В российской Туве собрали 30 наемников, обули в резиновые сапоги и отправили на войну в Украину. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Кремлевский режим начал скрытую мобилизацию резервистов и вербовку так называемых "добровольцев", среди которых оказались наемники из Тувы.
Как информирует Цензор.НЕТ, кадры этих наемников и их амуниции уже высмеяли в соцсетях.
В частности, российское военное руководство считает, что наиболее подходящей обувью для солдата в 21 веке являются резиновые сапоги.
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Респу́блика Тыва́ (Тыва, Тува́[11]; тув. Тыва Республика) - субъект Российской Федерации, республика в её составе[12][13].
Входит в Сибирский федеральный округ. Является частью Восточно-Сибирского экономического района.
Столица - город Кызыл.
На западе Республика Тыва граничит с Республикой Алтай и Республикой Хакасией, на севере с Красноярским краем, на северо-востоке - с Иркутской областью и Республикой Бурятия России, на юге - с Монголией.
Видалив свій комент, бо Тува і Тива -- ті самі яйця. Але якщо їм вдалося зібрати аж 30 добровольців в найбіднішому регіоні кацапстану, то скільки ж, цікаво, вони зберуть в інших?
...
насправді такі губи́ скоро почнуть рости усюди, куди повернуться орки з Чорнобиля ☢️☢️☢️
Гумаки, роба з клейонки .... яка убогість цього мордору... капець, нема слів.
Мои друзья хоть не в болонии
Зато не тащут из семьи
А гадость пьют из экономии
Хоть поутру да на свои
Кацапи не хочуть проблем в їхній вітрині стабільності..
https://www.youtube.com/watch?v=Lv5hJfD2Rm8
Тут доцільнійше були б білі капці - дешево й практично !
Це - форма ассенізаторів мнс рф. Бойова техніка в них - говнокачки.
Рашка кидає в бій кращі тувінські ассенізаторські війска!
Всесвітній фонд дикої природи (WWF), Грінпіс (Greenpeace), Всесвітнє товариство захисту тварин (WSPA), Міжнародний зелений хрест (Green Cross), Міжнародний союз охорони природи (IUCN)
ПОВИННІ ВТРУТИТИСЬ І СКАЗАТИ СВОЄ ВАГОМЕ СЛОВО!
проти використання російською армією гумових чобіт, що мають дуже довгий період розкладу у грунті.