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Новости Агрессия России против Украины Война
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СМИ страны-агрессора сообщают о 674 тысячах украинцев, вывезенных в РФ, - Денисова

депортація

Оккупанты наращивают объемы принудительной депортации украинцев с временно захваченных территорий в РФ.

Об этом в Телеграме сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"СМИ страны-агрессора, ссылаясь на источники в военных ведомствах РФ, рапортуют о 674 тысячах человек, вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тысячи – дети. Только накануне было вывезено 15 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей", - проинформировала Денисова.

По ее данным, в Мариуполе оккупантами массово распространяется информация о необходимости выезда горожан на территорию России, где "будут созданы благоприятные и гостеприимные условия".

"Вместо этого людей ожидают долгие и унизительные процедуры фильтрации - отбор отпечатков пальцев, оформление различных документов, допросы. Уровень фильтрации постоянно растет - под нее подпадают все граждане от 18 лет, независимо от пола. Те люди, которые не проходят фильтрацию из-за проукраинской позиции, исчезают", – заявила уполномоченная ВР.

Как отмечает Денисова, в Таганроге депортированным выдают по 10 тысяч рублей и дают выбор регионов для последующего проживания. Все они экономически депрессивные - Томск, Тамбов, Астрахань и другие.

Отдельно она отметила, что, по информации мэрии Мариуполя, российские захватчики принудительно вывезли из города 31 тысячу человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 тыс. мариупольцев оккупанты принудительно вывезли на территорию ОРДО и РФ, - мэр Бойченко

"Стало известно, что российские военные насильно вывезли в РФ жителей Рубежного Луганской области. Сначала около 100 украинцев хотели вывезти поездом в Курск, но в конце концов их повезли в Ленинградскую область. Свидетели сообщают, что предыдущий поезд с 300 гражданами Украины отправился в Сибирь.

Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", - отмечает уполномоченная.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова призвала международные институты вмешаться в ситуацию с незаконным вывозом детей в РФ

армия РФ (19129) Денисова Людмила (996) депортация (679)


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Топ комментарии
+7
Так звана РФ, хрен їх відпустить. Треба брати в полон толстосумов і в Україні любителей русского мира. І обмінювати .
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09.04.2022 13:58
+6
Та не виїхало туди стільки.
Просто є інформація, що 4 млн українців виїхало в європу. І росіяни дивуються, чому росія "спасає" українців, а вони втікають в європу, а не в росію.
Тому, по тактиці симетричних відповідей, російська пропаганда придумала, що в росію теж багато виїхало.
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09.04.2022 14:02
+4
Ойц. А я забыл дописать шо цитировал Люсю? Ай я яй, как не хорошо получилось Такшта, переадресуй свои претензии Зеле.
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09.04.2022 14:27
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09.04.2022 13:56 Ответить
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09.04.2022 13:58 Ответить
Так звана РФ, хрен їх відпустить. Треба брати в полон толстосумов і в Україні любителей русского мира. І обмінювати .
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09.04.2022 13:58 Ответить
Та не виїхало туди стільки.
Просто є інформація, що 4 млн українців виїхало в європу. І росіяни дивуються, чому росія "спасає" українців, а вони втікають в європу, а не в росію.
Тому, по тактиці симетричних відповідей, російська пропаганда придумала, що в росію теж багато виїхало.
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09.04.2022 14:02 Ответить
Захоплення рабів це мета будь-якої війни ще з часів кам'яної доби. На москаляндії жити нікому, а ті хто є - сміття. Ось це і є основна причина. Те саме із АРК та лугандоном, відмінність лише у тому, що ці території москаляндія планує загарбати разом з рабами, тому й не вивозить їх масово на мухосранськи.
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09.04.2022 14:30 Ответить
Не знаю яка цифра насправді, але якщо кацап назвав цифру, то вона точно не правильна.
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09.04.2022 14:45 Ответить
Нууу...... По крайней мере избежали паники. И нашим войскам не пришлось их давить танками.
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09.04.2022 14:02 Ответить
ты никого бы не "раздавил".
одно то шо пишешь тут, а другое шо ответить можешь.
сорри, но тупо гонишь с дивана
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09.04.2022 14:09 Ответить
Ойц. А я забыл дописать шо цитировал Люсю? Ай я яй, как не хорошо получилось Такшта, переадресуй свои претензии Зеле.
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09.04.2022 14:27 Ответить
ну так
скажу что надо - жаль шо Сралин не бомбанул, ну просто трошечки бы знал Запад что такое эта ..... этот сброд генетического мусора.
кстати, наши же тоже в Европе....
ну вот, объективно - видим что наши деды с их дедами делали.
Жестко? .... извините ------------------- "киевкрястилмацкву......."
и да, на месте Запада, я бы, если бы так просто было - заху..чил бы тут и там все ядерными ракетами. тем более что я тут и знаю что к чему - заху*чил бы тем более, сорри
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09.04.2022 14:07 Ответить
Це брехня і це очевидно.
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09.04.2022 14:08 Ответить
‼️‼️‼️‼️‼️ ГОРЯЧА ТЕМА
13:17, 09.04.22

"Можемо повторити": як радянські солдати по-звірячому і безкарно ґвалтували німецьких жінок

https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html

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09.04.2022 14:11 Ответить
Денисова , СРОЧНО СОБИРАЙ ФОРУМ ЖЕНЩИН В МИРЕ В СВЯЗИ С ИЗНАСИЛОВАНИЯМИ .
Курица , блин
Все этим старушкам надо подсказывать
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09.04.2022 14:13 Ответить
В любом случае нужно проводить фильтрацию украинцев которые будут возвращаться с территории РФ - очевидно что фашисты хотят скрыть свои преступления подменой населения в Украине, чтобы украинской стороне было невозможно подсчитать количество жертв от действий российских фашистов.
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09.04.2022 14:16 Ответить
партизаны должны быть чисто по теории вероятности. "фильтрация" так себе показатель, особенно после 10 тысяч. для кацапских целей подходят лишь полные дебилы ну или дети до 7 лет. и то их выращивать лет 20 минимум, а столько вряд ли протянут.
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09.04.2022 14:19 Ответить
Якщо вивозять "любітєлєй узкого міра" - то просто чудово (головне, якщо захочуть повернутись, не впускати назад вату)! Якщо потрапили нормальні українці, то, звичайно, дуже жаль...
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09.04.2022 14:22 Ответить
Зебил помог бежать *********** куму и прочим жопоблоховцам сруцькимирным.
Украинцам желаю удачной попытки перехода границ вонючей ********* и попаданию в свободный цивилизованный мир.
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09.04.2022 14:43 Ответить
К сожалению это заложники *****
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09.04.2022 16:41 Ответить
 
 