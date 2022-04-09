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Новости Война
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Сейчас в Украине более 15 тысяч пропавших без вести, изнасилованных очень много, - Денисова

насильство,згвалтування

Сейчас в Украине более 15 тысяч пропавших без вести.

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По пропавшим без вести, сколько у нас посчитано – это более 15 тысяч случаев таких. Потому что мы их фиксируем, к нам обращаются граждане, и мы четко знаем, где, кто, какая фамилия, какого года рождения, где он исчез", - уточнила Денисова.

Отдельно она отметила, что сейчас сложно сказать точные данные, среди прочего, об общем количестве погибших, изнасилованных в результате полномасштабного вторжения РФ.

По словам омбудсмена, изнасилование женщин, детей, подростков, парней, пожилых людей – это отдельное оружие РФ против украинского народа.

"Они делают это намеренно до тех пор и такого количества уничтожения наших девушек, что хотят довести их, чтобы они ни одного мужчину другого к себе не подпустили, чтобы вообще украинские дети не рождались", - сказала Денисова.

В Офисе Омбудсмена зафиксировали многие случаи, когда к ведомству обращаются женщины и девушки, которые были изнасилованы и беременны, и спрашивают, что им делать, как им жить дальше.

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"У нас сейчас есть группа психологической поддержки, которая работает при Офисе Уполномоченного, и есть телефон на сайте. Наши психологи и психоаналитики перегружены такими случаями, и им, скорее всего, тоже уже нужна психологическая поддержка, потому что (трудно. – Ред.) выдерживать все эти истории, рассказываемые им, и поддержать этих людей", - рассказала Денисова.

Денисова Людмила (996) изнасилование (916) пропавший без вести (153) военные преступления (1430)


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+31
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__%5b0%5d=AZUNIs1-8NFw9OEWjiH6FdSA6kyxsxDr--ZZOMn6-qV4-s85na4j6dHKooC3NlJCaZIXKUfJl7BmgADbBt3lmMBhfoKI-YuKlFABVoiMBYDC2hvMmzJ_FaLU6rIN6b1kg6-HKDPrvrV7TSDI8sgTM0xgq1hQzQtNsHogkhoAjoDiZigb6tgxMA_fIIDV6SGZxOs&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро Чекалкин
Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии - радиоперехват переговоров по радиосвязи российских военных Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Тарас Березовец:
Как-то сразу вспоминается, что захват этих самых вагнеровцев был в Украине сорван полтора года назад…
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09.04.2022 15:08
+27
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
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09.04.2022 15:11
+14
Никаких церемоний с оккупантами, никаких договоров посередине. Только свинцово-дроновый и ракетный дождь. Чтоб облились своей кровью и не отмылись. Благо, ракет хватит на всех. На каждый танк, бронемашину. Даже на каждого орка ракет хватит. На западе ракетные заводы в три смены работают ,спецом для Украины. Мочить, не переставая. Пока не лягут все, а те что не успели, побегут.
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09.04.2022 15:16
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https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__%5b0%5d=AZUNIs1-8NFw9OEWjiH6FdSA6kyxsxDr--ZZOMn6-qV4-s85na4j6dHKooC3NlJCaZIXKUfJl7BmgADbBt3lmMBhfoKI-YuKlFABVoiMBYDC2hvMmzJ_FaLU6rIN6b1kg6-HKDPrvrV7TSDI8sgTM0xgq1hQzQtNsHogkhoAjoDiZigb6tgxMA_fIIDV6SGZxOs&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро Чекалкин
Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии - радиоперехват переговоров по радиосвязи российских военных Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Тарас Березовец:
Как-то сразу вспоминается, что захват этих самых вагнеровцев был в Украине сорван полтора года назад…
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09.04.2022 15:08 Ответить
Тоді захоплення вагнерівців зумисно зірвали, а тепер нвпад Мордору на Україну не зірвали(
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09.04.2022 17:23 Ответить
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
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09.04.2022 15:11 Ответить
звертаюсь до тих хто друже з компом та нетом.
треба зробити нарізку з схожими фото та відео звірств фашистів і максимально схожими звірствами рашистів з заголовком, знайдіть різницю.
якісна нарізка може бути в тренді ( в попиті) десятиліттями.
не для власної вигоди чи піару а щоб люди могли бачити
що різниці між фашистами та рашистами немає.
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09.04.2022 15:13 Ответить
ТОГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЁ ОРУЖИЕ МИРА ЧТОБЫ ИХ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖИТЬ !!!
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09.04.2022 15:15 Ответить
Никаких церемоний с оккупантами, никаких договоров посередине. Только свинцово-дроновый и ракетный дождь. Чтоб облились своей кровью и не отмылись. Благо, ракет хватит на всех. На каждый танк, бронемашину. Даже на каждого орка ракет хватит. На западе ракетные заводы в три смены работают ,спецом для Украины. Мочить, не переставая. Пока не лягут все, а те что не успели, побегут.
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09.04.2022 15:16 Ответить
В Маріуполі убитих тисячі, якщо не десятки тисяч.
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09.04.2022 15:19 Ответить
Кацапи не мають права на життя, жодного
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09.04.2022 15:19 Ответить
всюди де побачите кацапа-Європа.Єгипет,інші країни-ріжте сук втиху,заточкою по горлу чи в горло,чи в підборіддя і на сйобки,різати їх треба пачками по цілому світу!!!
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09.04.2022 15:20 Ответить
кацапню по всьому світ- мочити,різати як свиней!!!
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09.04.2022 15:21 Ответить
будьте вы прокляты вонючие кацапы
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09.04.2022 15:24 Ответить
"...обращаются женщины и девушки, которые были изнасилованы и беременны, и спрашивают, что им делать, как им жить дальше..."
тактика террора применимая к населению еще со времен Чечни. правда там не особо развлекались, масштаб был меньше. Случай с Эльзой Кунгаевой и Будановым прорвался наружу, как единично показательный. Потом загасили пропагандой. Правда, Буданов все равно кончил плохо.
Практику массовых изнасилований применяли японцы в Нанкине - и для них все в конце концов кончилось плохо. Из свежих примеров - такую же тактику применяли боснийские сербы во время войны в Боснии и Герцеговине. И это для них тоже кончилось скверно.
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09.04.2022 15:30 Ответить
Нічого собі, якщо підсумувати всі наші втрати, то що ж це виходить, більше ніж у мокшо-орків, яка буде наша перемога?...Чому ту кацапську мерзоту не валять, ще на трасах серед полів, до того, як вони колонами заходять у міста та села, це ж зрозуміло, як їх потім звідти вибивати важко і що ті кончені орки будуть робити з нашими людьми?!!!
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09.04.2022 15:32 Ответить
Подякуємо найвеличнішому гниді **********, який за три місяці ніхера не зробив аби заблокувати кордони і вивести жінок, дітей, хворих з прикордонних областей вглиб країни
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09.04.2022 15:38 Ответить
Оте курва кацапське біо-сміття, стерти **** з обличчя планети *****!!!
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09.04.2022 15:43 Ответить
Вони даже Кримський перешийок були розмінували, типу, ласкаво просимо...
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09.04.2022 15:48 Ответить
А ті 400 тисяч, яких силоміць везли в рашу, теж вважаються зниклими без вісті?
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09.04.2022 15:53 Ответить
то в, в основному, з ОРДЛО.
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09.04.2022 16:04 Ответить
А з Маріуполя? А з Херсону?
На Чернігівщині розвернули колону тих , хто намагався евакуюватися від пішкипогнали до кордону з мордором...
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09.04.2022 16:25 Ответить
А транспорт наш для евакуації чому вчора під Краматорському захопили? Ним будуть наших в мордор вивозити...
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09.04.2022 16:27 Ответить
обовязково до ознайомлення!!!
потім не кажіть що не знали!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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09.04.2022 16:15 Ответить
 
 