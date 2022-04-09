Ночью войска РФ нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде: два человека пострадали, значительные разрушения, - глава ОВА Лунин

Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде.

Об этом в телеграме сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", - рассказал он.

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