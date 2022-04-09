Общие потери РФ с начала войны – около 19,1 тыс. человек, 151 самолет, 136 вертолетов, 705 танков и 1 895 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 апреля потери личного состава противника составляют около 19,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 19100 человек,

танков - 705 ед,

боевых бронированных машин - 1895 ед,

артиллерийских систем - 335 ед,

РСЗО - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов - 151 ед,

вертолетов - 136 ед,

автомобильной техники - 1363 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

Специальная техника / special equipment – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.