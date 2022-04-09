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Служба безопасности Японии удалила батальон "Азов" из перечня террористических организаций

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов

В Японии батальон "Азов" ранее был внесен в список террористических организаций. Теперь наших отважных защитников Мариуполя убрали из этого списка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

В службе безопасности Японии отметили, что им досадно из-за того, что батальон попал в список неонацистов. Такое описание "Азова" было в японском справочнике по международному терроризму за 2021 год.

В ведомстве отметили, что этот справочник формируют СМИ на основе отчетов.

"Мы решили удалить приведенное выше описание из "Справочника по международному терроризму 2021" на нашем сайте, чтобы предотвратить распространение информации, отличающейся от фактов", - говорится в сообщении.

Заметим, что именно "Азов" сейчас дает отпор российской армии в блокадном Мариуполе. Из-за несокрушимости бойцов их уже прозвали новыми "киборгами".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые подвиги полка Азов в Мариуполе: Уничтожены российкие солдаты и взрыв российского танка. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
****** кацапські пропагандони... ну нічого, тепер весь світ буде знати, ким є насправді героїчний Азов
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09.04.2022 10:57
+36
Азов ****** в Марике морскую пехоту рашки, вдв и прочую элиту. На него кинули самые боеспособные части армии свинособакии. Они уже столько элитного росиянского скота перемолотили, не считая обычную пехоту и тысяч бомжей с дырляндии! Такой боеспособности позавидуют любая армия, на их фоне деды штурмовавшие берлин вообще ничем не выделяются!
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09.04.2022 11:00
+28
Кілька днів тому читав інфу - на думку військових експертів НАТО , полк Азов визнаний найбоєздатнішим підрозділом світу . .
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09.04.2022 11:07
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японці - люди.
вони добре знають все і про всіх.
от тут вже дякую!
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09.04.2022 10:56 Ответить
так але до цього вони вірили що азов, це терористи.
цим самим підігравали *****
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09.04.2022 11:20 Ответить
ми всі помиляємося, я ще не бачів "безпомилкових".
але вони перші хто визнав помилку.
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09.04.2022 11:23 Ответить
****** кацапські пропагандони... ну нічого, тепер весь світ буде знати, ким є насправді героїчний Азов
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09.04.2022 10:57 Ответить
i wish i could say a word in japanese...
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09.04.2022 11:03 Ответить
Semeniuk Oleksandr

10 hrs ·



Пам'ятаєте вислів: "Якщо ти не готовий померти за свою ідею, то твоя ідея нічого не варта"!?
Так от, найзавзятішими бійцями на цій війні визнають бійців полку "Азов". Рубатися на смерть місяць у повному оточенні, то не заради зарплати чи пацанських понтів.
Подивився відос денеерівського Ходорковського, котрий у Маріку намагається " демілітаризувати і денацифікувати" місто. Геть непросто вони там просуваються.
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09.04.2022 10:58 Ответить
Аж смешно чем мог Азов насолить японцам. Наверное ху.ло не плохо приплатил. Это просто киздец.
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09.04.2022 10:58 Ответить
Японцям - нічим. Насолив і підсипає солі кацапам. А японці, як сумлінні виконавці, які вірять ЗМІ, не розділяючи їх на аропагандонські і інформаційні.
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09.04.2022 11:17 Ответить
Азов ****** в Марике морскую пехоту рашки, вдв и прочую элиту. На него кинули самые боеспособные части армии свинособакии. Они уже столько элитного росиянского скота перемолотили, не считая обычную пехоту и тысяч бомжей с дырляндии! Такой боеспособности позавидуют любая армия, на их фоне деды штурмовавшие берлин вообще ничем не выделяются!
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09.04.2022 11:00 Ответить
Кілька днів тому читав інфу - на думку військових експертів НАТО , полк Азов визнаний найбоєздатнішим підрозділом світу . .
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09.04.2022 11:07 Ответить
Азов - наша найкраща армія світу!
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09.04.2022 11:02 Ответить
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09.04.2022 11:54 Ответить
Дивлюся і бачу, що Зе теж навчився говорити слово ДЯКУЮ. Ну що ж, кожний на своєму досвіді прогресує і це добре
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09.04.2022 11:05 Ответить
Вінничанин Деніс Бадіка. 24 роки. Штурман Мі-8. Загинув під Маріуполем 31 березня при спробі евакуювати важко поранених українських воїнів.
- 24 роки
- Штурман Мі-8
Моє ж ти золотко, відпочивай спокійно... Вічна шана
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09.04.2022 11:08 Ответить
Майбутнє нашої армії, потрібні не відчайдушні самовбивчі операції, а хоча б локальний прорив для того щоб доставляти ресурси чи евакуювати поранених.
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09.04.2022 11:21 Ответить
Было же, в Марик прорвались четыре вертолета, при возвращении один сбили. Теперь мы знаем имя погибшего Героя. Покойся с миром.
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09.04.2022 11:49 Ответить
Вічна память
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09.04.2022 14:35 Ответить
навоювався курносий? - і так буде с кожним.
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09.04.2022 20:25 Ответить
Менше треба росіян слухати.
Росіян не треба слухати ніколи.
Росія бреше завжди!
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09.04.2022 11:09 Ответить
Аригато,самураи.
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09.04.2022 11:09 Ответить
Олена Білозерська, снайпер ДУК «Правий сектор», блогер: "Потрібно просто не вірити абсолютно нічому, що походить з рф. Щось кажуть чи пишуть - значить, брешуть. Крапка" https://censor.net/ua/b3332658
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09.04.2022 11:14 Ответить
Люто плюсую.
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09.04.2022 11:29 Ответить
Азов- красавцы..и теперь уже можно говорить, - есть с ними сообщение..вывозят раненных, доставляют БК..это тем адресовано, кото верещит- ааа, помогите Мариуполю..делают..что могут..
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09.04.2022 11:18 Ответить
Молодці, японці! Але, щоб місце не пустувало - внесіть туди збройні сили ерефії, колишні другі в світі, а тепер номер один у світі - терористів номер один, маю на увазі звичайно!
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09.04.2022 11:34 Ответить
Героям Слава! Ворогам - смерть!
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09.04.2022 11:34 Ответить
ありがとうございました
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09.04.2022 11:40 Ответить
Поддержка Украины со стороны Японии и санкции против России: экстренная гуманитарная помощь увеличена до 200 миллионов долларов

https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08103/
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09.04.2022 12:34 Ответить
Питання, чому Азов у списках терористів має бути в першу чергу до українського МЗС!
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09.04.2022 12:37 Ответить
Совершенно верно. Но так, как Кулеба до последнего был под ермачкой, то чему удивляться? Помните, как Сандра на переговорах на Кулебу кричала - ты кто такой? Типа, ты пустое место или министр? Отож...
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09.04.2022 13:23 Ответить
не надо было вестись на брехню параши, нашли, блин, кого слушать, на кровавой, бездонной брехне в этой гнусной недосране построена вся их никчемная жизнь...
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09.04.2022 12:37 Ответить
Сила в тому,що люди вміють признавати свої помилки,дякуем
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09.04.2022 13:03 Ответить
це полк - це елітний незламний полк України.
про тей полк будуть і пісні і фільми - бо він легендарний.
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09.04.2022 13:26 Ответить
СЛАВА АЗОВУ!!
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09.04.2022 13:54 Ответить
Та тепер всі повидаляють,бо **АЗОВ**не справедливо зайняв місце,на якому по праву повина бути рашка!!!!
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09.04.2022 14:21 Ответить
А теперь правильно бы было внести армию РФ в список террористических организаций , а может и все РФ !
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09.04.2022 15:09 Ответить
Уявіть рівень розвідок Світу, якщо вони ведуться на московських пропагандонів. Треш.
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09.04.2022 23:59 Ответить
 
 