Белый дом не исключает, что войска РФ в Украине намеренно убивают журналистов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Администрация США считает, что российские силы могут специально преследовать и убивать журналистов во время боевых действий в Украине.
Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается конкретных целей (российских сил в Украине. – Ред.), о чем мы знали с самого начала и говорили об этом публично, что президент Путин и российские военные, конечно, имели намерения или могли целиться по гражданским, включая журналистов",- заметила пресс-секретарь Белого дома.
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Таким образом, она ответила на вопрос, имеют ли США разведывательную информацию о том, что путинские войска в Украине специально убивают журналистов – учитывая, что за шесть недель войны погибли по меньшей мере семь представителей СМИ.
Псаки также отметила, что Соединенные Штаты ценят работу журналистов в зонах боевых действий, освещающих правдивую и актуальную информацию о событиях и ужасах войны. Однако, по ее словам, администрация США призывает американских граждан, в том числе представителей СМИ, избегать пребывания в зоне боевых действий ради их же безопасности.
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Пам'ятаєте - нарвіца нє нравіца ?
это типо как ЦРУ поверило Кукурузнику про ракеты как сосиски, которых было всего 2. хотя да, поверило и не разнесли совок к сожалению, но в таком случае ты бы тут не писал ничего.
так шо наивность Запада - тебе в плюс.
а навіть якби не було, слово "PRESS" на касці чи машині не міняє кацапячий снайперьский пріцел і коордінати арти, а навпаки притягує.
як і слово "ДІТИ" в маріупольскому театрі...
а за слово - то ше не факт шо ненавмисно було. хоча, може всі думали шо "братья" змінились за тисячоліття майже.(коли таки "взяли"
в ротКиїв вєдоміє Бокомлюбським)
Ракеты дайте mr. President а мы журналистам охрану выделим усиленную и будем за них сами
"Беспокоится"
Біомусор фу 🤮🤮🤮
a шо роблять зі свідками злочинці навіть діти знають.
У нас у чеченцев есть поговорка на эту тему "Говрах лат ц1а вях1наг,цун ц1огнах летта".
В переводе будет так "Тот кто по боялся подраться с лошадью, подрался с ее хвостом".
Терпения и скорейшей победе друзья...
Все будет Украина!!!