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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15471) война (47303) Генштаб ВС (4365) потери (3875)

Общие потери РФ с начала войны – около 19,1 тыс. человек, 151 самолет, 136 вертолетов, 705 танков и 1 895 бронированных машин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 9 апреля потери личного состава противника составляют около 19,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 19100 человек,

танков - 705 ед,

боевых бронированных машин - 1895 ед,

артиллерийских систем - 335 ед,

РСЗО  - 108 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов - 151 ед,

вертолетов - 136 ед,

автомобильной техники - 1363 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112.

Специальная техника / special equipment – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Общие потери РФ с начала войны – около 19,1 тыс. человек, 151 самолет, 136 вертолетов, 705 танков и 1 895 бронированных машин 01

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
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Топ комментарии
+20
Хтось заздалегідь перекреслив літєру Зю, як у воду дивились
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09.04.2022 09:19
+17
До дохлих 19 тис ще потрібно додати десь 50 тис поранених. Із яких приблизно 25 вже ніколи не будуть воювати, бо без рук/ніг, і десь 2-5 тис подохнуть у найближчий місяці-роки. Так чи інакше, однак приблизно 50тис рашистів із 200тис вже демілітаризовані назавжди.
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09.04.2022 09:25
+11
А є ще інша статистика. Так чи інакше, війна закінчиться, і ці десятки тисяч орків повернуться у свої засрані бараки оркостану. У чверті з них точно поїде дах від побаченого в Україні, а ще будуть ті хто тут вчиняв злочини проти людяності і для них вже немає ніяких табу на насилля щодо цивільних. Короче, після того як рашистів буде розгромлено в Україні, ці десятки тисяч з відбитим дахом рашистів, будуть вчиняти звіртсва десятиріччами, але вже в самій парашії.
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09.04.2022 09:33
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Правила форума Совет форумчан
Якщо цапів зайшло під 200 тисяч, то 19000 зажмурених малувато..
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09.04.2022 09:17 Ответить
5% армии за 44 дня !!! Вот дебіли 🤣🤣🤣Ну чім більш , тим краще
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09.04.2022 09:23 Ответить
До дохлих 19 тис ще потрібно додати десь 50 тис поранених. Із яких приблизно 25 вже ніколи не будуть воювати, бо без рук/ніг, і десь 2-5 тис подохнуть у найближчий місяці-роки. Так чи інакше, однак приблизно 50тис рашистів із 200тис вже демілітаризовані назавжди.
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09.04.2022 09:25 Ответить
А є ще інша статистика. Так чи інакше, війна закінчиться, і ці десятки тисяч орків повернуться у свої засрані бараки оркостану. У чверті з них точно поїде дах від побаченого в Україні, а ще будуть ті хто тут вчиняв злочини проти людяності і для них вже немає ніяких табу на насилля щодо цивільних. Короче, після того як рашистів буде розгромлено в Україні, ці десятки тисяч з відбитим дахом рашистів, будуть вчиняти звіртсва десятиріччами, але вже в самій парашії.
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09.04.2022 09:33 Ответить
Ось тут статистика у відсотках. Оновлюється щодня. https://www.minusrus.com/
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09.04.2022 09:43 Ответить
https://www.minusrus.com

прямая ссылка...
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09.04.2022 09:50 Ответить
Їх більше занинуло, а поранені, також вже недієздатні. Хоча, в них ще фаршу вистачає.
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09.04.2022 09:29 Ответить
https://www.minusrus.com

прямая ссылка на статистику...
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09.04.2022 09:57 Ответить
140 000, з них 20 000 трупаки і як мінімум 50 000 поранених, в полоні і др. В цілому половина армії орків. До критичної маси ще потрібно 20 000 вивести з строю. Повернуть назад з госпіталів, плюс найманців....ще важкувато буде. Але ЗСУ мають на сьогодні перевагу числом та і зброя регулярно надходить. Тримайтесь і бережіть себе
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09.04.2022 10:19 Ответить
Хтось заздалегідь перекреслив літєру Зю, як у воду дивились
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09.04.2022 09:19 Ответить
***** любить різні дати - Вот угробить 20 000 своїх вояк і зупиниться 🤣🤣🤣
або його генерали зупинять
ТРЕБА БИТИ МОСКАЛЯК ДО 20000- перевиконувати план ***** 🤣
КАЖУТЬ ЩО найсправді ЗАГИНУЛО ВЖЕ 60000 москалей?
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09.04.2022 09:20 Ответить
І для чого Всі ці Людські Жертви??
Бо Одна Больна на Всю голову
Нелюдь зійшла з розуму.
Це істота з людським обличчям з Аду і ні як не менше
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09.04.2022 09:26 Ответить
Ні. Вони столітями воюють. Ви послухайте звичайних москалів в чатрулетці, ща 100 тисяч рублів, вони готові дохнути. *****, це уособлення всіх москалів.
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09.04.2022 09:33 Ответить
Може й Так.
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09.04.2022 11:28 Ответить
Шо рабсеяне, готовы за вечную власть сцыкуна *********** бункерного стать удобрением на украинской земле. А чтобы пабедить нас придется похоронку занести в каждый ваш дом, но ничего не получится, потому что за нами помощь всего мира, а за вами брехня тоталитарных диктаторов. Вот такая плата за зомбическую любовь к кремлевской сатане, а не демократии.
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09.04.2022 09:50 Ответить
І це були їх найкращі сили,а що зараз бачимо вони набирають просто м'ясо з колаборантів ордло та криму та найминців. але їх небагато бо дорого це коштує.
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09.04.2022 12:26 Ответить
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09.04.2022 14:40 Ответить
Вооруженные до зубов нацгвардейцы платформы book так преданно и неутомимо защищают от моих нападок рашистского убийцу и военного преступника ***** словно я затрагиваю личную честь основателя платформы. Хорошо ли знает сам основатель, какую политику на местах осуществляют его пехотинцы? Надо ли звонить основателю и портить его утреннее благодушие, рассказывая о том, что случается в уголках его необъятной ойкумены?

Слава героической Украине!

Слава героям!
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09.04.2022 19:52 Ответить
Тактримати.
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09.04.2022 20:38 Ответить
и ещё шесть тыщ ЧВК. а потери ордло вообще не считают.
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10.04.2022 00:22 Ответить
 
 