С начала вторжения РФ в Украине погибли 176 детей, 324 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 500 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 176 детей погибли и более 324 получили ранения.

По полученным ювенальным прокурорам данным больше всего пострадало детей в Донецкой - 102, Киевской - 91, Харьковской - 76, Черниговской - 50, Николаевской - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, в столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях, сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

8 апреля в результате обстрела оккупационными войсками "Точкой-У" железнодорожного вокзала в г. Краматорск Донецкой области, на территории которого более 4 тысяч человек ожидали эвакуации, погибли 5 детей и 16 получили ранения. На ракете, которой бомбили вокзал, была надпись "За детей".

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Под Гостомелем в Киевской области обнаружен расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком, которому было чуть больше года.

В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.