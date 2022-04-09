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Зеленский все еще готов сесть за стол переговоров с Путиным: он один решает, когда закончится эта война
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет иного выбора и должен садиться за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным
Об этом Зеленский заявил в интервью Bild, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Зеленский неоднократно отмечал, что готов сесть за стол с разжигателем войны Путиным для переговоров. По словам президента Украины, сейчас это тоже актуально.
"Сегодня Украине не остается ничего другого, как сесть за стол переговоров. А у России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Он один решает, когда закончится эта война", – сказал Зеленский.
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+142 rock-n-roll
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Пожалуйста, подождите...
вирішує, коли закінчиться ця війна" Тiлькi ЗСУ
--- Да тьі что сьінок ??? Вьі там Родину защищаетье !!! /
@Njyuschka
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22 хв
Стало відмо, що війну може зупинити лише путін. За інформацією, що надходила раніше, війну не зупиняв Порошенко. Що спричинило такий якісний стрибок причин не зупинення війни, наразі з'ясовується.
Країна має знати своїх "героїв"...
Мені особисто не подобається таке формулювання. Тоді виходить, що лише довбана кремлівська нечисть вирішує - жити українцям, чи вмерти.
Україна постраждала від агресії московських окупантів, але чомусь знову усе вирішує Кремль.
Чому не Україна?!
Така постановка питання у будь-якому форматі - дєрьмова!
Сьогодні лише Україна має визначати пріоритети, лише Україна має формувати питання і відповіді на них.
Що таке РФ?! Зброд терористів і мародерів! Нормальні країни взагалі не проводять з терористами жодних перемовин.
Росія більше нічого не вирішує в житті України!
тоді є шанс з допомогою Заходу та особливо Британії добряче пуйловійсько поколошматити, а може і випхати їх поза наші кордони
Ніт, тут лиш один варіант: Кличку молодшому бути поряд. І коли Буба ухитриться непомітно вмазатись, і його почне ковбасити, то щоб Кличко дав йому у вухо.
Але не судилося... (((