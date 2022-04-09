РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11013 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
6 247 5
Европарламент (1708) Кубилюс Андрюс (24) Стефанчук Руслан (578)

Евродепутаты из 11 стран прибыли в Киев, они посетят освобожденный пригород

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

європарламент

В Украину прибыли 35 членов парламентов из 11 стран, чтобы выразить поддержку нашей стране и помочь выстоять в развязанной кремлем преступной войне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил депутат Европарламента, глава неформального объединения United for Ukraine Андрюс Кубилюс на совместном с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком брифинге в Киеве в субботу.

"В Украину прибыли 35 членов парламентов из 11 стран. Нас всех объединяет желание помочь Украине в этой войне, которая на самом деле преступна и которую можно охарактеризовать как войну кремлевского неонацизма. Мы хотим поблагодарить вас, потому что это не война Украины, на самом деле это наша война, и украинцы борются за свободу всего мира", - сказал Кубилюс.

Он заверил, что парламентарии-участники неформального объединения United for Ukraine будут продолжать бороться за поставку Украине всех видов вооружений, внедрение всех санкций, включая энергетическое эмбарго на торговлю со страной-агрессором, предоставление Украине должного уровня гуманитарной помощи, скорейшую интеграцию в ЕС, план Маршала и международный трибунал для Путина и Лукашенко.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук проинформировал, что европарламентарии в рамках визита в Украину посетят сегодня освобожденный от российских захватчиков пригород Киева.

Также смотрите: Посольство России в Болгарии облили красной краской. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аслан

@antiputler_news

1 ч

!!! Внимане. Российский военнослужащий Бычков Алексей Александрович.
Педофил и насильник. Снимает на видео изнасилование детей и скидывает своим друзьям и сослуживцам.

показать весь комментарий
09.04.2022 10:40 Ответить
НЕХАЙ ЄР З БРЮССЕЛЮ ПЕРЕМІСТИТЬСЯ У КИЇВ!
СЛАБО?!
показать весь комментарий
09.04.2022 10:47 Ответить
Життя на місці не стоїть. Стари політики відходят , молоді стають у влади . Тому рекомендую слухати молодих політологів

‼️‼️‼️
Біологічна смерть Путіна настане скоро, - Давидюк

https://youtu.be/VvxVDXc3kfk
показать весь комментарий
09.04.2022 11:10 Ответить
і розвал маржовії у 14 році вже обіцяли
показать весь комментарий
09.04.2022 11:18 Ответить
 
 