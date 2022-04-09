Сейчас в Украине более 15 тысяч пропавших без вести, изнасилованных очень много, - Денисова
Сейчас в Украине более 15 тысяч пропавших без вести.
Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По пропавшим без вести, сколько у нас посчитано – это более 15 тысяч случаев таких. Потому что мы их фиксируем, к нам обращаются граждане, и мы четко знаем, где, кто, какая фамилия, какого года рождения, где он исчез", - уточнила Денисова.
Отдельно она отметила, что сейчас сложно сказать точные данные, среди прочего, об общем количестве погибших, изнасилованных в результате полномасштабного вторжения РФ.
По словам омбудсмена, изнасилование женщин, детей, подростков, парней, пожилых людей – это отдельное оружие РФ против украинского народа.
"Они делают это намеренно до тех пор и такого количества уничтожения наших девушек, что хотят довести их, чтобы они ни одного мужчину другого к себе не подпустили, чтобы вообще украинские дети не рождались", - сказала Денисова.
В Офисе Омбудсмена зафиксировали многие случаи, когда к ведомству обращаются женщины и девушки, которые были изнасилованы и беременны, и спрашивают, что им делать, как им жить дальше.
"У нас сейчас есть группа психологической поддержки, которая работает при Офисе Уполномоченного, и есть телефон на сайте. Наши психологи и психоаналитики перегружены такими случаями, и им, скорее всего, тоже уже нужна психологическая поддержка, потому что (трудно. – Ред.) выдерживать все эти истории, рассказываемые им, и поддержать этих людей", - рассказала Денисова.
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Решающую роль в зверствах в Буче сыграли боевики ЧВК Вагнера, которые продемонстрировали особенную степень жестокости еще в ходе их участия в войне в Сирии - радиоперехват переговоров по радиосвязи российских военных Федеральной разведывательной службы Германии (BND).
Тарас Березовец:
Как-то сразу вспоминается, что захват этих самых вагнеровцев был в Украине сорван полтора года назад…
треба зробити нарізку з схожими фото та відео звірств фашистів і максимально схожими звірствами рашистів з заголовком, знайдіть різницю.
якісна нарізка може бути в тренді ( в попиті) десятиліттями.
не для власної вигоди чи піару а щоб люди могли бачити
що різниці між фашистами та рашистами немає.
тактика террора применимая к населению еще со времен Чечни. правда там не особо развлекались, масштаб был меньше. Случай с Эльзой Кунгаевой и Будановым прорвался наружу, как единично показательный. Потом загасили пропагандой. Правда, Буданов все равно кончил плохо.
Практику массовых изнасилований применяли японцы в Нанкине - и для них все в конце концов кончилось плохо. Из свежих примеров - такую же тактику применяли боснийские сербы во время войны в Боснии и Герцеговине. И это для них тоже кончилось скверно.
На Чернігівщині розвернули колону тих , хто намагався евакуюватися від пішкипогнали до кордону з мордором...
потім не кажіть що не знали!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4