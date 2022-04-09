Российские войска перегруппировываются для продвижения в сторону Харькова, – начальник ГУР Буданов

Российские войска перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в интервью CNN.

"Они перегруппировываются в направлении города Изюм через Белгород. Они двигаются через Белгород. Они получают дополнительные войска в Белгороде, чтобы компенсировать свои потери в Украине, - сказал он. - В первую очередь, они планируют продвигаться в Харьков. Они будут пытаться добить город Мариуполь и только после этого смогут попытаться инициативно продвинуться в Киев".

Буданов призвал союзников Украины оказать "действительно серьезную" военную поддержку, чтобы помочь Украине противостоять российскому наступлению. Он отметил, что необходима тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты для использования против наземных сил.

"Украине нужна действительно серьезная поддержка в тяжелом вооружении, и она нужна не завтра, а сегодня", – добавил он.

Буданов также отметил, что в Украине продемонстрирована слабость российских вооруженных сил. Они были поражены в Киевской области, и у них плохая логистика.

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