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Число погибших в Краматорске возросло до 52, среди них - пятеро детей, - Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

краматорськ

Число погибших на железнодорожном вокзале в Краматорске возросло до 52 человек, среди них – 5 детей.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь мир сочувствует Краматорску, где российские фашисты на железнодорожном вокзале убили, по меньшей мере, 52 человека, среди которых 5 детей", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь "скорых" уже забрали раненых из Краматорска и еще 25 едут, - руководитель Днепропетровской ОВА Резниченко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
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09.04.2022 00:04
+10
Если нету возможности достать ракетными ударами Белгород, Ростов, Москву. ******* по Донецку, этому сепаратистскому гнезду ! Эти твари должны на своей шкуре ощутить всё то, что испытали жители Харькова, Чернигова, Киева ! Восемь лет эти донецкие кацапские сепаратисты и холуи путлера рассказывали, что их вся жизнь проходит в подвалах от бомбардировок... Так почему Донецк не выглядит сейчас так как Харьков ?
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09.04.2022 00:18
+9
Ви бачили, які ******* гарантії від головного гаранта безпеки позаблокової України прилетіли сьогодні в Краматорськ?
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09.04.2022 00:05
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09.04.2022 00:04 Ответить
Краматорськ...
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09.04.2022 00:07 Ответить
Всі кацапи мають здохнути в муках.
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09.04.2022 00:10 Ответить
Ось і автобіографія Люсі.
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09.04.2022 00:30 Ответить
ANNEKSIYA NET

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ...

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09.04.2022 10:57 Ответить
Люся також?
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09.04.2022 00:31 Ответить
І люсі, і дєрьмаки, і татарови, і вся та кремлівська шобла-*****, що зараз крутиться при владі.
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09.04.2022 00:35 Ответить
Ви бачили, які ******* гарантії від головного гаранта безпеки позаблокової України прилетіли сьогодні в Краматорськ?
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09.04.2022 00:05 Ответить
Знову біль, розпач і гнів, тепер Краматорськ...
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09.04.2022 00:09 Ответить
І хай мені хоч хто хоча б коли скаже шо є "харошієрюськіє" - одразу в'ї#by в проміжроговий відсік! "харошєрюзьге"- ТЕ ШО ЗДОХЛЕ!!! Смерть усій кацападлючій наволочі!!!
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09.04.2022 00:18 Ответить
такі да, зараз в нас паралельно внутрішня війна і зачистка кола спілкування тих, хто ще ділить їх на хороших і поганих.
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09.04.2022 17:42 Ответить
Если нету возможности достать ракетными ударами Белгород, Ростов, Москву. ******* по Донецку, этому сепаратистскому гнезду ! Эти твари должны на своей шкуре ощутить всё то, что испытали жители Харькова, Чернигова, Киева ! Восемь лет эти донецкие кацапские сепаратисты и холуи путлера рассказывали, что их вся жизнь проходит в подвалах от бомбардировок... Так почему Донецк не выглядит сейчас так как Харьков ?
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09.04.2022 00:18 Ответить
Тварь ты мерзкая, по твоей маме суке ******* сначала надо
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09.04.2022 15:08 Ответить
Тварь ты мерзкая. По твоей маме суке ******* сначала надо
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09.04.2022 15:15 Ответить
Перемовини?
Расєя одна з країн - гарантів нашої безпеки?
Кабиця кацапстану - це наша гарантія!
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09.04.2022 00:20 Ответить
тепер може прилетіти по госпіталю.Нагадаю, в Чечні вдарили Точкою-У по ринку, коли всіх звезли в лікарню, то розбомбили лікарню.Також наросія вже повитягувала іржаві 3х тонні бонби,вироблені ще при сталіну , якими збирається денацифікацію робити
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09.04.2022 00:37 Ответить
кто то из местных скоректировал...
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09.04.2022 00:44 Ответить
там половина местных с пеной у рта вам скажет, что то укропы разбомбили
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09.04.2022 02:24 Ответить
Мда дебилов хватает, реально только то, что не было **********, не было и бомбардировок Украины.
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10.04.2022 08:54 Ответить
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09.04.2022 10:58 Ответить
после Ирпени, Бучи, Мариуполя, Крематорска - после всего чего тут не перечислить - о чем этот идиот Зеленский еще надеется договориться с бункерной крысой? Какие еще гарантии территориальной целостности от этого вампира и вурдалака? Нанести им максимально неприемлемые потери - им и до сих пор было ой как некомфортно в их "спецоперации". А сейчас то, благо, сейчас при лен-лизе, на них будет сыпаться свинцово-дроно-ракетный дождь. А потом от того что от них останется требовать не только уход на позиции 23-го февраля, но и смотать удочки из ОРДЛО и Крыма. И минимум триллион евродолларов репараций! На меньшее - не соглашаться!
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09.04.2022 13:08 Ответить
Давно час на кожен обстріл цивільних об'єктів України завдати ударів по цивільних об'єктах росії!
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09.04.2022 16:20 Ответить
Дома навіть і не здогадуються що хтось з їхніх сімей в ямках уже гниє. Думають що ті вже Київ взяли, о воно он що, лежать смердять.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA

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09.04.2022 18:17 Ответить
Аркадий Бабченко
У вас было шесть недель!

Есть такая штука, как сокрытие информации. Если бы мексиканская армия захватила Нью-Джерси, месяц оттуда обстреливала бы Манхэттен, а уйдя, оставила после себя заваленные телами улицы… Так вот, если бы выяснилось, что разведка предупреждала Байдена именно о таком развитии событий еще ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА до начала войны, а он сделал ровным счетом нихера - его бы уже снесли. Причем, я так подозреваю, в самом прямом смысле этого слова. Он бы уже в Белом Доме догорал. Вместе с самим Белым Домом.

Это как минимум расследование Конгресса было бы.

Как минимум.

То, что советник Президента говорит про "всесвiтнiй хаос" - это, собственно, признание в некомпетентности. Как минимум. Явка с повинной. Это как минимум заявление про несостоятельность управления. Или преступную халатность.

У вас было шесть недель. Полтора месяца.

Полтора, *****, месяца.

За это время можно было бы половину Китая эвакуировать. Весь четырехмиллионный Киев. А не то, что сорок тысяч из Бучи. Почему Кличко не испугался хаоса и начал готовить эвакуацию города? Почему он говорил об этом открыто и это никакого хаоса не вызвало? Почему он заявлял, что транспорт есть, всех вывезем организованно - и ничего не обрушилось, небо на землю не рухнуло, апокалипсис не начался?

Что такое вообще "эвакуировать"? Взять за ручку и отвести на ту сторону блокпоста? Что за детсадовский инфантилизм? У каждой второй семьи в столице есть машина. В Буче - так у каждой первой.

Людям надо было просто организовать схему выезда - сегодня до полудня выезжает такой-то район, с полудня до трех такой-то, с трех до шести такой-то.

За два дня все выехали бы. За два дня!

Какие, к черту, заторы, которые мешали бы передвижению военных колонн?

Но нафиг надо. То ли дело бежать под обстрелом! Через взорванный мост в Ирпене! То ли дело, когда столица подскакивает с постели в пять утра от ракетных ударов, и, как один, понимая, что началось, садится в машины и бежит в сторону запада без всякой организации! Вот это красота! Вот это я понимаю! Так-то никакого хаоса не было, конечно. Так дороги совсем не были забиты наглухо на двое суток. Так военным колоннам они совсем не мешали. Так по скоплениям бегущих людей удары не наносили. Фотографий сгоревших и расстрелянных заторов бегущих людей совсем не полон интернет.

Про Мариуполь я вообще просто молчу.

"Ольга, передай Аркадию, что в нашем подвале из шестидесяти человек хоть как-то подготовлена я одна. Потому что слушала Бабченко. Остальные пятьдесят девять слушали Президента. И готовились к шашлыкам. А не к войне. Они неподготовленны совершенно. У них даже трусов запасных нет"

Это моей жене пишет наша общая знакомая.

Про Мариуполь я, опять же, промолчу.

Чеченцы перед Второй чеченской, когда готовились к штурму Грозного, перекопали весь город. Под словом "весь город" я имею в виду весь город. Насквозь был пробит каждый подвал. Как между внтуренними секциями, так и наружу. В две стороны. И из каждого подвала в каждый подвал вел ход сообщения. Можно было спуститься под землю на одном конце города - и выйти на другом.

Ок. Эвакуацию не готовили, чтобы не мешать движению техники.

Подвалы почему нельзя было подготовить?

"Идите, расчищайте в подвалах запасные выходы. Должно быть как минимум два. Разнесенных по разные стороны. Желательно даже пробить еще пару на другую сторону дома. И выкиньте весь пожароопасный мусор, что там есть" - это я уже 24 февраля писал.

Полтора месяца было в запасе. Полтора.

Итог - мы до сих пор не знаем, есть ли еще люди под завалами в Бородянке, Чернигове, и сколько.

Окей. Хорошо. Подвалы тоже могли вызвать панику. Ок.

Таблички с названиями улиц почему с домов нельзя было посбивать??

А это предельно простой и крайне эффективный метод дезорганизации противника в незнакомом городе.

"Это Украина бережет своих солдат. А россиянам плевать на людей. Они будут наступать через Чернобыль. Это направление полностью открыто". Это я где-то за полгода до войны написал. Сколько тогда смешков на меня тогда было вылито, боже мой… А-ха-ха, Аркаша, какой Чернобыль, что ты несешь. В Полесье одни болота и радиация, пусть попробуют!

Попробовали. Дошли до Оболони.

Почему я, придурок с военным образованием старшины савецкой армии, подозревал это еще за полгода до начала, а Верховный главнокомандующий нет?

Зрелость нации характеризуется отношением к ней её собственной власти. В зрелых нациях власть - наемная обслуга, которая должна просто заниматься менеджментом по максимально эффективному управлению данной территорией.

Если же власть относится к обществу, как к ребенку, которому нужно каждый раз давать сладкую конфетку, и закутывать его в оптимистическое одеялко бархатного голоса, чтобы он не заплакал, то…

Какого черта ты вообще решаешь за меня, что мне делать? Какого черта ты решаешь за меня, эвакуировать мне семью, или нет? Какого черта ты решаешь расплатиться моей семьей за отсутсвие паники? Ты кто вообще? Наемный менеджер? Ну, так и менеджери. Я тебя нанял на свои налоги, ровно для того, чтобы ты занимался организацией. Твое дело давать мне значимую информацию, на основе которой я сам - САМ!! - буду принимать решение!

А не принимать его за меня.

Попытка играть в отца нации, который сам за каждого будет думать, что ему делать - и приводит вот к таким результатам. Это характеристика власти либо незрелой, либо диктаторской. Это в России вон из каждого Серопердищенска нужно звонить непосредственно Путину, чтобы тот им дорогу впервые за триста лет построил и свет в магазине включил.

Все эти разговоры про хаос, про панику, про Меркель, которой надо приехать в Бучу - это попытка отвести от простого факта: подготовку территории и гражданского населения к войне власть провалила полностью. Абсолютно. Имея всю самую достоверную информацию. Детальную. За полтора месяца. Время было не то, что упущено - оно просто не использовалось. Вместо этого были утешительные разговоры про майские шашлыки.

Это, еще раз, называется сокрытием значимой информации.

Лошадей на переправе не меняют - я полностью согласен с этой установкой. Хотя предыдущую поменяли. И ладно бы на лучшую лошадь - на вiслюка. Но, ок. Я полностью согласен с мнением, что сейчас надо сплотиться, поддерживать президента воюющей страны, не совать ему палки в колеса и все то остальное, что говорят люди, закрывающие под эти лозунги оппозиционные каналы. Но лозунги в целом правильные. Поддерживаю. Ок.
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09.04.2022 20:17 Ответить
 
 