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В российской Туве собрали 30 наемников, обули в резиновые сапоги и отправили на войну в Украину. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кремлевский режим начал скрытую мобилизацию резервистов и вербовку так называемых "добровольцев", среди которых оказались наемники из Тувы.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры этих наемников и их амуниции уже высмеяли в соцсетях.

В частности, российское военное руководство считает, что наиболее подходящей обувью для солдата в 21 веке являются резиновые сапоги.

Также смотрите: Нет тела – нет дела, – россияне намеренно не вывозят трупы солдат, чтобы не платить компенсацию. Украинцы самостоятельно собирают их прицепами. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
30 зверей - это все, шо смогли наскрести даже в нищей Тыве.
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09.04.2022 02:32
+49
Какаяразница? Тыва - это жопа московии. А московия - жопа Мира.
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09.04.2022 02:34
+30
добровольцы из Москвы и Питера полягли в битвах за IKEA и Bershka
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09.04.2022 03:15
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Какаяразница? Тыва - это жопа московии. А московия - жопа Мира.
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09.04.2022 02:34 Ответить
My fault, sorry.
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09.04.2022 02:37 Ответить
московія -це велика тива
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09.04.2022 02:39 Ответить
Они очень любят анальный секс. Жопа - любимое место
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09.04.2022 16:17 Ответить
Ось випска з їхньої вікіпедії:

Респу́блика Тыва́ (Тыва, Тува́[11]; тув. Тыва Республика) - субъект Российской Федерации, республика в её составе[12][13].

Входит в Сибирский федеральный округ. Является частью Восточно-Сибирского экономического района.

Столица - город Кызыл.

На западе Республика Тыва граничит с Республикой Алтай и Республикой Хакасией, на севере с Красноярским краем, на северо-востоке - с Иркутской областью и Республикой Бурятия России, на юге - с Монголией.
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09.04.2022 02:47 Ответить
Кизил...значить вони взяли з собою в кишені кісточок кизилу. З кизилу жінка робить наливку непогану.
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09.04.2022 08:54 Ответить
30 зверей - это все, шо смогли наскрести даже в нищей Тыве.
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09.04.2022 02:32 Ответить
Це так.
Видалив свій комент, бо Тува і Тива -- ті самі яйця. Але якщо їм вдалося зібрати аж 30 добровольців в найбіднішому регіоні кацапстану, то скільки ж, цікаво, вони зберуть в інших?
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09.04.2022 02:59 Ответить
Як в анекдоті буде - "поехали на войну Пупа и Лупа. В первом же бою укропы покрошили колонну на фарш, Лупа погиб... но делать было нечего - никаких укрытий вообще не осталось... поэтому Пупа стал отстреливаться из-за Лупы"
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09.04.2022 04:24 Ответить
На таких мухосранськах як ця,легше зібрати гарматне мясо на душу населення,ніж би десь з західной кацапії.
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09.04.2022 09:13 Ответить
Їм пообіцяли по б/в стіралці, хочуть стати найзаможнішими чуваками на всю дупу.. ой, туву.
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09.04.2022 04:41 Ответить
Их можно называть смело "Семи миллионики" 😁😁😁
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09.04.2022 06:01 Ответить
В походный комплект тувинского пехотинца обязать входить ЦИНКОВЫЙ гроб.
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09.04.2022 02:37 Ответить
Пол-литровой баночки хватит...
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09.04.2022 02:39 Ответить
Цинк - хороший металл, пригодится, пусть несут А биомусор сразу на посевной перепахать с гумусом. Или касапы слишком токсичные?
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09.04.2022 02:43 Ответить
Лучше сжигать, а уж тогда - в землю. Быстрее перегниет в чернозем.
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09.04.2022 02:45 Ответить
да, потрібна додаткова обробка, треба знищувати їх генокод, щоб не проросло...
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09.04.2022 08:12 Ответить
Ага, бо ще виростуть мов у Рязані - грябы с глазами (их бяруть - оне бягуть, их ядять - оне глядять) 🍄🍄🍄
...
насправді такі губи́ скоро почнуть рости усюди, куди повернуться орки з Чорнобиля ☢️☢️☢️
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09.04.2022 18:16 Ответить
Зацінили перший автобус (чорний)? - готовий катафалк.
Гумаки, роба з клейонки .... яка убогість цього мордору... капець, нема слів.
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09.04.2022 02:39 Ответить
из болонии... модники...

Мои друзья хоть не в болонии
Зато не тащут из семьи
А гадость пьют из экономии
Хоть поутру да на свои
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09.04.2022 17:41 Ответить
На этих даже патронов жалко - битами перебить
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09.04.2022 02:41 Ответить
Добавить в бетонно-композитный раствор временной переправы, которую сейчас строят в Ирпене.
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09.04.2022 02:44 Ответить
Убивать всех без разбора тува там, адыгея, чувашия, ******. Кто пришёл на нашу землю с оружием - должен быть убит
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09.04.2022 04:27 Ответить
Прикольная фигня))) а где добровольцы с Москвы?..********** уже собирают по православным сусекам кого поймают...Тува тоже за русский мир в Донбассе? Ну вот каким куем?..да рашистикам то плевать..ну и 120 миномету плевать- тува там, не тува..****** там русские( вот тут недофюрер обьединил украинцев- миномет не разбирает)))
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09.04.2022 02:45 Ответить
добровольцы из Москвы и Питера полягли в битвах за IKEA и Bershka
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09.04.2022 03:15 Ответить
Ну такое..удивлен просто..как ни воин за русский мир- то удмурт какой то..
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09.04.2022 04:34 Ответить
Вы что не слышали?У них "імпортозамещеніе" с 2014 года.Санкции им только на пользу , исконно лаптевый продукт "обувь россіі" есть.
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09.04.2022 09:24 Ответить
Мацквічі є цінними кадрами - вони всю расєю годують...)
Кацапи не хочуть проблем в їхній вітрині стабільності..
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09.04.2022 05:23 Ответить
опять будут грабить
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09.04.2022 02:46 Ответить
Більш нічого не можуть: їм же все гастарбайтери будують, а тому не розумію, чому всіх тих йолопів, що вже лежать в нашій землі, не можна було відправити будувати щось у власній країні замість вбивати людей на чужій землі...
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09.04.2022 02:53 Ответить
ХОЧУТЬ СОБАЧИХ БУДОК НАМАРАДЬОРИТЬ ПЕРЕД ТИМ ЯК З'ЇСТИ АЛАБАЯ
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09.04.2022 02:50 Ответить
лучшие из лучших зализывают раны. тогда наберите лучших из худших
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09.04.2022 02:50 Ответить
Хороший был мультфильм. Жалко что рашисты его сделали.
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09.04.2022 05:58 Ответить
ПОЇХАЛИ САМКАМ СВОЇМ ТРУСИ СПИЗ...ТИ
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09.04.2022 02:51 Ответить
их отправляли под марш похожий на "РАЗОЧАРОВАНИЕ"))) Тонкий юмор)))

https://www.youtube.com/watch?v=Lv5hJfD2Rm8
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09.04.2022 03:10 Ответить
Ну й навіщо їх гумові чоботи -- тільки гуму переведуть .

Тут доцільнійше були б білі капці - дешево й практично !
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09.04.2022 03:11 Ответить
Резиновые сапоги и очки! Мля... Какие же они убогие!!!
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09.04.2022 03:12 Ответить
Те шо в круглых очках черных просто слепые походу
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09.04.2022 03:16 Ответить
****** китаезы. Ничо. Этих хватит на 10 минут боя
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09.04.2022 03:15 Ответить
Орда московитів пре з війною на Русь і це буде повторюватись допоки русичі спалять кубло цих виродків роду людського мОскву.
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09.04.2022 03:18 Ответить
бесплатное мясо для путина.
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09.04.2022 04:04 Ответить
Узкоглазые, чтобы вы сдохли в первом же бою
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09.04.2022 04:18 Ответить
вот я и говорю - после победы надо стерилизовать каждого первого свинорылокозломордого кацапа, тех из кавказа, кто воевал против Украины, мокшу, векшу, *издобратию с урала, тувинцы, якута, чукчу и прочую узкоглазую мерзоту... чтобы больше не порождали себе подобных уродом... а всю узкоглазую бригаду из-под хабаровска переловить, создать отдельный лагерь и отдать его на то, чтобы каждый узкоглазый ******** стал пассивным ********ом... чтобы ишачок из Харьковского зоопарка трахал каждого по неделе... хоть в усмерть...
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09.04.2022 04:51 Ответить
Та можна було відразу в чорні пакетики, навіщо було чоботи переводити?
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09.04.2022 05:44 Ответить
Ну все, Київ здаємо, шансів після 30 тувінців вже ніяких.
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09.04.2022 05:50 Ответить
Ну все, Київ здаємо, шансів з 30 тувінцями вже ніяких.
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09.04.2022 05:54 Ответить
Не шутить так.
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09.04.2022 07:11 Ответить
В Україні техніка РФ разом з найманцями окопалась в Чорнобильській зоні, то їхня амуніція змінилась. Зокрема, російське військове керівництво вважає, що найпридатнішим взуттям для солдата у 21 столітті є гумові чоботи. Вони думали на Донбас, а попадуть в окопи для дорослого повинні бути не менше 2-х метрів, ширина - 1 м, глибина - 1,5 м від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих грунтово-кліматичних умов.
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09.04.2022 05:55 Ответить
Воюй дурачок получиш значок!
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09.04.2022 06:05 Ответить
краще б гандони собі на голову натягнули , манголи смердячі
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09.04.2022 06:14 Ответить
30 бурят? Как я рад
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09.04.2022 06:23 Ответить
Тувинці провели обряд жертвоприношення пуйлу. Мабудь знову сиріт позбирали.
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09.04.2022 06:27 Ответить
Рузьке росіяні навіть мови своїй не вивчили,що срібна волонтерка -"заявили желание",що довбаний коментатор-"помочь в трудную ситуацию",🤣😂🤪тримайте мене семеро🤣🤣🤣
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09.04.2022 06:44 Ответить
Все дуже просто:
Це - форма ассенізаторів мнс рф. Бойова техніка в них - говнокачки.
Рашка кидає в бій кращі тувінські ассенізаторські війска!
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09.04.2022 06:54 Ответить
Буряти усі на концерт до Кабздоха!!!
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09.04.2022 07:03 Ответить
Ординці своїх збирають.
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09.04.2022 07:26 Ответить
во косоголовые чудют.
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09.04.2022 07:34 Ответить
Сракоморді свинособаки. А могли боротися за свою незалежність
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09.04.2022 07:35 Ответить
Даже у велику вітчизняну іх небрали тільки снайперами А це30 челов шо пуінські Підери не дотравили Сурогатом. АМІНЬ Тива Земля Пухом
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09.04.2022 07:36 Ответить
Пакети і семки нехай не забудуть )
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09.04.2022 07:39 Ответить
Кинути їм на кордоні 30 блендерів по 500 ват, і самі до дому повтікають
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09.04.2022 07:44 Ответить
Вони на педірашке і так вимираючий народ, так їх ще і додатково на м'ясо пускають- господи, які ж вони дикі
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09.04.2022 07:52 Ответить
А ***** видав їм по чорному целофановому пакету?
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09.04.2022 08:09 Ответить
Отправились с билетом в один конец. Эти тела в плен не берутся. Вместо того,чтобы ликвидировать собственных поработителей из московии,они прутся в Украину на убой. Долбо@бы🤷
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09.04.2022 08:10 Ответить
Переживаю, потравятся наши собачки этими азиатами...
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09.04.2022 08:28 Ответить
Ви - хазяйський чоловік.
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09.04.2022 08:46 Ответить
ЗВЕРНЕННЯ

Всесвітній фонд дикої природи (WWF), Грінпіс (Greenpeace), Всесвітнє товариство захисту тварин (WSPA), Міжнародний зелений хрест (Green Cross), Міжнародний союз охорони природи (IUCN)

ПОВИННІ ВТРУТИТИСЬ І СКАЗАТИ СВОЄ ВАГОМЕ СЛОВО!

проти використання російською армією гумових чобіт, що мають дуже довгий період розкладу у грунті.
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09.04.2022 08:43 Ответить
Хто ще в Україні не дох..
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09.04.2022 08:52 Ответить
сколько сколько? в резиновых лаптях???

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09.04.2022 09:06 Ответить
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09.04.2022 09:18 Ответить
І приїдуть воювати із сокирами на бойових оленях🤦🤦🤦
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09.04.2022 09:25 Ответить
Гумові чоботи - зрозуміло, хочуть газову атаку зробити, але балаклави їм навіщо? Там же на шкільну віньєтку можна просто одне фото дублювати потрібну кількість разів.
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09.04.2022 09:35 Ответить
узкоглазый биомусор
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09.04.2022 09:36 Ответить
Вот они! Камикадзе 21 века.
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09.04.2022 09:38 Ответить
Это какой-то "Зоопарк-Шапито"....
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09.04.2022 10:46 Ответить
Вперше бачу щоб добрива відправляли під музику.
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09.04.2022 11:04 Ответить
Прям вижув монитор, как всю мощную армию Тувы одним выстрелом "Стугны" отправляют к Кобзону в партер. Ну, по крайней мере, оленеводов оптом удобнее гасить. Они стадами бегают, стадами и на мясо идут.
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09.04.2022 11:13 Ответить
ПРОЩАЙТЕ 30 ТУВЦЕВ...!) ЛУЧШЕ Б СОБОЙ СВОЮ ЗЕМЛЮ УДОБРЯЛИ !)
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09.04.2022 11:24 Ответить
Олені, олені, в чоботи загандонені...
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09.04.2022 11:39 Ответить
Zомбилэнд
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09.04.2022 12:54 Ответить
 
 