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Ночью войска РФ нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде: два человека пострадали, значительные разрушения, - глава ОВА Лунин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миргород

Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде.

Об этом в телеграме сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", - рассказал он.

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Автор: Анастасія Потіха
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МИРгород цім любителям руцкого миру вже заважає .
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09.04.2022 09:10 Ответить
ну є там військовий аеродром дуже давно. От вони його й ********. А ще є купа санаторіїв - дуже ласа ціль для орків. такі цілі є у кожному містечку України. Тож ніхто не може бути впевнений, що ракети чи бомби не падатимуть йому на голову. Тому я й наголошую: раша повинна бути ліквідована. А жителі раші повинні пройти процедуру очищення на кшталт жителів гітлерівської Германії.
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09.04.2022 09:52 Ответить
Світ має заборонити раше мати армію на 100 років ‼️
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09.04.2022 09:58 Ответить
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09.04.2022 09:58 Ответить
Думаю, що очищення, про яке Ви згадали, має бути іншим. По-перше, потрібно забрати у них усі паспорти та відповідні посвідки, по-друге, пожиттєво завборонити кудись там виїжжати з місця проживання. Будь яке пересування по території мокшандії тільки по спеціальним дозволам. Як і одруження, заведення дітей тощо. Хай на місцях себе годують і бізнес на ягелі будують. Усю територію параші нарізати - для більш дієвого керування - шматків на сім-десять. І це не повинно стосуватись утворень нацменшин: башкірів, черкесів тощо. Але у автономіях на усі посади - виключно нацменшини. Не за паспортом, а за фактажем.
А про очищення далі радитись років за тридцять.
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09.04.2022 13:48 Ответить
"Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та..." Пророчі слова... Ех....
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09.04.2022 10:00 Ответить
 
 