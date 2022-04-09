РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11888 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
19 066 32
армия РФ (15471) война (47303) Харьковщина (4165) массовое убийство (69) военные преступления (1163)

На освобожденных территориях Харьковщины фиксируются такие же зверства оккупантов, как в Буче, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина,катування

На освобожденных от оккупации территориях Харьковщины фиксируются такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией!", – отмечает он.

Синегубов напоминает, что в селе Гусаровка Изюмского района россияне пытали местных жителей. После длительного издевательства – троих человек сожгли заживо. Среди погибших есть дети.

Кроме этого, по его словам, нашли тело фельдшера в больнице, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные РФ.

"Просто посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где была семья с ребенком. Часть жителей - пропала без вести, количество еще устанавливается. Это ужасные бесчеловечные зверства, за которые, поверьте, оккупанты понесут наказание!", - резюмирует глава региона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трофейный российский БТР-82А воюет в составе ВСУ. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Хто такий орбан щоб йому докази давати? Це лише орган *****.
показать весь комментарий
09.04.2022 13:44
+11
а что если чиновникам путина пригрозить трибуналом?

ЕС должен сказать, что те, которые сейчас помогают путину, будут сидеть рядом с ним на военном трибунале.

глава нацбанка набиуллина, которая сейчас помогает путину в экономическом вопросе, Министр по энергетике, который сейчас всех старается перевести на оплату за газ в рублях, Совбез, директора федеральных каналов, руководство росгвардии, депутаты госдумы, кабинет министров.

Да они же все от него разбегутся! Повылетают в другие страны!
показать весь комментарий
09.04.2022 13:37
+11
молимося за заґиблих і віримо в Перемогу!
показать весь комментарий
09.04.2022 13:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а что если чиновникам путина пригрозить трибуналом?

ЕС должен сказать, что те, которые сейчас помогают путину, будут сидеть рядом с ним на военном трибунале.

глава нацбанка набиуллина, которая сейчас помогает путину в экономическом вопросе, Министр по энергетике, который сейчас всех старается перевести на оплату за газ в рублях, Совбез, директора федеральных каналов, руководство росгвардии, депутаты госдумы, кабинет министров.

Да они же все от него разбегутся! Повылетают в другие страны!
показать весь комментарий
09.04.2022 13:37 Ответить
Ты думаешь что они это не знают, просто боятся ху.ла там уже высшие чины идут под нож. Пока эта мразь жива все будут пресмыкаться.
показать весь комментарий
09.04.2022 13:43 Ответить
все верно кроме одного.
..... там таких путиных более ста миллионов.
или ты бы, извини, поверил бы любому из населения срассии шо типо - ну хорошо, я сдамся, но мою мать и жену не трогайте?
что еще надо шоб ты понял шо если сдался - то мать и дочка.... ну всем уже ясно что будет
показать весь комментарий
09.04.2022 13:49 Ответить
вибач, помилився чуть., я то нижче миролюбаку написав
показать весь комментарий
09.04.2022 13:55 Ответить
молимося за заґиблих і віримо в Перемогу!
показать весь комментарий
09.04.2022 13:41 Ответить
молишься "богу" который еще и не то творил
извини, но я, грустно ржу - это как "молиться" чикатилу шоб пожалел и наказал Васю который у тя украл курицу.
иж извини, но лицемерно звучат эти все вопли о "боге", который такое творил шо русня как раз старается достичь егО уровня.
твое слово - да ты всеврешьбохнетакой?
мое слово - ты просто почитай тот же "ветхий завет".
правда убери нож от себя, а то захочется в монритор бросить.
показать весь комментарий
09.04.2022 13:53 Ответить
згадав, як із одним сперечався на вічну тему, чи є бог. Я в нього спитав: доведи хоча б один факт існування твого бога, а він мені, як завжди, доведи, що його немає. Відповідаю: доводити відсутність чогось, це маразм, оскільки спочатку нічого немає, це "0" і лише потім "1", "2"...
показать весь комментарий
09.04.2022 14:11 Ответить
тепер приблизно як тоді деяким людям було: доведи шо придурки нападуть.
я сам не думав, але видно шо:
А. Ілон маск сказав шо типу "мір іскуствєнєн"
Б. бачимо шо він не збрехав*(якесь лайно, скажімо так(здогад) "пожинає емоції, біль, кров шолі...") ну ти зрозумів
в. я думаю шо т.з. "доля" є всеж таки. правда фермера.... "фермера" я би спитав ..... за це все.. ну не знаю. слів нема
показать весь комментарий
09.04.2022 14:26 Ответить
все верно кроме одного.
..... там таких путиных более ста миллионов.
или ты бы, извини, поверил бы любому из населения срассии шо типо - ну хорошо, я сдамся, но мою мать и жену не трогайте?
что еще надо шоб ты понял шо если сдался - то мать и дочка.... ну всем уже ясно что будет
показать весь комментарий
09.04.2022 13:54 Ответить
///
Докази правдивості різанини в Бучі вимагає надати Орбан...

Проросійський Віктор Орбан поставив під сумнів звірства російської армії у Бучі.
Він вимагає, щоб Україна надала докази, що трупи цивільних на вулицях не постановка.
показать весь комментарий
09.04.2022 13:41 Ответить
Хто такий орбан щоб йому докази давати? Це лише орган *****.
показать весь комментарий
09.04.2022 13:44 Ответить
Угорці буди союзниками нациста гітлера, зараз вони підіграють нацисту путлеру.
показать весь комментарий
09.04.2022 15:45 Ответить
Нехай цей підор дінявий приїде до Бучі чи до Ірпеня особисто. Делегація від ЄС вже приїздила і побачила все на власні очі. То ж нехай і ця потвора приїде. Можна навіть відправити його на екскурсію на Харківщину - у ті села, які зараз звільняють від орків. Там тіла невинно вбитих і закатованих українців ще навіть не встигли охолонути.
показать весь комментарий
09.04.2022 13:49 Ответить
А доказательств обстрелов городов оно не требует? Я бы вообще его игнорил.
показать весь комментарий
09.04.2022 13:51 Ответить
Нагадую, що цього орбана тільки-що, під час війни (!) знову вибрали мадяри. Отже, мадярської ноги у нас бути не може. Побачу у Львові - буду відразу бити в писок.
показать весь комментарий
09.04.2022 16:10 Ответить
Не заважайте агрохімії домовлятися з окупантами вбивцями та мародерами. Адже дєрьмак вже пообіцяв компроміси.
показать весь комментарий
09.04.2022 13:43 Ответить
Будьте ви прокляті кацапи смердючі,до сьомого коліна! Амінь!
показать весь комментарий
09.04.2022 13:45 Ответить
а вы думали, что кацапы могут быть разными ?
показать весь комментарий
09.04.2022 13:46 Ответить
Коллективное *****...
показать весь комментарий
09.04.2022 13:52 Ответить
Сруский мир везде одинаковый.

Это я пишу для тех ублюдков, которые его звали и зовут в Украину.
показать весь комментарий
09.04.2022 13:52 Ответить
нема ніякої неневисті до белларусів...
але як преткнуть кордон зі зброєю? - будуть знищені неґайно
показать весь комментарий
09.04.2022 14:01 Ответить
Ненависти нет... есть презрение и есть брезгливость...как к куче гавна...
показать весь комментарий
09.04.2022 14:09 Ответить
В той же час нам показували невінних полонених мальчіков по 20 років, які не знали куди їх бідних везуть, ага...
показать весь комментарий
09.04.2022 14:09 Ответить
А ці мальчіки здійснювали звірячі вбивства українців.
показать весь комментарий
09.04.2022 14:10 Ответить
Se ne naswaw hto ze buw. A moze ze jak sawzdy brehnja. Win ze hoche s Pujlom kompromiss- sdaty Ukrainu i ochikuwaty nowu wijnu.
показать весь комментарий
09.04.2022 14:13 Ответить
Дмитро Чекалкин

Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии - радиоперехват переговоров по радиосвязи российских военных Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

Тарас Березовец:

Как-то сразу вспоминается, что захват этих самых вагнеровцев был в Украине сорван полтора года назад…
показать весь комментарий
09.04.2022 14:25 Ответить
Джон Сміт

Щодо розстрільних списків.

Багато хто задається питаннями звідки у російських катів списки патріотів, по яким вони цілеспрямовано ходили.

На першому і другому скріншоті - Портнов оголошує про початок складання списків патріотів України і анонсує їх вбивства і зникнення.

На третьому - доказ, що ця діяльність була узгоджена з владою. Депутатка Зеленського проговорюється в ефірі проросійського каналу НАШ, що вдячна Портнову за переслідування патріотів, і що це для них - встановлення збоченої "справедливості".

В результаті тепер по цих списках російські карателі ходять по домівках і вбивають проукраїнських людей.

Також додаю скріншот - Портнов хизується, що посадка генерала Марченка - його рук справа. Це доводить, що на третьому скріншоті не пусте базікання якоїсь вівці, яка нічого не знає: як мінімум в одному епізоді - по генералу Марченку - влада і агент РФ співпрацювали.

Агент РФ збирав списки для вбивств українців, усвідомлював свої дії і мету, але найгірше ДІЯВ ЗА УЗГОДЖЕННІСТЮ З КОЛОМОЙСЬКО-ЗЕЛЕНСЬКОГО КАГАЛОМ.

Вони фактично спільно, як мінімум не перешкоджаючи агентурі РФ, зібрали дані на проукраїнський актив і передали їх путіну.

Але хтось має показати хати в які треба стукати. Це в нас і зробила зелена банда в зв'язці з портновим.

Ну, а далі історія розвивалася так, що влада допомогла Портнову втекти.

Патріоти у спецслужбах очевидно вели розобку проти Портнова. Наприклад, за підозрою у держзраді всередині березня був затриманий експідлеглий Портнова - Євген Іванова. У період з 24 лютого по 16 березня 2022 Євген Іванов на території Києва у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам РФ та "ДНР/ЛНР" дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних Сил України.

Не важко зрозуміти, що патріотичні співробітники спецслужб мали на меті прищучити Портнова, взяти його подільників і після цього можна було б владу приперти до стінки отриманим свідченнями, чим і примусити зняти з нього імунітет від переслідувань.

Але щойно Іванова затримали, Портнов зрозумів: час евакуюватися.

Тобто врятували ще одного вбивцю, точно так само, як і вагнерівців.

Непокаране зло вбиває далі. Розповідаючи, що карати його "неначасі".
показать весь комментарий
09.04.2022 14:29 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 14:30 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2022 14:31 Ответить
Чи є щось ву цьому світі огидніше чим рашиська чума і його "русский мир" ,куди не ступить ця мерзота кругом :смерть ,кров ,сльози ,розруха і хаос ,будьте прокляті.
показать весь комментарий
09.04.2022 16:20 Ответить
Зупиняти знищення українського населення слід за допомогою знищення російського населення. На вбивства - відповідати вбивствами.
показать весь комментарий
09.04.2022 16:26 Ответить
 
 