В Пентагоне подтвердили, что именно Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

Пентагон подтвердил, что сброшенная на толпу на вокзале в Краматорске ракета из комплекса "Точка У" была выпущена россиянами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля.

"Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что не они не несут ответственности (за этот ракетный удар. – Ред.). Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях", – сообщили в Пентагоне.

Пентагон также считает, что Россия задействует 18-ю мотострелковую дивизию ВС РФ для наступления на Краматорск, сформированную в 2021 году.

Дивизия состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка.

"По нашей оценке ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал. Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне", – сообщил чиновник Пентагона.

"Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где расположена эта железнодорожная станция", – добавил он.

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