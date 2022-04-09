Полицейские из Львовской области Тарас Зеленюх, Николай Стефанюк и Андрей Лучкив погибли в боях с оккупантами в Луганской области. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В борьбе за Украину погибли трое полицейских Львовщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"С глубокой скорбью сообщаем, что 8 апреля в боях с российскими оккупационными войсками в Луганской области героически погибли трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов" Главного управления Национальной полиции во Львовской области - Тарас Зеленюх, Николай Стефанюк и Андрей Лучкив", -говорится в сообщении.
О панихиде по погибшим полицейским, датам и местам их захоронения будет сообщено позже.
"Вечная слава Героям, павшим в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины! Память о вас будет вечно жить в наших сердцах", - резюмируют в Нацполиции.
Пожалуйста, подождите...
не кривляйся, ее нет, Гера - тупо выдумка.
"навысшемсуде" -
это прикольно звучит, типо - написал а там "бохнокажет" - но неужели непонятно - нету никаких судов и единорогов? есть только - мочи русню!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Ще сьогодні читав вкиди від ботів і корисних ідіотів, що з заходу не воюють, сидять дома чи в Польщі. Про 128 чи бригаду Короля Данила таким виродкам взагалі не відомо...
Слава Україні!
Героям слава!