Служба безопасности Японии удалила батальон "Азов" из перечня террористических организаций
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Японии батальон "Азов" ранее был внесен в список террористических организаций. Теперь наших отважных защитников Мариуполя убрали из этого списка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".
В службе безопасности Японии отметили, что им досадно из-за того, что батальон попал в список неонацистов. Такое описание "Азова" было в японском справочнике по международному терроризму за 2021 год.
В ведомстве отметили, что этот справочник формируют СМИ на основе отчетов.
"Мы решили удалить приведенное выше описание из "Справочника по международному терроризму 2021" на нашем сайте, чтобы предотвратить распространение информации, отличающейся от фактов", - говорится в сообщении.
Заметим, что именно "Азов" сейчас дает отпор российской армии в блокадном Мариуполе. Из-за несокрушимости бойцов их уже прозвали новыми "киборгами".
Пожалуйста, подождите...
вони добре знають все і про всіх.
от тут вже дякую!
цим самим підігравали *****
але вони перші хто визнав помилку.
10 hrs ·
Пам'ятаєте вислів: "Якщо ти не готовий померти за свою ідею, то твоя ідея нічого не варта"!?
Так от, найзавзятішими бійцями на цій війні визнають бійців полку "Азов". Рубатися на смерть місяць у повному оточенні, то не заради зарплати чи пацанських понтів.
Подивився відос денеерівського Ходорковського, котрий у Маріку намагається " демілітаризувати і денацифікувати" місто. Геть непросто вони там просуваються.
- 24 роки
- Штурман Мі-8
Моє ж ти золотко, відпочивай спокійно... Вічна шана
Росіян не треба слухати ніколи.
Росія бреше завжди!
https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08103/
про тей полк будуть і пісні і фільми - бо він легендарний.