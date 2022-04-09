СМИ страны-агрессора сообщают о 674 тысячах украинцев, вывезенных в РФ, - Денисова

Оккупанты наращивают объемы принудительной депортации украинцев с временно захваченных территорий в РФ.

Об этом в Телеграме сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"СМИ страны-агрессора, ссылаясь на источники в военных ведомствах РФ, рапортуют о 674 тысячах человек, вывезенных оккупантами в Россию, из них более 131 тысячи – дети. Только накануне было вывезено 15 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей", - проинформировала Денисова.

По ее данным, в Мариуполе оккупантами массово распространяется информация о необходимости выезда горожан на территорию России, где "будут созданы благоприятные и гостеприимные условия".

"Вместо этого людей ожидают долгие и унизительные процедуры фильтрации - отбор отпечатков пальцев, оформление различных документов, допросы. Уровень фильтрации постоянно растет - под нее подпадают все граждане от 18 лет, независимо от пола. Те люди, которые не проходят фильтрацию из-за проукраинской позиции, исчезают", – заявила уполномоченная ВР.

Как отмечает Денисова, в Таганроге депортированным выдают по 10 тысяч рублей и дают выбор регионов для последующего проживания. Все они экономически депрессивные - Томск, Тамбов, Астрахань и другие.

Отдельно она отметила, что, по информации мэрии Мариуполя, российские захватчики принудительно вывезли из города 31 тысячу человек.

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"Стало известно, что российские военные насильно вывезли в РФ жителей Рубежного Луганской области. Сначала около 100 украинцев хотели вывезти поездом в Курск, но в конце концов их повезли в Ленинградскую область. Свидетели сообщают, что предыдущий поезд с 300 гражданами Украины отправился в Сибирь.

Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", - отмечает уполномоченная.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

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