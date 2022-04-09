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Войска РФ пытаются обойти Изюм, по Харькову нанесено около 50 ударов, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Войска РФ продолжают преступные обстрелы Харькова. За сутки оккупанты нанесли около 50 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО. Пострадала инфраструктура Салтовки, Холодной Горы, Алексеевки, ХТЗ.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки россияне интенсивно обстреливали Дергачи. Повреждены дома больницы, амбулатории, жилые дома. Пострадавших нет.

"Сложным остается Изюмское направление. Россияне пытаются обойти Изюм, позиции нашей армии и концентрированно направить свои войска в Донецкую и Луганскую области, чем усилить там военное присутствие.  Но благодаря нашим Вооруженным Силам Украины на этих территориях враг действительно ежедневно несет большие потери техники и живой силы",  – пишет Синегубов.

"В этом районе продолжаем эвакуационные мероприятия, в частности - из Барвенково и Лозовой, поскольку прогнозируем возможное смещение театра боевых действий именно в эти населенные пункты. Из Балаклеи уже выехали 15 тысяч человек, остается около 50 тысяч. Из Барвенково выехали около 3 тысяч, остается 1,5 тысячи человек", - резюмирует глава региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли 48 артударов по Харькову, 15 пострадавших, поврежден газопровод, - Синегубов
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Аслан


@antiputler_news

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1 ч



!!! Внимане. Российский военнослужащий Бычков Алексей Александрович.
Педофил и насильник. Снимает на видео изнасилование детей и скидывает своим друзьям и сослуживцам.



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09.04.2022 10:36 Ответить
Не жилец.
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09.04.2022 10:45 Ответить
У всех рожи дегенератов!
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09.04.2022 15:42 Ответить
На раісі це зветься "традиционные семейные ценности". Усі кацапи брехливі покидьки, генетичне біосміття. Тільки повна утилізація параші врятує світ.
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09.04.2022 18:12 Ответить
А нашим опять удалось закрепится в самом Изюме?
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09.04.2022 11:01 Ответить
Semeniuk Oleksandr

April 7 at 10:57 PM ·



Яйця Зеленського - раптова знахідка

А шо за фетиш з яйцями Зеленського у його фанатів? Вони так радіють, що дорослий чоловік на головній посаді країни не обісрався, що одразу зрозуміло, що вони самі на то явно не сподівалися. А це значить, що прекрасно вони все розуміли в 2019-му, кого обирають. Просто хотілося прєкратіть вайну раком і жить в мірє с сасєдам.
І ще один нюанс - за весь час війни не бачив і не чув жодної похвали Порошенку від його прибічників, що той залишився в Києві у найскрутніші дні. Ніхто і сумнівів в тому не мав, просто. На відміну від.
А, за цією логікою ще невідомо у кого ті яйця виявилися міцнішими, у Зеленського з воєнізованою охороною чи у Марини Порошенко, наприклад. Чи Ірини Геращенко.

Пи.Си.: Колю Тіщєнка і Василя Вірастюка прошу зелених не пропонувати у якості альтернативи цим жінкам.
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09.04.2022 11:02 Ответить
Поцелуй их в ЖОПУ, за меня.
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09.04.2022 12:44 Ответить
Раніше воно було просто "Найвеличнішим лідером **********", а зараз воно "Найвеличніший Боневтік" ...
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09.04.2022 13:36 Ответить
зато не шмаркля
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09.04.2022 17:24 Ответить
Изюм оставлен ЗСУ...
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09.04.2022 14:25 Ответить
откуда инфа?
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09.04.2022 17:27 Ответить
сьогодні зарегався щоб висрати це
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09.04.2022 19:32 Ответить
Давно час на кожен обстріл цивільних об'єктів України завдати ударів по цивільних об'єктах росії!
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09.04.2022 16:18 Ответить
Дома навіть і не здогадуються що хтось з їхніх сімей в ямках уже гниє. Думають що ті вже Київ взяли, о воно он що, лежать смердять.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1512719587497979906?s=20&t=4UVgDkR9FRCX6p42zAc7lA

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09.04.2022 18:18 Ответить
 
 