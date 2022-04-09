Великобритания вскоре отправит в Украину новую партию современного противотанкового и противовоздушного оружия
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Британия вскоре отправит в Украину новую партию современного противотанкового и противовоздушного оружия на сумму 100 млн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Министерства обороны Великобритании.
По словам премьера Бориса Джонсона, это противовоздушные системы, летающие втрое быстрее звука, 800 противотанковых ракет NLAW и высокоточные боеприпасы.
The UK has announced further military aid for #Ukraine:— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 8, 2022
✅ Over 800 more NLAW anti-tank missiles
✅ More Javelin anti-tank systems
✅ More Starstreak air defence systems
✅ More equipment including helmets, armour and night vision goggles
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+77 Ksenia VB
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Ми довели свою спроможність та відвагу.
Тепер ніхто не казатиме на українця русскій. Ще би мову підтягти, щоб людей по закордонах не плутати.
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ.
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