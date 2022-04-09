Число погибших в Краматорске возросло до 52, среди них - пятеро детей, - Кириленко

Число погибших на железнодорожном вокзале в Краматорске возросло до 52 человек, среди них – 5 детей.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь мир сочувствует Краматорску, где российские фашисты на железнодорожном вокзале убили, по меньшей мере, 52 человека, среди которых 5 детей", - говорится в сообщении.

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