Сейчас в Украине более 15 тысяч пропавших без вести, изнасилованных очень много, - Денисова

Сейчас в Украине более 15 тысяч пропавших без вести.

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По пропавшим без вести, сколько у нас посчитано – это более 15 тысяч случаев таких. Потому что мы их фиксируем, к нам обращаются граждане, и мы четко знаем, где, кто, какая фамилия, какого года рождения, где он исчез", - уточнила Денисова.

Отдельно она отметила, что сейчас сложно сказать точные данные, среди прочего, об общем количестве погибших, изнасилованных в результате полномасштабного вторжения РФ.

По словам омбудсмена, изнасилование женщин, детей, подростков, парней, пожилых людей – это отдельное оружие РФ против украинского народа.

"Они делают это намеренно до тех пор и такого количества уничтожения наших девушек, что хотят довести их, чтобы они ни одного мужчину другого к себе не подпустили, чтобы вообще украинские дети не рождались", - сказала Денисова.

В Офисе Омбудсмена зафиксировали многие случаи, когда к ведомству обращаются женщины и девушки, которые были изнасилованы и беременны, и спрашивают, что им делать, как им жить дальше.

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"У нас сейчас есть группа психологической поддержки, которая работает при Офисе Уполномоченного, и есть телефон на сайте. Наши психологи и психоаналитики перегружены такими случаями, и им, скорее всего, тоже уже нужна психологическая поддержка, потому что (трудно. – Ред.) выдерживать все эти истории, рассказываемые им, и поддержать этих людей", - рассказала Денисова.