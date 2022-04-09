Российские войска перегруппировываются для продвижения в сторону Харькова, – начальник ГУР Буданов
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Российские войска перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в интервью CNN.
"Они перегруппировываются в направлении города Изюм через Белгород. Они двигаются через Белгород. Они получают дополнительные войска в Белгороде, чтобы компенсировать свои потери в Украине, - сказал он. - В первую очередь, они планируют продвигаться в Харьков. Они будут пытаться добить город Мариуполь и только после этого смогут попытаться инициативно продвинуться в Киев".
Буданов призвал союзников Украины оказать "действительно серьезную" военную поддержку, чтобы помочь Украине противостоять российскому наступлению. Он отметил, что необходима тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты для использования против наземных сил.
"Украине нужна действительно серьезная поддержка в тяжелом вооружении, и она нужна не завтра, а сегодня", – добавил он.
Буданов также отметил, что в Украине продемонстрирована слабость российских вооруженных сил. Они были поражены в Киевской области, и у них плохая логистика.
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Неудавшаяся попытка наступления на Киев должна была не лучшим образом отразиться на боевом духе россиян, считает аналитик Королевского института объединенных вооружений Британии Ник Рейнольдс.
«Отступление из Киева и из-под Киева было стремительным, что не могло не повлиять на российские войска. Отступая, россияне оставили за собой немало личного состава, бросили много убитых и техники, хотя и тела, и оборудование вполне можно было и подобрать», - сказал он в разговоре с Би-би-си.
По словам Рейнольдса, армия россиян потерпела сокрушительное поражение, так что теперь Москве будет очень сложно мотивировать солдат вновь перейти в атаку.
Боевой дух украинцев, напротив, продолжает расти, поскольку из последних боев они все время возвращаются победителями.
Кроме того, теперь, после освобождения Киева украинскому командованию будет намного легче перебрасывать по стране войска.
Р.с. Ще унітази старі можна повиставляти, у них вони особо цінуються ))))))))))))0
В мене теща під Харковим в селі, то вона вже тиждень обговорює із сусідками ситуацію із перегрупуванням мокшанських військ. І що через бєлгород орки війська перебрасують...
Да, це *** рівень...
***** не зупиниться
Источники Би-би-си подтверждают, что Россия реорганизовала командование операциями в Украине. Ими теперь будет управлять командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт боевых действий в Сирии.
По словам источника Би-би-си, между военными подразделениями, которые вторглись в Украину 24 февраля, была очень плохая координация.
"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - заявил наш источник.
Он также отметил, что переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.
По словам источника Би-би-си, если Россия не изменит военную тактику, которая до сих пор не позволила войскам достичь заметных успехов на поле боя, то даже при их численном преимуществе украинские войска по-прежнему будут эффективно противостоять России, так как они действуют гораздо умнее, они боле маневренны и способны наносить неожиданные удары.
Борислав Береза
Буданов друг агента россии гоилашвили, проживали вместе.
Поддерживал аррахамию по вопросам шашлыков весной.
Все всё помнят, и спрос будет, про шашлыки и неготовность.