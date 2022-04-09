Оккупанты развернули полевые лагеря на территории Белгородской области РФ для подразделений, перемещенных из других оперрайонов, продолжается перегруппировка вражеских войск, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Белгородской области РФ развернуты полевые лагеря для размещения подразделений оккупантов, которые перебрасывают из других оперативных районов. Россияне продолжают перегруппировку войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в фейсбуке.
"На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, которые перемещены из других операционных районов", - говорится в утренней сводке.
В Генштабе сообщают, что на Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.
На Полесском направлении враг активных действий не производил. Отдельные подразделения, выведенные с территории Украины, продолжают находиться на территории Республики Беларусь. По имеющейся информации, в целях перегруппировки войск, враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации в Белгородской и Воронежской области.
На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.
На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки.
На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка безуспешно.
В Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредоточиваются на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.
На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.
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Так Жуков никогда бы и не взял Берлин!
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Слава нації
Смерть москалям
Источники Би-би-си подтверждают, что Россия реорганизовала командование операциями в Украине. Ими теперь будет управлять командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт боевых действий в Сирии.
По словам источника Би-би-си, между военными подразделениями, которые вторглись в Украину 24 февраля, была очень плохая координация.
"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - заявил наш источник.
Он также отметил, что переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.
По словам источника Би-би-си, если Россия не изменит военную тактику, которая до сих пор не позволила войскам достичь заметных успехов на поле боя, то даже при их численном преимуществе украинские войска по-прежнему будут эффективно противостоять России, так как они действуют гораздо умнее, они боле маневренны и способны наносить неожиданные удары.
Борислав Береза
Горит под ногами Донская земля.»
Гарна така ідея і мотив
СлаваУкраїні!
"може нехай пішле до ***** свого найкращого переговорника медведчука" - его уже послал Зе. Прям с под ареста.
Ти тільки з запою виліз і ще намагаєшся зрозуміти які процеси відбуваються в Україні?
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA