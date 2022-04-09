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Белый дом не исключает, что войска РФ в Украине намеренно убивают журналистов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

псакі

Администрация США считает, что российские силы могут специально преследовать и убивать журналистов во время боевых действий в Украине.

Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается конкретных целей (российских сил в Украине. – Ред.), о чем мы знали с самого начала и говорили об этом публично, что президент Путин и российские военные, конечно, имели намерения или могли целиться по гражданским, включая журналистов",- заметила пресс-секретарь Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цели России не изменились, несмотря на уход войск РФ из северной Украины: мы не должны питать иллюзий, - Белый дом

Таким образом, она ответила на вопрос, имеют ли США разведывательную информацию о том, что путинские войска в Украине специально убивают журналистов – учитывая, что за шесть недель войны погибли по меньшей мере семь представителей СМИ.

Псаки также отметила, что Соединенные Штаты ценят работу журналистов в зонах боевых действий, освещающих правдивую и актуальную информацию о событиях и ужасах войны. Однако, по ее словам, администрация США призывает американских граждан, в том числе представителей СМИ, избегать пребывания в зоне боевых действий ради их же безопасности.
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Топ комментарии
+13
Без сумнівів. Вони і дітей гвалтують, бо їм дозволили.
Пам'ятаєте - нарвіца нє нравіца ?
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09.04.2022 08:33
+8
Я звісно не такий просунутий аналітик, але не виключаю, що російські війська в Україні навмисно вбивають всіх.
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09.04.2022 09:10
+5
Убивать журналистов при советском строе было необходимостью , чтобы не просвещали общество . И сегодня кацапы строят опять советское общество - рабское , забитое: нищее и благодарное тиранам .
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09.04.2022 09:04
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Без сумнівів. Вони і дітей гвалтують, бо їм дозволили.
Пам'ятаєте - нарвіца нє нравіца ?
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09.04.2022 08:33 Ответить
Оно и неудивительного, глубинный российский народ в своем нацистском угаре требует взятия Киева и уничтожения Украины, а тут им какое-то дыныры и лыныры предлагают.
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09.04.2022 10:07 Ответить
Убивать журналистов при советском строе было необходимостью , чтобы не просвещали общество . И сегодня кацапы строят опять советское общество - рабское , забитое: нищее и благодарное тиранам .
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09.04.2022 09:04 Ответить
іноді мене Білий Дім шокує - ну не можна ж бути такими наївними - так вони навмисно вбивають журналістів.
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09.04.2022 09:05 Ответить
тоже так подумал, но то що говорят - не = то шо знают.
это типо как ЦРУ поверило Кукурузнику про ракеты как сосиски, которых было всего 2. хотя да, поверило и не разнесли совок к сожалению, но в таком случае ты бы тут не писал ничего.
так шо наивность Запада - тебе в плюс.
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09.04.2022 09:30 Ответить
мабуть в них є якись докази, свідотства.
а навіть якби не було, слово "PRESS" на касці чи машині не міняє кацапячий снайперьский пріцел і коордінати арти, а навпаки притягує.
як і слово "ДІТИ" в маріупольскому театрі...
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09.04.2022 09:40 Ответить
ну та ясне діло.
а за слово - то ше не факт шо ненавмисно було. хоча, може всі думали шо "братья" змінились за тисячоліття майже.(коли таки "взяли" в рот Київ вєдоміє Бокомлюбським)
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09.04.2022 09:50 Ответить
Американцы абсолютно не наивные, они все видят и понимают. Это язык дипломатии. Пока нет железных доказательств, будут такие мягкие высказывания.
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09.04.2022 10:08 Ответить
І то все? Навіть не засуджуєте? А занепоєння де?
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09.04.2022 09:05 Ответить
Н где то в глубине душе они глубоко "Осуждают" и очень сильно "Беспокоются".
Ракеты дайте mr. President а мы журналистам охрану выделим усиленную и будем за них сами
"Беспокоится"
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09.04.2022 09:37 Ответить
Я звісно не такий просунутий аналітик, але не виключаю, що російські війська в Україні навмисно вбивають всіх.
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09.04.2022 09:10 Ответить
Бо їм це подобається, вони отримують насолоду від наших страждань.
Біомусор фу 🤮🤮🤮
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09.04.2022 10:00 Ответить
Цілком згоден з вами. Особливо згадавши про якогось сепара під Києвом, до якого вдерлася русня та застрелила його.
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09.04.2022 10:11 Ответить
журналісти за визначенням свідкі....
a шо роблять зі свідками злочинці навіть діти знають.
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09.04.2022 09:21 Ответить
У этих тварей нет ничего святого,ни религии, ни боязнь перед Богом, ни чувств сострадания к детям, они даже собак твари пачками поубивали. Да даже не надо далеко идти посмотрите как эти орки разговаривают со своими матерями (на записях перехватов, или когда попадают в плен и звонят домой). Они разговаривают со своими матерями так как будто говорят со своими ровесницами. Матерятся, нету никого уважения к людям которые их вырастили. И что от таких мразей можно ожидать? Они приехали из своих "Мухосрансков" в цивилизованную Европейскую страну под названием Украина. Увидели какая прекрасная эта страна, как красиво и обеспечено тут живут люди, и это у них вызвало дикую ненависть ко всему украинскому. Поэтому вот такой и животный инстинкт. Потягаться на равных с мужчинами из ВСУ кишка тонка поэтому зверствуют над детьми,женщинами, стариками и животными.
У нас у чеченцев есть поговорка на эту тему "Говрах лат ц1а вях1наг,цун ц1огнах летта".
В переводе будет так "Тот кто по боялся подраться с лошадью, подрался с ее хвостом".
Терпения и скорейшей победе друзья...
Все будет Украина!!!
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09.04.2022 09:27 Ответить
кацапи вбивають, гвалтують, руйнують, крадуть і брешуть із задоволенням, бо це є сенс їх буття і це закладено в їх бошках замість мізків. Ото і є їх хромосома скрепна
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09.04.2022 09:35 Ответить
У звичайних людей є X та Y хромосома. Але у цих зайвохромосомих є також хромосома "Z".
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09.04.2022 10:13 Ответить
Кто-бы сомневался...
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09.04.2022 10:39 Ответить
Когда путинский режим убивает журналистов в россии, то тем более русско-фашистские захватчики убивают журналистов на войне в Украине.
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09.04.2022 22:34 Ответить
 
 