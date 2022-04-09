РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11013 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 210 10
армия РФ (15471) война (47303) Краматорск (2180) обстрел (20439) ракеты (2780) Евросоюз (15956)

ЕС потрясен атакой России на вокзал Краматорска: военные преступления не должны оставаться безнаказанными

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

краматорськ

Европейский Союз глубоко потрясен атакой России на железнодорожный вокзал Краматорска, в результате которой погибли более пятидесяти человек, а десятки других были ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это была жестокая, беспорядочная бомбардировка ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе многих детей, которые бежали, опасаясь нового нападения россиян на их дома и страну. Мы скорбим по жертвам, и наши мысли с их семьями и украинским народом", - отмечено в заявлении представителя Внешней дипломатической службы, распространенном в субботу в Брюсселе.

В ЕС также заявили, что виновные в этом военном преступлении должны быть привлечены к ответственности.

"Военные преступления не должны оставаться безнаказанными. ЕС поддерживает меры по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Европейский Союз ошеломлен тем, что эти серьезные нарушения международного гуманитарного права происходят все чаще. Зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Бородянке и других городах и селах, недавно освобожденных украинской армией от российской оккупации, и жестокое нападение на Краматорский железнодорожный вокзал является частью печальной тактики разрушений со стороны Кремля", - констатировали в ЕС.

Кроме того, представитель европейской дипломатии назвал неприемлемыми "откровенные попытки скрыть ответственность России за это и другие преступления посредством дезинформации и манипуляций со СМИ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне подтвердили, что именно Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске

"ЕС высоко оценивает силу, мужество и стойкость украинского народа в противостоянии российской агрессии и твердо солидарен с ним, что также продемонстрировал в пятницу визит президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокого представителя Жозепа Борреля в Украину", - подчеркнул он.

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. В результате ракетного удара 50 человек погибли, из них пятеро - дети. Госпитализированы 98 человек. Пентагон подтвердил, что попавшая в людей на вокзале в Краматорске ракета из комплекса "Точка У" была выпущена россиянами.

.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Ну що, вразились та посумували? Тепер пора заплатити за кацапську нафту та газ.
показать весь комментарий
09.04.2022 10:49
+4
ЯКЩО ВИДАЄТЕ СЕБЕ ЗА МІСІЮ ГУМАННИХ, ТО ПЕРЕМІСТІТЬСЯ З БРЮССЕЛЮ У КИЇВ!
ПРИПИНІТЬ ЦИНІЗМ І БРЕХНЮ!
показать весь комментарий
09.04.2022 10:49
+2
це не воєнний злочин
це акт терроризму!!!!
показать весь комментарий
09.04.2022 11:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що, вразились та посумували? Тепер пора заплатити за кацапську нафту та газ.
показать весь комментарий
09.04.2022 10:49 Ответить
ЯКЩО ВИДАЄТЕ СЕБЕ ЗА МІСІЮ ГУМАННИХ, ТО ПЕРЕМІСТІТЬСЯ З БРЮССЕЛЮ У КИЇВ!
ПРИПИНІТЬ ЦИНІЗМ І БРЕХНЮ!
показать весь комментарий
09.04.2022 10:49 Ответить
Брехня коштує дешевше, ніж реально допомага Україні, за яку ***** може напасти.
показать весь комментарий
09.04.2022 11:06 Ответить
це не воєнний злочин
це акт терроризму!!!!
показать весь комментарий
09.04.2022 11:05 Ответить
прощавай іхтіандр свиноцабачий...
показать весь комментарий
09.04.2022 11:50 Ответить
ЄС вражений, але Шольцу мало нашої крові. Він заявив, що Німеччина не буде надсилати Україні танкі
показать весь комментарий
09.04.2022 11:20 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
показать весь комментарий
09.04.2022 11:24 Ответить
Європа вражена це слова. А про діла сказала глава ЕП Мецола. Далі уривок з її слів, тобто те, що давно знали навіть в дитячому садку, що заради збагачення Європа є співучасником вбивсв
По словам Мецолы, Европа недостаточно быстро доставляет оборудование, финансовую или материально-техническую помощь Украине.

Также глава Европарламента также сказала, что Европа финансирует эту войну "прямо или косвенно" и должна взять на себя ответственность за то, что не приняла меры раньше, чтобы остановить агрессию РФ.

"Почему мы приютили Путина, его семью, олигархов и всех людей, которые его поддерживают в нашей Европе, продав им наши паспорта, наше гражданство? Позволив им спрятать свои деньги в наших странах. И мы должны убедиться, что это больше не повторится", - сказала она.
показать весь комментарий
09.04.2022 11:32 Ответить
Да да. Вражені.. Вы еще пустили массу свинособак к себе в дом. В Берлине автопробеги устраивают с свастикой.
Не будьте вражені когда они начнут насиловать европейских женщин.
показать весь комментарий
09.04.2022 11:55 Ответить
 
 