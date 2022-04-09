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Оккупанты развернули полевые лагеря на территории Белгородской области РФ для подразделений, перемещенных из других оперрайонов, продолжается перегруппировка вражеских войск, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

В Белгородской области РФ развернуты полевые лагеря для размещения подразделений оккупантов, которые перебрасывают из других оперативных районов. Россияне продолжают перегруппировку войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в фейсбуке.

"На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, которые перемещены из других операционных районов", - говорится в утренней сводке.

В Генштабе сообщают, что на Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.

На Полесском направлении враг активных действий не производил. Отдельные подразделения, выведенные с территории Украины, продолжают находиться на территории Республики Беларусь. По имеющейся информации, в целях перегруппировки войск, враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации в Белгородской и Воронежской области.

На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки.

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На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка безуспешно.

В Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредоточиваются на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.
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Топ комментарии
+66
не було б зайвим пройтися по цих таборах, за сприятливих умов, Точкою-У
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09.04.2022 07:51
+27
Для жителів Бєлгородської обл., і інших областей, Харків -- це як Америка, як багатство і достаток, розкіш і культура. Це викликає в них заздрість і злобу, тому вони нищать у нас все підряд.
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09.04.2022 08:05
+20
їбаште, хлопці! всім, що є під руками!
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09.04.2022 08:05
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не було б зайвим пройтися по цих таборах, за сприятливих умов, Точкою-У
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09.04.2022 07:51 Ответить
їх мало, а могли мати іншу далекобійну зброю, але асфальт
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09.04.2022 17:26 Ответить
Выходят..восстанавливают боеготовность ...обратно заходят. Так это годами может происходить.
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09.04.2022 08:06 Ответить
Є ще тверезомислячі! Про такі висери від чинух виступаю і критикую давно, ЩО ВОНО ДАЄ ОКРІМ ПАНІКИ У ЖІНОК(В ОСНОВНОМУ) ЩО ЧИТАЮТЬ ТАКІ НОВИНИ!
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09.04.2022 10:03 Ответить
Для жителів Бєлгородської обл., і інших областей, Харків -- це як Америка, як багатство і достаток, розкіш і культура. Це викликає в них заздрість і злобу, тому вони нищать у нас все підряд.
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09.04.2022 08:05 Ответить
Там є така Орловська область - ось там справжнє пекло. Нема жодної цілої хати. Все в руїнах.
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09.04.2022 12:31 Ответить
Що бомбили))??
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09.04.2022 17:02 Ответить
їбаште, хлопці! всім, що є під руками!
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09.04.2022 08:05 Ответить
Почему им можно прятаться за свою границу и перегруппировываться, а нам нельзя эту границу пересекать?
Так Жуков никогда бы и не взял Берлин!
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09.04.2022 09:41 Ответить
Жуков ,тупий кінчений м'ясних!
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09.04.2022 17:03 Ответить
***** та Мордор не зупиняється, поки не буде знищений.
...
Слава нації
Смерть москалям
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09.04.2022 08:22 Ответить
Та да, щось у бєлгороді давненько нічого не вибухало...
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09.04.2022 08:22 Ответить
я теж за те, щоб туди кинуть чимсь важким.
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09.04.2022 08:27 Ответить
А чого ви чекаете ????ви ж можете вдарити Точкой- У по цим оркам!що ви чекаете ?робить щось,бо Краматорськ вже в крові!!!
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09.04.2022 08:35 Ответить
Дайте їм у той бегород щоб и вони знали що таке війна
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09.04.2022 08:36 Ответить
Гордон Корера, корреспондент BBC по вопросам безопасности пишет, что теперь за военные действия в Украине будет отвечать генерал с опытом войны в Сирии

Источники Би-би-си подтверждают, что Россия реорганизовала командование операциями в Украине. Ими теперь будет управлять командующий Южным военным округом, генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт боевых действий в Сирии.
По словам источника Би-би-си, между военными подразделениями, которые вторглись в Украину 24 февраля, была очень плохая координация.
"У этого конкретного командира большой опыт российских операций в Сирии. Поэтому мы ожидаем, что общее командование и управление улучшится", - заявил наш источник.
Он также отметил, что переговоры могут иметь приоритет над военными операциями для того, чтобы Кремль мог отчитаться об определенных успехах в преддверии 9 мая, когда Россия отмечает победу во Второй мировой войне.
По словам источника Би-би-си, если Россия не изменит военную тактику, которая до сих пор не позволила войскам достичь заметных успехов на поле боя, то даже при их численном преимуществе украинские войска по-прежнему будут эффективно противостоять России, так как они действуют гораздо умнее, они боле маневренны и способны наносить неожиданные удары.

Борислав Береза
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09.04.2022 08:46 Ответить
Здохнуть і ці ,як скаженні шакали !!!Смерть кацапським оркам!!!
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09.04.2022 17:07 Ответить
Я нещодавно тут казав, що перемогу України над кацапами кожен розуміє по своєму. Наприклад, ЗСУ знищує кацапів, виходить на кордон України, кацапня, що вижила, відступає до себе. Потім зализує рани, підтягує озброєння та починає обстрілювати зі своєї території нашу. Ми, звичайно, не відповідаємо. Руйнування та жертви продовжуються. Скажіть, чи це перемога?
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09.04.2022 08:55 Ответить
А що ти пропонуєш? Захватити Москву? Це неможливо.
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09.04.2022 16:59 Ответить
Все цілком можливо. Була б політична воля. За Москву не скажу, але зайди в Бєлгородську, знищити там всю військову інфраструктуру, бази, їхні тили, і взяти її під контроль, посунувши лінію фронту - ми зобов'язані. Так це робиться. Ізраїль, доречі, на Голанські висоти теж не просто так зайшов.
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09.04.2022 17:26 Ответить
А як забезпечувати війська? Шляхи забезпечення, транспорт буде знищений кацапами. В Ізраїлі інша ситуація: в них дуже сильні ВПС і вони мають повну перевагу над сирійцями та іншими регіональними країнами. Ви самі знаєте які в нас з цим справи. Ми зараз маємо значні успіхи саме тому, що не доводиться сильно атакувати. Проте, коли ситуація зміниться, все буде набагато складніше.
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09.04.2022 17:44 Ответить
тобі я нічого не пропоную. І де в моєму коментарі було взяття москви? Я ще помітив, що коли людям "нічим" по суті прокоментувати, завжди кажуть: "а що ти пропонуєш".
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09.04.2022 18:05 Ответить
Я сподіваюся, що коли ці табори наповняться скотами, ЗСУ вдарить та зробить з них скотомогильник.
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09.04.2022 08:59 Ответить
Ну не потрібно так викривати "військові таємниці"
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09.04.2022 09:13 Ответить
«Четвертые сутки пылают станицы,
Горит под ногами Донская земля.»

Гарна така ідея і мотив

СлаваУкраїні!
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09.04.2022 09:31 Ответить
ну то чекайте поки ця саранча полізе на Харків чи Донбас
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09.04.2022 09:31 Ответить
Бєлгород вже 100 років як окупований, тре визволяти
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09.04.2022 09:48 Ответить
Вам мало харківського ватного бидла, ще хочете на голову білгородське?
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09.04.2022 10:30 Ответить
Бидлани втечуть вглиб мордору, будемо мати полосу відчуження)) демаркуємо кордон, а шо
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09.04.2022 18:28 Ответить
Харків.... Обстріли жилих кварталів не припиняються...місто руйнується. Як після вторгнення відбили ЗСУ орків трошки від об'їзної так і завмерла ситуація по цих пір. Ось інтерактивна карта можна подивитися зі змінами https://deepstatemap.live/#6/48.203/31.575
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09.04.2022 09:57 Ответить
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09.04.2022 10:28 Ответить
"а що він робив 5 років" - армию которая сейчас воюет.
"може нехай пішле до ***** свого найкращого переговорника медведчука" - его уже послал Зе. Прям с под ареста.
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09.04.2022 11:19 Ответить
***** зелна ти, 5 років він створював наново армію яка тебе боронить зараз і на яку клован х. забив.. Мертвечуку, твоя х доба зелена, дала втікти. Ти де спало цілий місяць зебілятко?
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09.04.2022 11:54 Ответить
Йди опохмелись...
Ти тільки з запою виліз і ще намагаєшся зрозуміти які процеси відбуваються в Україні?
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09.04.2022 12:02 Ответить
Да,хенералів у нас вагон,а толкових і сміливих мабуть дуже мало! В цій ситуації навіть не тямущому та темному пересічному селянину зрозуміло:є тактична зброя здатна нанести удар по скупченню ворожих військ і нанести їй величезні втрати будь де,питання в студію,що заважає? Чи люся «подпалковнік развєччік» не рекомендує,бо путін нападе?
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09.04.2022 10:30 Ответить
Війну треба перенести на росею, якщо не бити по кацапії виходить що війна керована з обох сторін
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09.04.2022 10:49 Ответить
БОМБИТЕ ИХ УЖЕ !!!
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09.04.2022 11:33 Ответить
Війну, руйнування і смерть потрібно виносити з території України і переносити на території Білорусі і РФ!!!!!! Скільки можна соплі жувати а генштаб, а, зелена отара??! А ще у мене є мрія- зрівняти з землею сраний Севастополь і ******* флот рашистів!!!!!
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09.04.2022 11:49 Ответить
ось вам і цілі, хлопці.
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09.04.2022 11:51 Ответить
Так нанесіть по ціх таборах ракетнобомбовий удар поки вони всі в одній купі. Чому ми повинні з ними манірнічать?
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09.04.2022 13:24 Ответить
У нас цілі міста знищують, а ми боїмося вдарити по скупченню їх військ на території ерефії. Та бити так що горіло як у Маріуполі, Бучі, Чернігові, Харкові. З людьми по-людськи, із скотом по-скотськи.
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09.04.2022 14:28 Ответить
Абосолютно легітимна ціль для авіації !
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09.04.2022 15:36 Ответить
Нові дрони теж досягнуть, і ризику меньше.
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09.04.2022 17:26 Ответить
За Москву поки не скажу, але зайти в Бєлгородську, знищити там всю військову інфраструктуру, бази, їхні тили, і взяти її під контроль, посунувши лінію фронту - ми зобов'язані. Так це робиться. Ізраїль, доречі, на Голанські висоти теж не просто так зайшов.
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09.04.2022 17:27 Ответить
Дома навіть і не здогадуються що хтось з їхніх сімей в ямках уже гниє. Думають що ті вже Київ взяли, о воно он що, лежать смердять.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA

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09.04.2022 18:19 Ответить
трудно это всё понять на словах. В следующий раз набросайте хотя бы карту, чтобы глазами можно было быстро понять. Нет времени это читать и перечитывать полчаса. Спасибо за попытку всё же.
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10.04.2022 11:45 Ответить
 
 