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Ситуация в регионах: удары по Кировоградской и Полтавской областям, в направлении Изюма и Попасной у РФ без успеха, - отчеты ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Минувшей ночью российские войска нанесли удар по Кировоградской области, продолжаются бои на Изюмском направлении в Харьковской области, наступательные действия РФ в направлении Попасной и Северодонецка в Луганской области не имеют успеха, в Херсонской области ухудшается гуманитарная ситуация.

Об этом свидетельствуют данные председателей ОГА (ОВА) на 8 утра субботы 9 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Харьков: оккупанты продолжили ночные обстрелы жилых районов.

По области ведутся бои в Изюмском направлении, успехов у РФ нет, ВСУ держат позиции.

Продолжается "зачистка" освобожденных территорий в Изюмском районе.

В Барвинково и Лозовой продолжается эвакуация населения.

Луганщина: российские оккупанты продолжают уничтожение гражданской инфраструктуры, нанося ракетные и артиллерийские удары по путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий. Детали по поводу разрушений и пострадавших в настоящее время уточняются.

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Противник продолжает наступательные действия в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. Успеха не имеют.

Донетчина: под огнем Авдеевка, Курахово, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Очеретинская община. Есть раненые практически в каждом из этих населенных пунктов – информация об их количестве уточняется.

Мариуполь – ситуация кардинально не изменилась.

Обстрелы в центре и на севере области.

Число жертв на железнодорожном вокзале Краматорска возросло до 52 погибших и 109 раненых.

В Херсонской области постоянно продолжаются сильные взрывы и "Грады" в окрестностях города.

"Ситуация в области становится все более критичной", – отмечают в ОВА.

Информацию о пострадавших и объемах разрушений установить пока невозможно.

По предварительным данным, только из Херсона уехало более 15% человек. Из оккупированных сел практически каждый пятый житель.

В Кировоградской области вечером 8 апреля, около 22.00, было попадание по объекту на территории области. По предварительной информации без существенных последствий данные проверяют.

Полтавщина: ракетный удар по инфраструктурному объекту города Миргород. Есть разрушения. Двое пострадавших. Обстоятельства и последствия выясняют

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Относительно спокойно ночь прошла во многих регионах Украины: на Волыни, Закарпатье, в Днепропетровской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой областях, в Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской областях, на Житомирщине, Черкасщине , Черниговщине, Сумщине.
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Топ комментарии
+8
посмотрите правдивое руцкое тв - вам все там объяснят...
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09.04.2022 10:07
+8
Позорный побег расиян из Киевской,Черниговской и Сумской областей,тысячи брошеных трупов «элитных» бойцов-это конечно фейк украинского ТВ
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09.04.2022 10:22
+4
ты здесь задержался...
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09.04.2022 10:12
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посмотрите правдивое руцкое тв - вам все там объяснят...
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09.04.2022 10:07 Ответить
Ця рибка мерлін колаборант.
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09.04.2022 10:18 Ответить
На це питання давно вже відповіли на цьому ресурсі,якщо ви тут буваєте. Наразі подивіться карту війни там все
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09.04.2022 10:12 Ответить
ты здесь задержался...
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09.04.2022 10:12 Ответить
еще раз - внимательно смотрите руцкого говнотв...
мы все на Украине - бэндэровцы и нацики...
поэтому не мели НІСЕНІТНИЦЮ ))))
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09.04.2022 10:26 Ответить
прощавай іхтіандр свиноцабачий...
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09.04.2022 10:29 Ответить
Эн нет, в войсках все уверенно крушат рабсейских фашистов, сомнения только в диванных войсках непонятно откудава ведающим. фашист прёт, какое прям наступление, и так много освободили, враг перегруппировывался, идет позиционная борьба. Все будет Украина, за нами весь Мир, за ************ брехня и никакой поддержки.
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09.04.2022 10:15 Ответить
Позорный побег расиян из Киевской,Черниговской и Сумской областей,тысячи брошеных трупов «элитных» бойцов-это конечно фейк украинского ТВ
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09.04.2022 10:22 Ответить
"Продолжается "зачистка" освобожденных территорий в Изюмском районе". Кем освобожденных?
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09.04.2022 12:00 Ответить
 
 