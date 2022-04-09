СМИ страны-агрессора сообщают о 674 тысячах украинцев, вывезенных в РФ, - Денисова
Оккупанты наращивают объемы принудительной депортации украинцев с временно захваченных территорий в РФ.
Об этом в Телеграме сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"СМИ страны-агрессора, ссылаясь на источники в военных ведомствах РФ, рапортуют о 674 тысячах человек, вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тысячи – дети. Только накануне было вывезено 15 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей", - проинформировала Денисова.
По ее данным, в Мариуполе оккупантами массово распространяется информация о необходимости выезда горожан на территорию России, где "будут созданы благоприятные и гостеприимные условия".
"Вместо этого людей ожидают долгие и унизительные процедуры фильтрации - отбор отпечатков пальцев, оформление различных документов, допросы. Уровень фильтрации постоянно растет - под нее подпадают все граждане от 18 лет, независимо от пола. Те люди, которые не проходят фильтрацию из-за проукраинской позиции, исчезают", – заявила уполномоченная ВР.
Как отмечает Денисова, в Таганроге депортированным выдают по 10 тысяч рублей и дают выбор регионов для последующего проживания. Все они экономически депрессивные - Томск, Тамбов, Астрахань и другие.
Отдельно она отметила, что, по информации мэрии Мариуполя, российские захватчики принудительно вывезли из города 31 тысячу человек.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 тыс. мариупольцев оккупанты принудительно вывезли на территорию ОРДО и РФ, - мэр Бойченко
"Стало известно, что российские военные насильно вывезли в РФ жителей Рубежного Луганской области. Сначала около 100 украинцев хотели вывезти поездом в Курск, но в конце концов их повезли в Ленинградскую область. Свидетели сообщают, что предыдущий поезд с 300 гражданами Украины отправился в Сибирь.
Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", - отмечает уполномоченная.
Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.
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Просто є інформація, що 4 млн українців виїхало в європу. І росіяни дивуються, чому росія "спасає" українців, а вони втікають в європу, а не в росію.
Тому, по тактиці симетричних відповідей, російська пропаганда придумала, що в росію теж багато виїхало.
одно то шо пишешь тут, а другое шо ответить можешь.
сорри, но тупо гонишь с дивана
скажу что надо - жаль шо Сралин не бомбанул, ну просто трошечки бы знал Запад что такое эта ..... этот сброд генетического мусора.
кстати, наши же тоже в Европе....
ну вот, объективно - видим что наши деды с их дедами делали.
Жестко? .... извините ------------------- "киевкрястилмацкву......."
и да, на месте Запада, я бы, если бы так просто было - заху..чил бы тут и там все ядерными ракетами. тем более что я тут и знаю что к чему - заху*чил бы тем более, сорри
13:17, 09.04.22
"Можемо повторити": як радянські солдати по-звірячому і безкарно ґвалтували німецьких жінок
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html
Курица , блин
Все этим старушкам надо подсказывать
Украинцам желаю удачной попытки перехода границ вонючей ********* и попаданию в свободный цивилизованный мир.