Оккупанты захватили помещение "Укртелекома" в Энергодаре, в селе Верхний Токмак ищут участников АТО и оружие, - ситуация в Запорожской области

В Энергодаре оккупанты захватили помещение "Укртелекома", украли и повредили все оборудование. В селе Верхний Токмак захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие.

Об этом сообщает в Facebook Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре оккупанты захватили помещение "Укртелекома". Украли и повредили все оборудование. Таким образом, враг пытается отключить украинскую связь и интернет для беспрепятственного ведения лживой пропаганды среди горожан", - говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА также сообщают, что в селе Верхний Токмак захватчики ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие.

"Обыскивают дома и избивают мужчин, потом их похищают, увозят в неизвестном направлении, а жителям села угрожают. Подобная ситуация сложилась и в Энергодаре, где россияне пытаются найти людей с украинской государственной позицией и устроить над ними расправу. А в Мелитополе два дня назад оккупанты похитили 66-летнего пенсионера, бывшего сотрудника СБУ из собственного дома. По словам близких, мужчина страдает астмой, но захватчики даже не позволили ему взять с собой лекарства. Сейчас место нахождения человека неизвестно", - сказано в сообщении.

В ОВА отмечают, что российские оккупанты обстреливают населенные пункты области с применением авиации, реактивной системы залпового огня "Град", ствольной артиллерии, 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по направлениям: Гуляйполе, Новоандреевка, Белогорье, Старомайорск, Приютное, Каменское, Орехов, Малая Токмачка. При этом уничтожают гражданскую инфраструктуру, блокируют места и коридоры эвакуации мирного населения из районов ведения боевых действий.

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