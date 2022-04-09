На освобожденных территориях Харьковщины фиксируются такие же зверства оккупантов, как в Буче, - Синегубов

На освобожденных от оккупации территориях Харьковщины фиксируются такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией!", – отмечает он.

Синегубов напоминает, что в селе Гусаровка Изюмского района россияне пытали местных жителей. После длительного издевательства – троих человек сожгли заживо. Среди погибших есть дети.

Кроме этого, по его словам, нашли тело фельдшера в больнице, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные РФ.

"Просто посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком. Часть жителей - пропала без вести, количество еще устанавливается. Это ужасные бесчеловечные зверства, за которые, поверьте, оккупанты понесут наказание!", - резюмирует глава региона.

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