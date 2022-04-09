В российской Туве собрали 30 наемников, обули в резиновые сапоги и отправили на войну в Украину. ВИДЕО

Кремлевский режим начал скрытую мобилизацию резервистов и вербовку так называемых "добровольцев", среди которых оказались наемники из Тувы.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры этих наемников и их амуниции уже высмеяли в соцсетях.

В частности, российское военное руководство считает, что наиболее подходящей обувью для солдата в 21 веке являются резиновые сапоги.

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