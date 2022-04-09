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Великобритания вскоре отправит в Украину новую партию современного противотанкового и противовоздушного оружия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Британия вскоре отправит в Украину новую партию современного противотанкового и противовоздушного оружия на сумму 100 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Министерства обороны Великобритании.

По словам премьера Бориса Джонсона, это противовоздушные системы, летающие втрое быстрее звука, 800 противотанковых ракет NLAW и высокоточные боеприпасы.

Смотрите: В российской Туве собрали 30 наемников, обули в резиновые сапоги и отправили на войну в Украину. ВИДЕО
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Топ комментарии
+77
Допомагають лише сильним.
Ми довели свою спроможність та відвагу.
Тепер ніхто не казатиме на українця русскій. Ще би мову підтягти, щоб людей по закордонах не плутати.
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09.04.2022 09:26
+61
Дякуємо британським друзям!
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09.04.2022 09:26
+51
Шановний, зброя це не продуктів на тиждень закупити. Є процедура. Відстежується безпечний коридор доставки зброї. І не забувайте, що саме Британці почали постачати озброєння за декілька тижнів до вторгнення. Якби не вони і не американці, невідомо, як би все закінчилось для нас. Вони нам нічого не винні, тому будьте вдячні.
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09.04.2022 09:36
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Допомагають лише сильним.
Ми довели свою спроможність та відвагу.
Тепер ніхто не казатиме на українця русскій. Ще би мову підтягти, щоб людей по закордонах не плутати.
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09.04.2022 09:26 Ответить
Впевнений,якби не гундосик, а кондитер, допомога була б на сьогоднішній день не потрібна ( бо все необхідне вже ь поставили). Британці б благали ЗСУ не спалювати Кремль, бо все ж таки історична пам'ятка. 😄
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09.04.2022 11:06 Ответить
Дякуємо. Тепер усі зрозуміли, хто наши справжні брати
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09.04.2022 16:26 Ответить
мені просто в голові НЕ складаєтся... як можно спікуватись в УКРАЇНІ "язиком" бучанських, ірпінських, маріупольских вбивць.....

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ.
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10.04.2022 00:21 Ответить
Дякуємо британським друзям!
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09.04.2022 09:26 Ответить
Британцам-респект!!!
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09.04.2022 09:56 Ответить
Боже! Бережи Королеву і Українських воїнів!
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09.04.2022 09:27 Ответить
НЕЗАБАРОМ партію ******** протитанкової та протиповітряної зброї !? А тим часом Краматорськ, Северодонецк, Харкыв, Ізюм, Маріуполь,... тепер вже Чорноморськ, Миргород... НЕЗАБАРОМ, згодом, скоро, через деякий час, невеликий період після ...
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09.04.2022 09:27 Ответить
Пригадую, як Хомчак і міністр оборони Таран судились між собою за оборонні замовлення. Не розмовляли. То може в цьому криється причина недостатньої боєздатності ?
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09.04.2022 09:31 Ответить
Як правило, коли говорять «незабаром», частина техніки вже в Україні
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09.04.2022 09:32 Ответить
Було б гарно, якщо б була "Нуль-транспортировка".
0-Т - миттєва доставка з пункту "А" до пункту "Б".
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09.04.2022 09:35 Ответить
придурок-******, давай мечтай...
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10.04.2022 01:02 Ответить
Шановний, зброя це не продуктів на тиждень закупити. Є процедура. Відстежується безпечний коридор доставки зброї. І не забувайте, що саме Британці почали постачати озброєння за декілька тижнів до вторгнення. Якби не вони і не американці, невідомо, як би все закінчилось для нас. Вони нам нічого не винні, тому будьте вдячні.
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09.04.2022 09:36 Ответить
норм лапти опять будут разлетаться в 3 раза быстрее...ноюшим зрадойобам *****,тем даже если бы звезду смерти подогнали всеравно ныли.)представляю если б таким пинчерам ракета за 200 метров упала весь фейсбук и форумы соплялми на 3 недели залили.
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09.04.2022 09:33 Ответить
Ох і показали наші хлопці "космічну махновщину", коли рейдовими групами на пікапах та квадроциклах винищували буратіни, бензовози та бук-и за допомогою Стугн та Джавелінів... Зараз піде зеленка і коцапи ще не раз пошкодують, що попхалися в Україну, бо в наших - реально буде в кожного другого за спиною Джавелін чи Панцерфайст3, а на кожну роту - свій комплект StarStreak.
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09.04.2022 20:18 Ответить
Уявіть якби британія була в евросоюзі. Ми б і 10 % не отримали того що дали бріти.
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09.04.2022 09:34 Ответить
Нет, дело не в ЭС
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09.04.2022 10:09 Ответить
Чехи в ЄС і передали нам Т-72, бмп і іншу зброю, словаки в ЄС і передали С300...
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09.04.2022 12:34 Ответить
Дякую народу Великобританії за підтримку.
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09.04.2022 09:35 Ответить
Тебе почули
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09.04.2022 09:42 Ответить
Через росіян в світі будуть голодувати ці прекрасні жінки і діти https://youtube.com/shorts/jAjJsZwmXDA?feature=share
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09.04.2022 09:37 Ответить
Ну про це вже другу добу всі пишуть!
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09.04.2022 09:56 Ответить
Ще раз стає зрозуміло чому Британія пішла з ЕС. І до речі провідним мейкером Брекзіту був саме Борис Джонсон. Боже храни його і королеву!
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09.04.2022 10:21 Ответить
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09.04.2022 10:26 Ответить
А чому передав Зеленському , це треба передати на Захід. Як набридли ці піари , що від Зеленського , що від Порошенка . Хватить триндіти , а робіть разом справи . Хоча мабуть це фантазії. Так ,точно , щось я став "фантазером".
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09.04.2022 13:57 Ответить
"А чому передав Зеленському , це треба передати на Захід" =============== вот объясни, *****, что ты имел ввиду?
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10.04.2022 01:04 Ответить
Ти довбойоб?
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10.04.2022 19:34 Ответить
Пока некоторые эвакуировали своих граждан, и давали не утешительные прогнозы на то сколько дней продержится Украина, Борис Джонсон вместе со своим коллегой из Польши и еще парой коллег продавливали военную помощь Украине. Вот уже позади 44 день войны а Украина не токо не "пала", но и начала освобождать свои территории, и теперь когда многие эксперты начали предрекать победу ВСУ над рашкой, некоторые "лидеры" которые еще месяц назад молчали, так как были напуганы ****** и его "красной кнопкой" начали понемногу прозревать и будут оказывать всю необходимую помощь Украине...
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09.04.2022 10:52 Ответить
Дякуємо!
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09.04.2022 10:55 Ответить
Не може бути, і рашистів стільки за день танчиків не набереться😂
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09.04.2022 11:09 Ответить
3,14@#обол
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09.04.2022 11:10 Ответить
Характерне для розумово відсталих мокшанців, ім'я і прізвище. Чи не так, мацкальський ван'-юшка?
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09.04.2022 13:27 Ответить
Велика вдячність Британії за допомогу Україні і за ваші сталеві яйця!!!
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09.04.2022 10:58 Ответить
СТОП ***** і *****вчане!!!
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09.04.2022 11:25 Ответить
ЗАЧЕМ БЫЛО УКРАИНУ РАЗОРУЖАТЬ !!!???
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09.04.2022 11:32 Ответить
Думали гадали - паРаша демократією стала.
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09.04.2022 13:50 Ответить
слава Британії! було б не зле ще і протикорабельної
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09.04.2022 17:29 Ответить
God save the Queen
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09.04.2022 18:28 Ответить
Да то все фигня. Вот богиня войны, которая воскресла, это нечто. Кстати она родом с Харьковской области. Думаете просто так Харьков утюжат?
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09.04.2022 19:00 Ответить
пнх
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10.04.2022 01:07 Ответить
Треба в честь Джонсона після перемоги, на знак вдячності від українського народу, перейменувати один з найбільших cєпарськи- ********** міст України на бамбасі той же данєзг.
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09.04.2022 19:31 Ответить
Спасибо всем странам, которые помогают Украине в такое нелёгкое время. Низкий поклон вам, наши дорогие спасители, да хранит вас Бог!!!
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09.04.2022 19:32 Ответить
Так почему же этот хрипатый клоун со своей шоблой дерибанил бюджет и закатывал миллионы в асфальт чтобы потом клянчить оружие у запада....
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09.04.2022 19:53 Ответить
Ти,кацапа,за своїм педофілом метровим краще слідкуй🤪
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09.04.2022 21:44 Ответить
АРтем, бери **** руки в ноги ******* нах отсюда.
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10.04.2022 01:09 Ответить
и ты тоже нах пошел!
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10.04.2022 01:10 Ответить
 
 