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Евросоюз сделает все возможное, чтобы у украинских беженцев были жилье, медицинское обслуживание, школа, работа, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

ЕС сделает все возможное, чтобы у украинских беженцев было жилье, медицинское обслуживание, школа, работа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу.

"Украинские беженцы имеют временный статус в наших странах, скрываясь от войны. Мы о них позаботимся, Владимир, пока они не смогут безопасно вернуться домой, в свободный, независимый, процветающий дом Украины. Мы сделаем все, что можно, чтобы у них было жилье, медицинское обслуживание, школа, работа, потому что великий украинский народ заслуживает этого, и ничего меньшего", - сказала Ляйен.

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08.04.2022 22:44 Ответить
Можу допомогти біженцям з медичною освітою. Мені потрібні помічники,якщо є хоч мізерне знання німецького. Штутгарт. Якщо хтось з родичів є в нашому місті, напишіть
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08.04.2022 22:44 Ответить
Я лікар-травматолог . Радий допомогти.
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10.04.2022 17:50 Ответить
А спочатку не зробили так , щоб не було біженців .
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08.04.2022 22:50 Ответить
ми теж винуваті. Ще від часів незалежності чекали, що хтось зробить за нас краще. А ці хтосі починаючи із кравчука і кучми і довели країну до теперішнього стану.
Гірше всього, що частина населення до сих пір не бачить загрози. І спостерігає з цікавістю: чия візьме. ДІйде до таких як вже бомби сипатимуться на голови. Памятаєте "хоть камні с нєба"? Яким же ідіотом треба бути аби каміння на свою голову не боятися.
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08.04.2022 23:05 Ответить
❗️Внимание! Для украинцев, которые сейчас в Белгороде!!

Информация от наших спецслужб.
ФСБ, чтобы уменьшить давление на Россию и международное осуждение расстрела людей в Буче и на вокзале Краматорска, запланировало в ближайшее время ряд террактов в Белгороде, чтобы обвинить украинских военных в уничтожении мирных горожан.

Для этого может быть использован обстрел точкой-у в многолюдных местах (несколько уже стоит у границы с Украиной на Купянском направлении), а также подрыв взрывчатки в жилых кварталах. России нужно много жертв, чтобы поменять риторику в СМИ.

Передайте своим и жителям Белгорода!
Кто может - срочно переезжайте в другие города внутри страны. Кто нет - внимательно следите за посторонними, которые шатаются по подъездам. По каждой непонятной машине, внезапно появившейся на парковке (бусы, старые иномарки и т.д.), сообщайте в полицию - и заставьте их отработать. Так вы можете сохранить жизни себе и близким. В этой войне нет правил. Для России человеческого фактора не существует.

Мне похй на ваши жизни, так как вы неизлечимы, росмордор .

А вот у ваших детей ещё шансы есть

БЕРЕГИТЕ ИХ ПОЖАЛУЙСТА !!!
https://t.me/flagshtok/8213?comment=49270
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08.04.2022 23:05 Ответить
На словах так да конечно.
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09.04.2022 00:49 Ответить
А ви, шмаркльожуї європейські, не хочете щось зробити, щоб людям не потрібно було тікати із своєї країни?
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09.04.2022 08:36 Ответить
 
 