Белый дом не исключает, что войска РФ в Украине намеренно убивают журналистов

Администрация США считает, что российские силы могут специально преследовать и убивать журналистов во время боевых действий в Украине.

Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается конкретных целей (российских сил в Украине. – Ред.), о чем мы знали с самого начала и говорили об этом публично, что президент Путин и российские военные, конечно, имели намерения или могли целиться по гражданским, включая журналистов",- заметила пресс-секретарь Белого дома.

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Таким образом, она ответила на вопрос, имеют ли США разведывательную информацию о том, что путинские войска в Украине специально убивают журналистов – учитывая, что за шесть недель войны погибли по меньшей мере семь представителей СМИ.

Псаки также отметила, что Соединенные Штаты ценят работу журналистов в зонах боевых действий, освещающих правдивую и актуальную информацию о событиях и ужасах войны. Однако, по ее словам, администрация США призывает американских граждан, в том числе представителей СМИ, избегать пребывания в зоне боевых действий ради их же безопасности.