РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11123 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
19 508 38
армия РФ (15471) Буданов (339) война (47303) разведка (4006)

Российские войска перегруппировываются для продвижения в сторону Харькова, – начальник ГУР Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Российские войска перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в интервью CNN.

"Они перегруппировываются в направлении города Изюм через Белгород. Они двигаются через Белгород. Они получают дополнительные войска в Белгороде, чтобы компенсировать свои потери в Украине, - сказал он. - В первую очередь, они планируют продвигаться в Харьков. Они будут пытаться добить город Мариуполь и только после этого смогут попытаться инициативно продвинуться в Киев".

Буданов призвал союзников Украины оказать "действительно серьезную" военную поддержку, чтобы помочь Украине противостоять российскому наступлению. Он отметил, что необходима тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты для использования против наземных сил.

"Украине нужна действительно серьезная поддержка в тяжелом вооружении, и она нужна не завтра, а сегодня", – добавил он.

Буданов также отметил, что в Украине продемонстрирована слабость российских вооруженных сил. Они были поражены в Киевской области, и у них плохая логистика.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы РФ отказываются от мобилизации, скрываются и даже самокалечатся, - ГУР МО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
булданов - это тот "архистратиг", который предрёк Украине корейский сценарий и ранее сожительствовал с наркодилером гогилашвили (кстати, как о нем молчат, где он)?
показать весь комментарий
09.04.2022 06:41
+29
Це вони з Бакановим, Єрмаком і Демченком вирахували коварні плани мокши?
В мене теща під Харковим в селі, то вона вже тиждень обговорює із сусідками ситуацію із перегрупуванням мокшанських військ. І що через бєлгород орки війська перебрасують...
Да, це *** рівень...
показать весь комментарий
09.04.2022 07:03
+24
Ник Рейнольдс: Армия россиян потерпела сокрушительное поражение

Неудавшаяся попытка наступления на Киев должна была не лучшим образом отразиться на боевом духе россиян, считает аналитик Королевского института объединенных вооружений Британии Ник Рейнольдс.

«Отступление из Киева и из-под Киева было стремительным, что не могло не повлиять на российские войска. Отступая, россияне оставили за собой немало личного состава, бросили много убитых и техники, хотя и тела, и оборудование вполне можно было и подобрать», - сказал он в разговоре с Би-би-си.

По словам Рейнольдса, армия россиян потерпела сокрушительное поражение, так что теперь Москве будет очень сложно мотивировать солдат вновь перейти в атаку.

Боевой дух украинцев, напротив, продолжает расти, поскольку из последних боев они все время возвращаются победителями.

Кроме того, теперь, после освобождения Киева украинскому командованию будет намного легче перебрасывать по стране войска.
показать весь комментарий
09.04.2022 06:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
булданов - это тот "архистратиг", который предрёк Украине корейский сценарий и ранее сожительствовал с наркодилером гогилашвили (кстати, как о нем молчат, где он)?
показать весь комментарий
09.04.2022 06:41 Ответить
Щось він мене взагалі напрягає, цей булданов, набагато краще того ж Бурбу поставити, але не за цієї влади....
показать весь комментарий
09.04.2022 07:13 Ответить
чому ранее?
показать весь комментарий
09.04.2022 09:16 Ответить
Дивно що він існує. Слухала Бутусова, так він, користуючись данними розвідки,зовсім інше доводить. Ці вилазать із шпаринок, щоб не забули що вони є.Ворог така зараза,що не знаєш,що в нього в черепі
показать весь комментарий
09.04.2022 10:03 Ответить
Очень пронзительно!
показать весь комментарий
09.04.2022 06:46 Ответить
Буданов-новий арестович?
показать весь комментарий
09.04.2022 06:47 Ответить
Вони зараз всі арестовичі, повилазили через три тижні війни і буданов, і єрмак ...
показать весь комментарий
09.04.2022 09:25 Ответить
все г*но повылазило...
показать весь комментарий
09.04.2022 17:55 Ответить
Ник Рейнольдс: Армия россиян потерпела сокрушительное поражение

Неудавшаяся попытка наступления на Киев должна была не лучшим образом отразиться на боевом духе россиян, считает аналитик Королевского института объединенных вооружений Британии Ник Рейнольдс.

«Отступление из Киева и из-под Киева было стремительным, что не могло не повлиять на российские войска. Отступая, россияне оставили за собой немало личного состава, бросили много убитых и техники, хотя и тела, и оборудование вполне можно было и подобрать», - сказал он в разговоре с Би-би-си.

По словам Рейнольдса, армия россиян потерпела сокрушительное поражение, так что теперь Москве будет очень сложно мотивировать солдат вновь перейти в атаку.

Боевой дух украинцев, напротив, продолжает расти, поскольку из последних боев они все время возвращаются победителями.

Кроме того, теперь, после освобождения Киева украинскому командованию будет намного легче перебрасывать по стране войска.
показать весь комментарий
09.04.2022 06:52 Ответить
Тільки пральними машинами і собачими будками і будуть мотивувати
показать весь комментарий
09.04.2022 07:12 Ответить
Бінго, новий метод проти москальської агресії!!! Навезти старої гуманітарної битовой техніки на весь кордон. При перетинанні най все це забирають і піндують назад в мордор. Все, місія кацапа виконана, техніка захвачена, самка довольна. Може виграємо трохи часу ))
Р.с. Ще унітази старі можна повиставляти, у них вони особо цінуються ))))))))))))0
показать весь комментарий
09.04.2022 09:29 Ответить
А еще паленой водки вдоволь
показать весь комментарий
09.04.2022 10:55 Ответить
Це вони з Бакановим, Єрмаком і Демченком вирахували коварні плани мокши?
В мене теща під Харковим в селі, то вона вже тиждень обговорює із сусідками ситуацію із перегрупуванням мокшанських військ. І що через бєлгород орки війська перебрасують...
Да, це *** рівень...
показать весь комментарий
09.04.2022 07:03 Ответить
там запоздалая реакция! То что обычные люди проанализировали и уже высрали давно, они верхушка через время только начинают понимать и говорить это в СМИ.
показать весь комментарий
09.04.2022 07:22 Ответить
Скоти. Виздихали б ви, як один.
показать весь комментарий
09.04.2022 07:04 Ответить
Це йому друган гогіашвілі розсказав?
показать весь комментарий
09.04.2022 07:06 Ответить
Валуєв все йому доповідає. Тому його і назначили в гур по його рекомендації.
показать весь комментарий
09.04.2022 07:10 Ответить
******* не вміє розмовляти.
показать весь комментарий
09.04.2022 07:37 Ответить
До речі де той Гога ? Воює на західній митниці з волонтерами ?
показать весь комментарий
09.04.2022 08:48 Ответить
Будемо реалістами.
***** не зупиниться
показать весь комментарий
09.04.2022 07:26 Ответить
Поки не буде знищено мордор
показать весь комментарий
09.04.2022 07:27 Ответить
А как же народ??? кто учитывает его интересы и его жизнь???? Почему несмотря на многотысячные убийства рашистами мирного населения страна агрессор получает многомиллиардные прибыли и пополнение бюджета для финансирования армии убийц по продаже газа транспортируемый по стране Украина???? что это за хрень нас убивают и мы же способствуем получению финансовой прибыли тем кто нас убивает.... от стран мира наше руководство страны требует прекратить закупки энергоносителей но само не может прекратить транзит газа по стране хотя для этого надо только перекрыть вентиль на входе... где разум логика и здравый смысл????кричать Западу прекратите покупать газ и самим пропускать этот газ по Суверенной территории???
показать весь комментарий
09.04.2022 08:03 Ответить
Я бачу ви не знаєте про Україну нічого.а пишите обурлеві коментарі.
показать весь комментарий
09.04.2022 08:24 Ответить
Так на Харьков или на Изюм? По 2-м направлениям сразу вряд ли есть силы ударить.
показать весь комментарий
09.04.2022 08:13 Ответить
На Ізюм з намаганням обійти Харків і зайти з тилу...
показать весь комментарий
09.04.2022 09:33 Ответить
Гордон Корера, корреспондент BBC по вопросам безопасности пишет, что теперь за военные действия в Украине будет отвечать генерал с опытом войны в Сирии

Источники Би-би-си подтверждают, что Россия реорганизовала командование операциями в Украине. Ими теперь будет управлять командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт боевых действий в Сирии.
По словам источника Би-би-си, между военными подразделениями, которые вторглись в Украину 24 февраля, была очень плохая координация.
"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - заявил наш источник.
Он также отметил, что переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.
По словам источника Би-би-си, если Россия не изменит военную тактику, которая до сих пор не позволила войскам достичь заметных успехов на поле боя, то даже при их численном преимуществе украинские войска по-прежнему будут эффективно противостоять России, так как они действуют гораздо умнее, они боле маневренны и способны наносить неожиданные удары.

Борислав Береза
показать весь комментарий
09.04.2022 08:45 Ответить
окупанти врахують помилки..і з логістикою теж..добре що сказали
показать весь комментарий
09.04.2022 08:51 Ответить
Взагалі то повний брєд написаний. Все в кучі - Харків, Ізюм, Маріуполь.. Донбас, Київ? Якщо наші дурниками виставляються - то добре. Якщо ні - біда...
показать весь комментарий
09.04.2022 08:57 Ответить
Як там агент гоилашвілі ? Він вже на лубянці чи ще в тебе живе?
показать весь комментарий
09.04.2022 08:58 Ответить
«*** буду, сам Гогілашвілі з сусідньої кімнати інфою поділився!» - цитата, не наведена цензором.
показать весь комментарий
09.04.2022 09:08 Ответить
Кращеб мовчав,бо такі "вумні" висновки зробить навіть тіло,для якого порахувати гроші у крамниці - складна процедура!
показать весь комментарий
09.04.2022 09:11 Ответить
Замените его на Бурбу.
Буданов друг агента россии гоилашвили, проживали вместе.
Поддерживал аррахамию по вопросам шашлыков весной.
Все всё помнят, и спрос будет, про шашлыки и неготовность.
показать весь комментарий
09.04.2022 09:22 Ответить
Ніззя, він 100% свій, як і всі решта одіозних Єрмаків, Арахамій, Подоляків, Баканових і т.д.
показать весь комментарий
09.04.2022 09:35 Ответить
Навіщо ці тупі пророцтва? Невже цей "розвідник" не розуміє, що своїми словами крає серце тисяч харків'ян? "Розвідник".... Нарозвідував, та й сиди, мовчи. Всі в Арестовичі пруться!
показать весь комментарий
09.04.2022 09:38 Ответить
Мене ці "професіонали" чомусь дуже напрягають. Випадкові люди.
показать весь комментарий
09.04.2022 10:28 Ответить
Та невже?)) Якщо просто співставити останні заяви посадовців єрефії та подивитись на карту стає ясно що на Харків може бути лише відволікаючий удар, справжня мета орків - взяти Маріуполь та відгризти Південь і вже по тому йти на переговори щоб заморозити території. Про те саме кажуть їх дії на Півдні та політика на окупованих територіях. Маріуполь це ключ до півдня та узбережжя, нижнього лівобережжя Дніпра. Тож як правильно пише Бутусов - головна точка спротиву це саме Маріуполь, якщо не дати пробити оркам коридор до Криму уся їхня політика та вся мета вторгнення не буде мати жодного сенсу. Але враження таке що хтось свідомо веде до того на жаль
показать весь комментарий
09.04.2022 10:29 Ответить
Зеля цінує лише тих людей, хто може заради посади зрадити країну.
показать весь комментарий
09.04.2022 15:39 Ответить
 
 