На освобожденных территориях Харьковщины фиксируются такие же зверства оккупантов, как в Буче, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На освобожденных от оккупации территориях Харьковщины фиксируются такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией!", – отмечает он.
Синегубов напоминает, что в селе Гусаровка Изюмского района россияне пытали местных жителей. После длительного издевательства – троих человек сожгли заживо. Среди погибших есть дети.
Кроме этого, по его словам, нашли тело фельдшера в больнице, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные РФ.
"Просто посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком. Часть жителей - пропала без вести, количество еще устанавливается. Это ужасные бесчеловечные зверства, за которые, поверьте, оккупанты понесут наказание!", - резюмирует глава региона.
Пожалуйста, подождите...
ЕС должен сказать, что те, которые сейчас помогают путину, будут сидеть рядом с ним на военном трибунале.
глава нацбанка набиуллина, которая сейчас помогает путину в экономическом вопросе, Министр по энергетике, который сейчас всех старается перевести на оплату за газ в рублях, Совбез, директора федеральных каналов, руководство росгвардии, депутаты госдумы, кабинет министров.
Да они же все от него разбегутся! Повылетают в другие страны!
..... там таких путиных более ста миллионов.
или ты бы, извини, поверил бы любому из населения срассии шо типо - ну хорошо, я сдамся, но мою мать и жену не трогайте?
что еще надо шоб ты понял шо если сдался - то мать и дочка.... ну всем уже ясно что будет
извини, но я, грустно ржу - это как "молиться" чикатилу шоб пожалел и наказал Васю который у тя украл курицу.
иж извини, но лицемерно звучат эти все вопли о "боге", который такое творил шо русня как раз старается достичь егО уровня.
твое слово - да ты всеврешьбохнетакой?
мое слово - ты просто почитай тот же "ветхий завет".
правда убери нож от себя, а то захочется в монритор бросить.
я сам не думав, але видно шо:
А. Ілон маск сказав шо типу "мір іскуствєнєн"
Б. бачимо шо він не збрехав*(якесь лайно, скажімо так(здогад) "пожинає емоції, біль, кров шолі...") ну ти зрозумів
в. я думаю шо т.з. "доля" є всеж таки. правда фермера.... "фермера" я би спитав ..... за це все.. ну не знаю. слів нема
..... там таких путиных более ста миллионов.
или ты бы, извини, поверил бы любому из населения срассии шо типо - ну хорошо, я сдамся, но мою мать и жену не трогайте?
что еще надо шоб ты понял шо если сдался - то мать и дочка.... ну всем уже ясно что будет
Докази правдивості різанини в Бучі вимагає надати Орбан...
Проросійський Віктор Орбан поставив під сумнів звірства російської армії у Бучі.
Він вимагає, щоб Україна надала докази, що трупи цивільних на вулицях не постановка.
Это я пишу для тех ублюдков, которые его звали и зовут в Украину.
але як преткнуть кордон зі зброєю? - будуть знищені неґайно
Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии - радиоперехват переговоров по радиосвязи российских военных Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Тарас Березовец:
Как-то сразу вспоминается, что захват этих самых вагнеровцев был в Украине сорван полтора года назад…
Щодо розстрільних списків.
Багато хто задається питаннями звідки у російських катів списки патріотів, по яким вони цілеспрямовано ходили.
На першому і другому скріншоті - Портнов оголошує про початок складання списків патріотів України і анонсує їх вбивства і зникнення.
На третьому - доказ, що ця діяльність була узгоджена з владою. Депутатка Зеленського проговорюється в ефірі проросійського каналу НАШ, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".
В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.
Також додаю скріншот - Портнов хизується, що посадка генерала Марченка - його рук справа. Це доводить, що на третьому скріншоті не пусте базікання якоїсь вівці, яка нічого не знає: як мінімум в одному епізоді - по генералу Марченку - влада і агент РФ співпрацювали.
Агент РФ збирав списки для вбивств українців, усвідомлював свої дії і мету, але найгірше ДІЯВ ЗА УЗГОДЖЕННІСТЮ З КОЛОМОЙСЬКО-ЗЕЛЕНСЬКОГО КАГАЛОМ.
Вони фактично спільно, як мінімум не перешкоджаючи агентурі РФ, зібрали дані на проукраїнський актив і передали їх путіну.
Але хтось має показати хати в які треба стукати. Це в нас і зробила зелена банда в зв'язці з портновим.
Ну, а далі історія розвивалася так, що влада допомогла Портнову втекти.
Патріоти у спецслужбах очевидно вели розобку проти Портнова. Наприклад, за підозрою у держзраді всередині березня був затриманий експідлеглий Портнова - Євген Іванова. У період з 24 лютого по 16 березня 2022 Євген Іванов на території Києва у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам РФ та "ДНР/ЛНР" дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних Сил України.
Не важко зрозуміти, що патріотичні співробітники спецслужб мали на меті прищучити Портнова, взяти його подільників і після цього можна було б владу приперти до стінки отриманим свідченнями, чим і примусити зняти з нього імунітет від переслідувань.
Але щойно Іванова затримали, Портнов зрозумів: час евакуюватися.
Тобто врятували ще одного вбивцю, точно так само, як і вагнерівців.
Непокаране зло вбиває далі. Розповідаючи, що карати його "неначасі".