Германия достигла предела по поставке Украине оружия из составов Бундесвера, - министр обороны ФРГ Ламбрехт

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ достигла предела по поставке Украине оружия из составов Бундесвера, немецкой армии.

Об этом она сказала в интервью Augsburger Allgemeine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Конечно, мы все призваны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Что касается поставок со складов Бундесвера, то я должна честно сказать: мы сейчас достигли предела. Потому что войска должны по-прежнему быть в состоянии гарантировать национальную оборону и оборону Альянса", – сказала она.

При этом, по словам Ламбрехт, это не значит, что Германия не может сделать для Украины больше. В частности, промышленность может поставлять оружие напрямую.

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