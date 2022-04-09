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Германия достигла предела по поставке Украине оружия из составов Бундесвера, - министр обороны ФРГ Ламбрехт

ламбрехт,крістіне

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ достигла предела по поставке Украине оружия из составов Бундесвера, немецкой армии.

Об этом она сказала в интервью Augsburger Allgemeine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Конечно, мы все призваны поддержать Украину в ее мужественной борьбе. Что касается поставок со складов Бундесвера, то я должна честно сказать: мы сейчас достигли предела. Потому что войска должны по-прежнему быть в состоянии гарантировать национальную оборону и оборону Альянса", – сказала она.

При этом, по словам Ламбрехт, это не значит, что Германия не может сделать для Украины больше. В частности, промышленность может поставлять оружие напрямую.

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Топ комментарии
+26
Борис Райтшустер
немецкий журналист
"Немецкое правительство теперь частично виновато в массовых убийствах в Буче и Мариуполе".
Новая статья в газете "Welt":
"Украина: оружейная ложь правительства Германии.
Смена курса Олафа Шольца 27 февраля была вызвана страхом, а не смелостью. Украине лгали, а за кулисами сохранялась близость к России. Это была одна из причин, по которой стала возможной резня в Буче....
Поставки оружия - это больше чем деталь этой войны: они являются показателем того, произошел ли "переломный момент" в политике с Россией. Вывод на данный момент: нет. До войны Германия была ближе к Кремлю, чем ее западные союзники - и до сих пор остается таковой, несмотря на все преступления в Украине....
Через день после речи о "переломе времен" правительство Германии обратилось к оружейной промышленности с просьбой предоставить обзор вооружений, которые они могли бы поставить Украине. Однако полученный список предложений правительство Германии скрывало от Украины более четырех недель. Список был передан всего несколько дней назад. С тех пор мы знаем, что все тяжелое оружие, необходимое Украине для предотвращения массовых убийств, подобных тому, что произошло в Буче, отсутствует в списке - хотя оно и предлагалось оружейными компаниями."
Спасибо, коллеги!
А почему почти все другие большие немецкие СМИ молчат про эту двойную игру?
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09.04.2022 15:11
+23
Ну Україні не можуть а Росії відкрили б усі свої арсенали і склади. А бабця Анжела зразу б пострибала до рідного Пу відсмоктувати прутня
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09.04.2022 15:12
+20
Правду каже!
Заказы на оружие для Украины, ещё на прошлой неделе пошли в обработку.
Новьё получите!
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09.04.2022 14:57
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Да вы нам по сути нечего и не дали, да и идите уже на куй. Выкормили убийцу, а теперь руки умывают.
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09.04.2022 16:47 Ответить
Якась куца у них армія, мабуть все життя на США розраховували, паразити.
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09.04.2022 16:51 Ответить
Не може, а так і є. При цьому ще за внески в НАТО торгувалися, щоб платити менше. Причому за власну оборону.
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09.04.2022 17:40 Ответить
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