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Оккупанты захватили помещение "Укртелекома" в Энергодаре, в селе Верхний Токмак ищут участников АТО и оружие, - ситуация в Запорожской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

В Энергодаре оккупанты захватили помещение "Укртелекома", украли и повредили все оборудование. В селе Верхний Токмак захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие.

Об этом сообщает в Facebook Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре оккупанты захватили помещение "Укртелекома". Украли и повредили все оборудование. Таким образом, враг пытается отключить украинскую связь и интернет для беспрепятственного ведения лживой пропаганды среди горожан", - говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА также сообщают, что в селе Верхний Токмак захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие.

"Обыскивают дома и избивают мужчин, потом их похищают, увозят в неизвестном направлении, а жителям села угрожают. Подобная ситуация сложилась и в Энергодаре, где россияне пытаются найти людей с украинской государственной позицией и устроить над ними расправу. А в Мелитополе два дня назад оккупанты похитили 66-летнего пенсионера, бывшего сотрудника СБУ из собственного дома. По словам близких, мужчина страдает астмой, но захватчики даже не позволили ему взять с собой лекарства. Сейчас место нахождения человека неизвестно", - сказано в сообщении.

В ОВА отмечают, что российские оккупанты обстреливают населенные пункты области с применением авиации, реактивной системы залпового огня "Град", ствольной артиллерии, 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по направлениям: Гуляйполе, Новоандреевка, Белогорье, Старомайорск, Приютное, Каменское, Орехов, Малая Токмачка. При этом уничтожают гражданскую инфраструктуру, блокируют места и коридоры эвакуации мирного населения из районов ведения боевых действий.

Также смотрите: Украинские военные захватили МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО. ФОТОрепортаж
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окупант намагається закріпитися на півдні,з'являються концентраційні табори куди з засом буде потрапляти все більше людей,спочатку ветерани оос ато,сбу та інші силовики, а потім всі, на кого вкажуть..
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09.04.2022 12:14 Ответить
а потім гідрант буде казати, що бачите, яка перемога, ящо він подивиться у око саурона, і той накаже відступити з Херсону та Запорізької області, але *за дужки* зіллє Крим та Ордло на 15 років чи ще якусь дичину
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09.04.2022 12:21 Ответить
Цей поїзд давно пішов. Ніхто нічого віддавати не буде. Знаєте чого на переговорах клоуни? Бо переговори це фікція, єдине що там добре це обмін полоненими.
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09.04.2022 12:23 Ответить
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09.04.2022 12:22 Ответить
а это значит что всем мужикам отсидится не получиться надо брать автомат и бить кацапскую мразь если еще кто то не понял без вариантов
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09.04.2022 12:25 Ответить
Тварюку, яка передала списки АТО-вців кацапам треба знищити, так само, як і кагебешних *********, які створювали списки активістів, та усіх причетних до цього!
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09.04.2022 12:40 Ответить
 
 