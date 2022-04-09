В Пентагоне подтвердили, что именно Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пентагон подтвердил, что сброшенная на толпу на вокзале в Краматорске ракета из комплекса "Точка У" была выпущена россиянами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля.
"Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что не они не несут ответственности (за этот ракетный удар. – Ред.). Сначала они заявили об успешном ударе, но затем отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях", – сообщили в Пентагоне.
Пентагон также считает, что Россия задействует 18-ю мотострелковую дивизию ВС РФ для наступления на Краматорск, сформированную в 2021 году.
Дивизия состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка.
"По нашей оценке ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал. Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне", – сообщил чиновник Пентагона.
"Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где расположена эта железнодорожная станция", – добавил он.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
просто тупо типо - мы рабами были кацапскими, но теперь мы против них и дайте бюргеры оружия. еще и вопли к Яхве(самому кровавому божку), в которого не верили ордынцы, а теперь типо верят и воюют против бывших рабов, за то чтобы рабы Яхве(Европа) не напали.... ну вот так где то и есть - тупо какая то психушка - получается так, если по фактам то
ну і шо? просто вони давали бабло москві, а ми - м.ясо.
погодься - жерти дітей, а потім воювати за своїх катів....
ну нема слів звичайно. якщо дивитись на крики типу "бошепомагіі..." - то це якраз те що "богу" й подобається, як думаєш що брешу = читай ""ст.заповіт."
просто "бог", це якраз ці буряти та інші вибл.дки що роблять злочини. просто не буду докладно писати шо там той "бог" робив - це тупо(злочини) - во хвалу його.
https://nationalpost.com/news/politics/john-ivison-ukraine-asked-us-for-missiles-we-sent-words?fbclid=IwAR29l9W6JmxhGpyTXtNnrLtMs1RZgE576Sau5e0fEHVgZRQA9NRitzC4gns
John Ivison: Ukraine asked us for missiles. We sent words
A request to Defence Minister Anita Anand from industry executives to send 24 of our 200 Harpoon missiles has so far been passed over
On March 22, Defence Minister Anita Anand received a proposal from a group of industry executives aimed at helping Ukraine defend the Odessa region from a Russian amphibious assault.
The plan, laid out in a briefing note obtained by the National Post, advocated giving Ukraine Harpoon Block 11 anti-ship missiles from the Royal Canadian Navy's inventory to help with coastal defence. The executives urged the minister to move quickly so the missiles could be sent "in days, not weeks."
Наскільки я знаю, полонених наші тепер беруть тільки офіцерів і пілотів, якщо вдається. І тепер немає ніяких обмежень для відповіді по території рашки, коли прийде час. Навіть голова Пентагону кілька днів тому заявив, що Україна має право вибирати методи ведення війни проти агресора, який переступив всі загальновизнані норми ведення війни. Ключове тут - має право. Тобто нас ніхто не засуддуватиме за зачистку мордора, щоб більше в історії усього цього гавна не родилося і не повторилося.
https://t.me/illienko/2143
В том числе всегда подло сворачивали на других. К примеру:
1.Всегда отрицали голодомор. Когда орицать уже не получалось, они оправдывались неурожаем. Когда и это стало не получаться они стали говорить, что украинцы семи себя голодом убивали. Это притом, что известно, что при коллективизации все структуры власти, снизу доверху (включая все села) в Украине были пронизаны так называемыми 25-ти тысячниками (так называемые передовые рабочие москвы и ленинграда), которые вели весь процесс.
2.В расстреле польских офицеров в Катыни сворачивали на немцев.
правда Лука знатно обісрали за це, упокій Мітра його дупу, ой, душу. він би не образивсі
-іде війна України з кацапнею.
-удар по українських цивільних.
-ну і хто це зробив?
В світі вистачає дебілів, що вірять кацапам.