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Полицейские из Львовской области Тарас Зеленюх, Николай Стефанюк и Андрей Лучкив погибли в боях с оккупантами в Луганской области. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

память,світла

В борьбе за Украину погибли трое полицейских Львовщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 8 апреля в боях с российскими оккупационными войсками в Луганской области героически погибли трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов" Главного управления Национальной полиции во Львовской области - Тарас Зеленюх, Николай Стефанюк и Андрей Лучкив", -говорится в сообщении.

Полицейские из Львовской области Тарас Зеленюх, Николай Стефанюк и Андрей Лучкив погибли в боях с оккупантами в Луганской области 01
Полицейские из Львовской области Тарас Зеленюх, Николай Стефанюк и Андрей Лучкив погибли в боях с оккупантами в Луганской области 02
Полицейские из Львовской области Тарас Зеленюх, Николай Стефанюк и Андрей Лучкив погибли в боях с оккупантами в Луганской области 03

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О панихиде по погибшим полицейским, датам и местам их захоронения будет сообщено позже.

"Вечная слава Героям, павшим в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины! Память о вас будет вечно жить в наших сердцах", - резюмируют в Нацполиции.
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Топ комментарии
+40
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09.04.2022 09:41
+31
Героям СЛАВА ! СЛАВА НАЦіі ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
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09.04.2022 09:42
+20
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09.04.2022 09:44
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09.04.2022 09:41 Ответить
Героям СЛАВА ! СЛАВА НАЦіі ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
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09.04.2022 09:42 Ответить
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09.04.2022 09:44 Ответить
Niech ziemia lekką będzie. Sława Ukrainie !!!!!!!
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09.04.2022 09:45 Ответить
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09.04.2022 09:50 Ответить
Вічна пам'ять!
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09.04.2022 09:53 Ответить
А тим часом підполковник поліції та помічник дєрьмака татаров допомагає зрадникам та колаборантам втікати з України.
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09.04.2022 09:54 Ответить
Упокой, Боже, Вашу душу! Вічна Вам пам'ять!
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09.04.2022 09:59 Ответить
бог подох.
не кривляйся, ее нет, Гера - тупо выдумка.
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09.04.2022 10:17 Ответить
Вічна пам'ять
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09.04.2022 10:09 Ответить
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09.04.2022 10:09 Ответить
рссукие твари должны ответить... как и за голодоморы... когда то.
"навысшемсуде" -
это прикольно звучит, типо - написал а там "бохнокажет" - но неужели непонятно - нету никаких судов и единорогов? есть только - мочи русню!
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09.04.2022 10:20 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.04.2022 11:21 Ответить
Vi4na Slava i Pam'yat' ...
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09.04.2022 11:34 Ответить
Царство Небесне та Вічна пам'ять
Ще сьогодні читав вкиди від ботів і корисних ідіотів, що з заходу не воюють, сидять дома чи в Польщі. Про 128 чи бригаду Короля Данила таким виродкам взагалі не відомо...
Слава Україні!
Героям слава!
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09.04.2022 12:17 Ответить
 
 