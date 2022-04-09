В приложении "Киев Цифровой" можно сообщить о домах и других объектах, разрушенных в результате войны
В мэрии Киева объяснили, как через приложение "Киев Цифровой" сообщить о поврежденных или разрушенных объектах и личных потерях в результате войны РФ против Украины.
Об этом сообщил зам.мэра Киева Петр Оленич в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"В "Киев Цифровой" можно сообщить о поврежденных и разрушенных в результате войны домах, школах, больницах и других объектах", - отметил он.
Чтобы передать показания, нужно выбрать "Свідчення про руйнування", нажать "Надати свідчення" и заполнить форму.
Кроме того, в приложении можно сообщить о личных материальных потерях в результате войны. Сделать это могут не только киевляне, но и все граждане Украины. Информация поможет проекту "Росія заплатить" оценить ущерб и сформировать иски против оккупантов в международные суды.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Приложение "Киев Цифровой" изменило сигнал для воздушной тревоги
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль