, - фон дер Ляйен
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ЕС сделает все возможное, чтобы у украинских беженцев было жилье, медицинское обслуживание, школа, работа
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу.
"Украинские беженцы имеют временный статус в наших странах, скрываясь от войны. Мы о них позаботимся, Владимир, пока они не смогут безопасно вернуться домой, в свободный, независимый, процветающий дом Украины. Мы сделаем все, что можно, чтобы у них было жилье, медицинское обслуживание, школа, работа, потому что великий украинский народ заслуживает этого, и ничего меньшего", - сказала Ляйен.
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Гірше всього, що частина населення до сих пір не бачить загрози. І спостерігає з цікавістю: чия візьме. ДІйде до таких як вже бомби сипатимуться на голови. Памятаєте "хоть камні с нєба"? Яким же ідіотом треба бути аби каміння на свою голову не боятися.
Информация от наших спецслужб.
ФСБ, чтобы уменьшить давление на Россию и международное осуждение расстрела людей в Буче и на вокзале Краматорска, запланировало в ближайшее время ряд террактов в Белгороде, чтобы обвинить украинских военных в уничтожении мирных горожан.
Для этого может быть использован обстрел точкой-у в многолюдных местах (несколько уже стоит у границы с Украиной на Купянском направлении), а также подрыв взрывчатки в жилых кварталах. России нужно много жертв, чтобы поменять риторику в СМИ.
Передайте своим и жителям Белгорода!
Кто может - срочно переезжайте в другие города внутри страны. Кто нет - внимательно следите за посторонними, которые шатаются по подъездам. По каждой непонятной машине, внезапно появившейся на парковке (бусы, старые иномарки и т.д.), сообщайте в полицию - и заставьте их отработать. Так вы можете сохранить жизни себе и близким. В этой войне нет правил. Для России человеческого фактора не существует.
Мне похй на ваши жизни, так как вы неизлечимы, росмордор .
А вот у ваших детей ещё шансы есть
БЕРЕГИТЕ ИХ ПОЖАЛУЙСТА !!!
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